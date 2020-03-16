Власти Киева приняли решение об ужесточении ограничительных мер из-за коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 17 марта в столице Украины ужесточают ограничительные меры из-за коронавируса, в столице будут работать только АЗС, продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки.

«Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве… Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в городе с 17 марта максимально ограничивается передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины, а также проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Ограничивают и работу учреждений общественного питания – закрывают заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары, которые отныне смогут принимать только онлайн-заказы на доставку еды.

В Киеве закрывают торговые центры, остаются работать только продуктовые и хозяйственные магазины и аптеки. Временно перестают работать спортивные комплексы и залы, а также заведения бытового обслуживания населения. Не будут работать СПА-салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты и т.д. Запрещены дискотеки, работа ночных клубов и компьютерных клубов.

АЗС, банки и банкоматы продолжат работать.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также распорядился с понедельника остановить работу всех объектов общего пользования, разрешив только продуктовые магазины и аптеки.

«Согласно распоряжению необходимо: 16 марта 2020 года с 00.00 временно остановить работу объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более десяти человек, расположенных в Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер», – говорится в сообщении.

Ограничения касаются всех культурных, развлекательных и спортивных учреждений, закрывают все ТРЦ, строительные рынки, предприятия общественного питания, клубы, бары, дискотеки. По усмотрению руководителей ограничения могут применить к другим учреждениям.

Мэр украинского города Запорожье Владимир Буряк также объявил в городе карантин во избежание распространения коронавируса.

«Запорожье временно останавливает работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек», – сообщил он.

В городе будут работать только продуктовые магазины, общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

В Кремле, между тем, заметили, что ситуацию с противодействием коронавирусу на Украине нельзя назвать образцовой и не стоит ориентироваться на нее как на идеальную. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, здесь очень важны наработки других стран в плане противодействия. Вы знаете, применяют самые разнообразные меры и задействуют самые разные средства для противодействия коронавирусу. У некоторых стран это удается лучше, у некоторых удается хуже. Но в данном случае вряд ли ситуацию наших украинских коллег можно считать за образцовую, вряд ли на нее можно ориентироваться как на идеальную в плане системы противодействия», – сказал Песков.

Он добавил, что российским штабом учитывается весь глобальный опыт по борьбе с коронавирусом , принимаются «энергичные меры».

«Мы не обладаем экспертными данными полными о том комплексе мер, которые в упомянутых странах были приняты. Это должны делать специалисты», – сказал Песков.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса. До этого на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса – умерла 71-летняя женщина.

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