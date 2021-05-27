Партия пенсионеров призвала пересмотреть субсидии по оплате ЖКХ

В «Партии пенсионеров» напомнили, что еще в 2017 году в их программе было заявлено требование о необходимости снижения для пенсионеров и социально незащищенных групп граждан предельного уровня платы ЖКХ.

«Говоря об отношении Партии пенсионеров к этому предложению правительства, хотим напомнить, что в нашей программе, принятой еще 2017 году, заявлено требование о необходимости снижения для пенсионеров и социально незащищенных групп граждан предельного уровня платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги с 22% до 10% дохода семей», – рассказал заместитель председателя Центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков. Об этом говорится на сайте партии.

Отмечается, что помимо показателя доли расходов на оплату коммуналки существуют дополнительные ограничения, существенно сокращающие число получателей субсидий. Это, во-первых, наличие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. И, во-вторых, это стандарты жилой площади, т.е. сколько квадратных метров жилья приходится на каждого члена семьи.

«Стандарт, как мы знаем, устанавливают власти конкретного региона самостоятельно. Соответственно, если площадь жилья больше принятых в регионе нормативов, то субсидия будет выделена только на норму проживания, а все, что выше установленных параметров, останется без субсидии. Понимая эту проблему, Партия пенсионеров добивается того, чтобы субсидии на оплату квартплаты учитывали фактическую, а не нормативную площадь квартир», – говорится на сайте.

Широков уточнил, что «если у правительства есть желание помогать гражданам страны, то ему не следует ограничиваться исключительно косметическими мерами, а внимательнее изучить возможность реализации наших программных предложений».

Вторая важная составляющая, уточняет партия, – ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги, которое произойдет, несмотря на падение реальных доходов у большинства граждан страны.

«Партия пенсионеров убеждена, что, если сегодня не поддержать сферу коммунального хозяйства из бюджета страны, то завтра все жители многоквартирных домов в России могут остаться у разбитого коммунального корыта с дырами в дне и отсутствием горячей воды», – подытожил Андрей Широков.

Напомним, председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение ряду министерств до 1 июля 2021 года проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если доля коммунальных расходов в домохозяйстве будет превышать установленный стандарт, гражданам будут предоставляться субсидии. Согласно действующим законодательным нормам, семьи получают субсидию на оплату коммуналки, если эта статья расходов превышает 22% общесемейных доходов.

Ранее Партия пенсионеров заявила о необходимости единого Социального кодекса в России.