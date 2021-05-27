«Шатающийся» Порошенко приехал в Донбасс с клубникой для военных

Бывший президент Украины Петр Порошенко отчитался в интернете, как он в бронежилете и шлеме привез клубнику на передовую в Донбассе. Пользователям соцсетей показалось, что он был пьян.

«Жизнь на передовой не сладкая. И потому улыбка каждого нашего воина очень ценна. Привезли бойцам клубнику. Будем угощать», – написал Порошенко на своей странице в Instagram.

Пользователи неоднозначно отнеслись к поступку украинского экс-президента. Так, некоторые похвалили его за заботу о защитниках и заявили, что это «настоящий главнокомандующий вооруженных сил». Другие заподозрили, что Порошенко таким образом избегает допроса. Визит Петра Порошенко на передовую также зафиксировала съемочная группа украинского Пятого канала. В ролике экс-глава Украины смотрится так, как будто он нетвердо держится на ногах, передает РЕН ТВ.

«Тут, на передовой, – лучшие и настоящие. У них находится время, чтобы снимать вирусные ролики… Благодарю за мужество и операторскую работу… Мы точно не дадим разрушить то, чего достигли потом, кровью, невероятными усилиями», – заявил Порошенко.

Под предлогом поездки в Донбасс Петр Порошенко в четверг, 27 мая, не явился на допрос в Службу безопасности Украины по делу в отношении депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака . Этот случай стал уже далеко не первым, когда экс-глава государства игнорирует допросы.

Порошенко не раз обвиняли в том, что он появляется на публике в нетрезвом состоянии. В феврале 2018 года, в частности, украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором президент Украины на Мюнхенской конференции находится, предположительно, в нетрезвом виде.

За месяц до этого на церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь Порошенко выступил так, что все снова сочли его пьяным.