Коронавирус лишает Зеленского власти

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18 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Как создать новую теорию успеха России

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Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину. При этом туристы фактически остались на улице: их отказываются заселять в отели, а у некоторых из них заканчиваются жизненно важные лекарства. Для вылета российских туристов на родину местные власти выдвинули одно встречное условие. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...

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              Геворг Мирзаян

              Коронавирус лишает Зеленского власти

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 18 марта 2020, 17:35

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              Бушующий в мире коронавирус, а точнее истерия вокруг него, подсветила множество глобальных проблем. Одна из них – крайне низкое качество европейских элит, которые не способны ни справиться с вирусом, ни даже продемонстрировать хоть какое-то подобие европейского единства. Можно не сомневаться, что по окончании глобальной истерии электорат спросит с них по справедливому гамбургскому счету.

              Что же касается Украины, то там коронавирус никакой ущербности элит не подсветил. Просто потому, что эта ущербность была всем прекрасно известна и до вируса. Действия Киева по защите от него лишь еще раз подтвердили известную аксиому.

              Три плевка

              Проблема не в том, что Украина закрылась на две недели из-за всего лишь нескольких заболевших в стране. Проблема в том, как Украина закрывалась.

              Во-первых, Киев наплевал на вопросы суверенитета. Закрыты были переходы не только на границах с иностранными государствами, но и с территориями, которые Украина считает своими: ЛНР, ДНР, а также с Киевом. А, значит, Украина (которая вполне могла бы демонстративно держать там границы открытыми и дождаться пока они закроются с другой стороны) де-факто признала эти территории иностранными государствами или частью иностранных государств.

              Фото: Zuma/ТАСС

              Во-вторых, Киев наплевал на интересы собственных граждан. Зеленский дал находящимся за рубежом украинцам трое суток для возвращения на Родину. Вопреки мечтам майданутых, далеко не все украинцы после Майдана получили возможность «летать на кофе в Вену», и вынуждены возвращаться домой на машинах. Учитывая, что Польша закрыла 5 из 8 крупных КПП на границе с Украиной, а 17 марта Киев официально прекратил впускать на украинскую границу автобусы, на кордоне с польской стороны выстроилась огромная очередь из людей, стремящихся успеть вернуться в страну победившего Майдана. Пишут, что автомобили стояли в очереди по 14-16 часов, автобусы – еще дольше. Несложно предположить, что мыкающиеся люди в этой очереди вспоминают президента самыми изощренными словами.

              Наконец, в-третьих, Киев наплевал на собственный авторитет. В стране запретили проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек, однако украинские националисты демонстративно не подчиняются этим указаниям. Они намерены продолжать массовые протесты под различными антиправительственными лозунгами, начиная с «не позволим Зеленскому сдать страну Путину» (им крайне не нравится решение Москвы и Киева создать Консультационный совет при трехсторонней группе, куда войдут, в том числе, представители ЛНР и ДНР) до «не позволим Зеленскому распродать землю».

              Они считают, что власти специально ввели карантин – чтобы втихую принять «антинародные законы», поэтому предлагают распустить Верховную Раду. Опять же по закону о карантине – ведь на заседаниях парламенте присутствует более 200 человек (только депутатов там номинально 420 с лишним).

              Да, с одной стороны, отказ националистов соблюдать меры карантина поспособствует естественному отбору и хотя бы частично, хотя бы на время, очистит от них украинские улицы. С другой стороны, демонстративное и безнаказанное пренебрежение распоряжениями президента подрывает его власть. 

              Времени на раскачку нет

              И это – серьезная проблема для Зеленского. Украинские чиновники рассматривают президента, как хромую утку, а население устало от его игр на политическом фортепиано и все меньше надеется когда-нибудь, наконец, услышать от него ударные. Времени на раскачку у президента Зеленского нет, ему срочно нужна какая-нибудь образцово-показательная силовая акция – и не против России или Донбасса, а против реальных врагов украинской государственности в виде боевиков «Нацкорпуса». Отказ от такой акции, попытка умиротворить националистов (например, когда они блокировали разведение сил на Донбассе) привела лишь к усилению их аппетитов и укреплению ощущения безнаказанности.

              Закономерным итогом этого стал скандал 12 марта. В тот день администрация Зеленского (еще не до конца отказавшаяся от попыток завоевать умы и сердца жителей Донбасса) презентовала так называемую «Национальную платформу примирения и единства», в рамках которой Киев попытается наладить диалог с ДНР и ЛНР по линии общественных организаций. Руководил мероприятием не какой-то активист, а советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо. Однако руководил недолго – лишь 20 минут.

              Затем собравшиеся агрессивные националисты сорвали мероприятия, после чего тычком уронили самого Сивохо на пол. При этом полицейские не уложили боевиков на пол и не отбили им почки – они националистам вообще не мешали, ведь те являются выкормышами шефа полиции, всемогущего Арсена Авакова. По итогам два наиболее агрессивных бузотера были задержаны – но тут же отпущены «под домашний арест».

              Самое гадкое в этой ситуации то, что нападавших не осудил даже сам пострадавший – Сергей Сивохо. Политик обвинил в произошедшем не «ветеранов АТО», а тех, кто их «использует» – то есть «политиков, зарабатывающих на войне».  А значит даже он не верит в то, что президент Зеленский его защитит, что президент Зеленский – это власть на Украине.

              И если нынешний хозяин Банковой срочно не изменит ситуацию, то он рискует пасть очередной жертвой самого опасного украинского вируса – майдана головного мозга.


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