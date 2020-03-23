Зеленский начинает резко менять политический курс Украины

Под шумок борьбы с эпидемией прямо на наших глазах Зеленский совершает на Украине очередной государственный переворот. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из целого ряда кадровых назначений, политических решений и методов борьбы с коронавирусом. Это – самая настоящая победа «антимайдана», хотя и выглядит она весьма необычным образом.

С момента получения независимости на Украине государственные перевороты происходили нередко. Одни – шумно, со спецэффектами в виде Майдана (2004, 2014 и отчасти – 2007), другие – тихо (отмена конституции Конституционным судом в 2010-м). Нынешний переворот тоже происходит тихо. Правда, он ещё не закончился – положение ключевых игроков не определено, результаты юридически не закреплены. И тем не менее...

Начиналось всё совершенно невинно ещё в те времена, когда коронавирус был в далёком китайском Ухане. 7 февраля премьер Украины Алексей Гончарук отчитался перед Верховной радой. Из отчёта стало очевидно, что правительство не только всё уронило, но и не знает, как уроненное подбирать. 11 февраля был отправлен в отставку глава офиса президента Андрей Богдан. Разошлись мирно, новым главой ОП стал Андрей Ермак. А 4 марта Верховная рада отправила в отставку правительство Гончарука.

Новым премьером стал топ-менеджер компании ДТЭК Рината Ахметова Денис Шмыгаль. И именно на этом этапе можно было говорить уже о начале государственного переворота, хотя тогда это было совсем не очевидно.

В связке с коронавирусом

Теперь поясним подробнее.

Изначально Зеленский опирался на две группы – олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Но поддержку первого он предпочёл ограничить сам – под давлением Запада и общественного мнения. Второй же ничего, кроме грантоедов, предложить не смог.

Вместе с Гончаруком ушли остальные министры-грантоеды. Это разрушало найденный было консенсус с глобалистами (Сорос и американские демократы). С республиканцами же у Зеленского отношения не сложились ещё раньше – Трамп хочет от него компромата на Байдена, а украинский президент боится (причём боится совершенно справедливо: лезть в разборки больших белых бван – себе дороже).

То есть в результате смены правительства у Зеленского: а) возник внешнеполитический кризис на западном направлении; б) возник кризис в Верховной раде, где часть фракции «Слуга народа» контролируется грантоедами. Пришлось обращаться за помощью к парламентской группе «За будущее» (выражает интересы Коломойского) и сконструировать группу «Доверие» (представители разных олигархов, в первую очередь – Андрея Веревского и того же Коломойского). В противном случае голосов контролируемой части «Слуги народа» могло не хватить.

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Провал на западном направлении был компенсирован общемировым кризисом, связанным с паникой от эпидемии и «чёрным понедельником» 9 марта. То и другое также болезненно ударило по Украине. Падение нефтяных котировок привело к обвалу курса гривны и в перспективе ещё более ухудшит экономическую ситуацию: за нефтью упали цены на основные экспортные товары Украины – металл и зерно. Перед Украиной замаячил дефолт, а МВФ денег по-прежнему не даёт.

Карантин и экономический спад в европейских странах больно ударил по украинским гастарбайтерам: их выдавили – и неясно, примут ли назад. А это был и источник доходов, и возможность сброса лишней рабочей силы. Паника плоха сама по себе – хотя Украина далека от эпидемического порога, люди испуганы и ждут от власти, что она их спасёт, а СМИ рисуют апокалиптические картинки.

Дальше события пошли стремительно.

11 марта правительство ввело первые карантинные меры (ограничены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры и учебные заведения и т. п.). Чтобы понять уровень паники – на Украине к этому моменту был 1 (один) заболевший. На примерно 30 миллионов населения. 16 марта Зеленский встретился с рядом олигархов (Ахметов, Коломойский, Веревский, Ярославский и др.) и попросил финансовой помощи – для страны. Олигархи согласились.

Собственно, это был ключевой момент. Опорой власти стал олигархический консенсус (внутри которого, разумеется, продолжаются конфликты, но внешне он выступает единым фронтом). Роль поддержки Запада для украинской власти критически снизилась.

17 марта Верховная рада:

– ввела новые, беспрецедентно жёсткие карантинные меры;

– избрала нового генерального прокурора – Ирину Венедиктову, которая декларирует готовность преследовать Порошенко и националистов (ещё в феврале, будучи и. о. главы Государственного бюро расследований, она требовала у прокуратуры санкции на силовой привод экс-президента);

– назначила нового министра экономики Игоря Петрашко, представляющего аграрного олигарха Олега Бахматюка.

