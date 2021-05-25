Партия пенсионеров заявила о необходимости единого Социального кодекса в России

В Нижнем Новгороде прошел межрегиональный форум «Партии пенсионеров» «Против бедности», где было официально заявлено об участии партии в избирательной кампании в Думу, а также прозвучали ключевые программные предложения.

«Партия пенсионеров» считает необходимым разработать в России единый Социальный кодекс и реформировать нынешнюю пенсионную систему, сообщается на сайте партии.

В партии считают, что большинство существующих проблем современного общества – это продукт 30-летней законотворческой деятельности. И главная проблема, по мнению членов «Партии пенсионеров» кроется в несовершенстве социального и пенсионного законодательства, «в России 125 нормативно-правовых документа, регламентирующих социальное обеспечение, и 72 документа – пенсию. Ни люди, ни сами правоприменители не знают при этом, как ими пользоваться», говорится на сайте.

По словам председателя Центрального совета Партии пенсионеров Владимира Буракова «активная социальная политика в интересах большинства россиян должна стать главным фактором развития и процветания нашей страны». В связи с этим первым стратегическим предложением партии является разработка и внедрение на всей территории России единого Социального кодекса. Этот документ должен определять жизнь человека от рождения до последних его дней. И закрепить обязательства государства перед гражданами.

«Люди не должны плутать по бесконечным лабиринтам законов, которые, порой, непонятны и для самой исполнительной власти. Благодаря Социальному кодексу наши граждане получат документ, в котором будет четко прописано – кому, как и почему государство платит социальные выплаты, какие меры поддержки, кому и на основании чего они положены. Только тогда социальная поддержка населения из подачки превратится в важнейшую функцию государства», – пояснил глава партии.

Вторым ключевым предложением партии является отказ от действующей системы пенсионного обеспечения и упразднение Пенсионного фонда.

«Трудовая пенсия должна не только гарантировать достойную старость, но и формировать чувство самоуважения. В нашей партийной программе записано, что пенсионер должен быть тем, кому на Руси жить хорошо. Именно поэтому партия выступает против нынешней системы пенсионного обеспечения, скроенной по худшим лекалам примитивной уравниловки», – заявил Бураков.

Также партия в своей предвыборной программе планирует поднять вопрос о выпуске «социальных продовольственных карт». Еще одним предложением станет снижение налоговой нагрузки с незащищенных категорий граждан за счет увеличения налогового бремени с высокодоходных групп населения.

Отмечается, что партия пенсионеров предлагает отказаться от ЕГЭ как единственного критерия оценки уровня знаний выпускников, выйти из Болонской системы образования, вернувшись к классической школе, которая эффективно действовала исторически на территории России и бывшего Советского Союза.

В сфере особого внимания партии пенсионеров вопросы, связанные с системой здравоохранения.

«Мы убеждены, что ключевым звеном в системе здравоохранения должен быть не чиновник, а врач. И поможем медицинскому сообществу занять самое достойное место в жизни российского общества. Ведь сегодня в России, как это ни парадоксально, врач не является субъектом права. Вы же идете не к врачу, а в поликлинику. А принимает вас врач, а он никто. И он сделать ничего не может, потому что над ним – система медицинского страхования, которая прописала, какую таблетку можно выписать, а какую нельзя. Врач вас лечит или выполняет указание чиновникам из Минздрава?», – заявил Владимир Ворожцов, заместитель Председателя партии пенсионеров.

Партия будет добиваться также включения в программу ОМС бесплатного обеспечения лекарствами по рецептам пенсионеров и детей, а в последствии и всех граждан.

Отдельно на форуме была затронута тема цифрового неравенства, с которым сталкиваются граждане старшего возраста из-за недоступности современных гаджетов или неумения с ними обращаться.

Ранее в Партии пенсионеров призвали государство взять «на себя ответственность» за обучение пожилых людей пользованию современными средствами коммуникации, чтобы гарантировать социализацию миллионов российских граждан.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (девять прямых, а также три через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.