Особенно важное значение имеют антиэпидемические меры, которые позволяют олигархам сберечь часть своих состояний, но гробят малый бизнес и социальную сферу.

Чрезвычайное положение в стране не объявляется, но вводится режим чрезвычайной ситуации по регионам (на настоящий момент – в четырёх областях и в Киеве). Кстати, то, что карантин имеет политическое и экономическое, но никак не противоэпидемическое значение, подтверждается тем, что украинцев, эвакуированных из Европы, на карантин никто не сажает. В смысле – они должны его пройти добровольно у себя дома, но контролировать это никто, кажется, не будет.

Украинская автаркия

Итак, что произошло?

Украинская власть переориентировалась с поддержки Запада, остававшейся безальтернативной с момента прошлого переворота в 2014 году, на опору на собственные силы (собственных олигархов), чего не было с 2004 года. Это – самая настоящая победа «антимайдана», хотя выглядит она вовсе не так, как мечталось противникам Майдана.

Казалось бы, особенной разницы нет, ведь украинская олигархия тесно связана с Западом. Но на самом деле разница есть хотя бы в нескольких пунктах:

– украинская олигархия, в отличие от транснационального капитала, привязана к «этой стране» и заинтересована в том, чтобы поддерживать её в жизнеспособном состоянии;

– управленческие кадры у того же Ахметова не в пример более квалифицированы, чем то, что может предложить «гражданское общество Сороса»;

– украинская олигархия заинтересована в восстановлении торгово-экономических связей с Россией и в поиске компромисса относительно будущего Донбасса (по слухам, Ахметову уже удалось частично восстановить управление своими активами, национализированными в ЛДНР).

Остаются лазейки

Ряд вопросов, однако, до сих пор не решён (почему, собственно, переворот не может считаться завершённым).

Во-первых, это вопрос о влиянии националистов на украинский политический процесс. Сейчас большая часть националистов подконтрольна главе МВД Арсену Авакову, и они выпадают из украинской правовой системы. В общем, для завершения переворота нужно убрать или критически ослабить Авакова, а также разогнать националистов. Пока это сложно: Аваков устраивает «олигархический консенсус», да и заменить его некем – он действительно очень талантливый политик и управленец.

Во-вторых, продолжаются переговоры с МВФ о предоставлении очередного транша. МВФ рекомендует открыть земельный рынок (сейчас самое время – стоимость земли будет минимальной) и требует принятия закона о банках. Последний – фактически о том, чтобы Украина не компенсировала Коломойскому потери от национализации «Приватбанка», поскольку это подорвёт государственные финансы. Выполнение последнего требования поставит под вопрос существование олигархического консенсуса и договороспособность Зеленского (насколько можно понять, у него есть некоторые обязательства перед Коломойским, которых он пока не нарушал).

И кстати, получение транша Украину, насколько можно понять, не спасает. Дефолта не будет только в том случае, если помощь будет сопровождаться ростом нефтяных котировок, что сомнительно. Так что экономического смысла непременно выполнять требования МВФ нет. Но переговоры-то ведутся...

В-третьих, на фоне карантина напрашивается изменение конституционной системы власти. Уже звучат предложения расширить полномочия президента и правительства Украины.

Критические риски

Ну и в заключение обратим внимание, что в нынешней ситуации возникает два существенных риска, которые украинская власть то ли не осознаёт, то ли сознательно игнорирует.

Во-первых, централизация Украины сейчас нарушена за счёт прекращения межрегионального транспортного сообщения и некоторого расширения полномочий местных властей (они сами определяют многие карантинные меры). Причём последние злы на Киев, так как многое потеряли (например, с предприятий снят налог на землю, который являлся одним из главных источников доходов местных бюджетов). Понятно, что местным властям нужны перечисления из центрального бюджета и они подконтрольны олигархам. Но в случае, если денег не будет, а предприятия остановятся... В общем, вполне вероятно возвращение к теме федерализации, а то и полного разрушения страны.

Во-вторых, Арсен Аваков, существенно усилившийся за последнее время, может попытаться устроить небольшой путч и перетянуть одеяло на себя. Во всяком случае, его предложения устроить карантин по типу итальянского, с закрытием предприятий, наталкивают именно на такие мысли – лишённые заработка и напуганные эпидемией люди с облегчением воспримут приход к власти силовика.

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