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Мать арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги рассказала о дочери
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Мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала о личности дочери: в частности, она заявила, что девушка избирательна и «всегда была вне политики».
До восьми лет Сапега жила во Владивостоке, а после с матерью перебралась в Белоруссию. После девушка поступила в Европейский гуманитарный университет на факультет международного права и переехала в Вильнюс. При этом она оставалась гражданкой России, передает RT.
Дудич заявила, что семья Сапеги находится «в шоковом состоянии» после ареста девушки.
«Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России (...) Не знаю, что еще сделать, чтобы обратили внимание на наше дело. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе», – добавила женщина.
Она рассказала также, что накануне была в посольстве России, где общалась с консулом. Ей дали рекомендации, «что делать дальше, и заверили, что они будут пытаться посетить Софью».
«Я не знаю, почему задержали мою дочь. Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича», – сказала мать арестованной.
Дудич рассказала, что ее дочь познакомилась с Протасевичем около полугода назад. Она «рассказывала о нем всегда только положительные вещи»: «Моя дочь – очень избирательный человек. Говорила всегда про Романа, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный».
Женщина отметила, что не знает, как именно произошло знакомство, однако подчеркнула, что «Софья невероятно порядочная, она грамотный человек, очень начитанная, увлекалась философией, владеет английским почти в совершенстве, прекрасно рисовала, рисунки были необычные».
«Наверное, и встреча у них с Романом произошла такая – на интеллектуальном уровне», – предположила она.
Дудич также рассказала, что Сапега и Протасевич «просто встречались, у них был совместный отдых в Греции». Мать и дочь «созванивались накануне вылета домой, она сказала, что все прошло хорошо, отдых понравился».
«А утром, когда она уже была в аэропорту Минска, от нее пришла эсэмэска со словом «мама», – добавила она.
По словам женщины, ее дочь «всегда была вне политики», а основной «миссией» было лишь «закончить университет» – в ближайшее время Софья должна была «защитить свою работу и получить диплом».
«Мы территориально очень близко от Литвы, буквально час езды. Очень много ребят, ее знакомых разрекламировали этот вуз, что будет диплом международного уровня. Такие у нее приоритеты. Вопрос дальнейшего трудоустройства не обсуждали, смотрели бы по обстоятельствам. Возможно, она бы вернулась домой», – добавила Дудич, отказавшись при этом комментировать то, как Сапега отреагировала на события в Белоруссии летом 2020 года.
Она также сказала, что не знает, «куда делись» аккаунты дочери в соцсетях после задержания.
Женщина также сказала, что в курсе существования Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в причастности к которому призналась Сапега на допросе, однако Дудич, по ее признанию, не понимает, какое отношение могла иметь ее дочь к этому каналу.
«Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит. Для меня эта информация – шок. Софья и «Черная книга»? Я совершенно запуталась. Или это сон, или это подстава», – прокомментировала она.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. С ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу, которая призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Сенатор Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий».
«В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод.
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Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии
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Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков телеграм-канала.
На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Минск опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером
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Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в аэропорту Минска. В ней нет угроз в адрес экипажа.
На сайте департамента опубликован текст на английском языке, который назван «выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж – диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад».
«У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом», – говорит диспетчер и рекомендует экипажу по причинам безопасности приземлиться в аэропорту Минска.
Пилот уточняет, откуда получена информация о бомбе, на что диспетчер поясняет, что служба безопасности аэропорта получила соответствующее электронное письмо. Он говорит, что оно было отправлено в несколько аэропортов. Пилот уточняет конкретный аэропорт, который получил предупреждение об опасности, диспетчер отвечает, что Минск.
Затем пилот уточняет, кто дал рекомендацию направить самолет в Минск – авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия. «Это наша рекомендация», – говорит диспетчер.
«Наши намерения – перенаправить в аэропорт Минска», – в итоге говорит пилот, передает РИА «Новости».
Таким образом в расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В понедельник директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский также заявлял, что согласно расшифровке переговоров между белорусскими диспетчерами и пилотами самолета Ryanair, давления на экипаж при принятии решения об экстренной посадке со стороны Минска не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Авиаэксперт оценил последствия закрытия сообщения между Украиной и Белоруссией
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После прекращения авиасообщения между Киевом и Минском, новой связующей точкой между Россией и Украиной могут стать Турция, Египет, Греция, Армения или Грузия, а также, возможно, возрастет популярность на виды наземных перевозок, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, украинские власти заявили, что с 26 мая страна полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, белорусским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
«Получается, что теперь из Киева в Минск и обратно уже никак нельзя будет по воздуху добраться. Будут делать по старинке: граждане Украины доезжали на машине до столицы Белоруссии, а дальше улетали в нужном направлении. Причем не только в сторону Москвы, но и в другие места. Собственно, если сейчас и другие страны с Минском начнут прекращать авиасообщение, то вообще никак по воздуху нельзя будет долететь. Возможно, увеличится пассажиропоток из Белоруссии через Москву», – полагает Гусаров.
Он отмечает, что поскольку в мире все еще из-за пандемии многие страны закрыты, очень сложно предсказать, какой именно путь наберет популярность. Кроме того, пока не ясно, поддадутся ли на давление Евросоюза Турция, Греция и Египет, которые потенциально могут стать связующими точками между Москвой и Киевом, а также Минском и Киевом.
«Может, это будут поездки через Ереван или Тбилиси, такое тоже возможно. Думаю, здесь кто как подсуетится, кто как сможет организовать и перенаправить пассажирские потоки», – рассуждает собеседник. Тем не менее он напоминает, что помимо авиасообщения, существуют наземные перевозки на автомобилях и поездах, которые на фоне данной ситуации могут также существенно набрать популярность.
«Причем в данной ситуации проигрывают все: Украина блокирует возможность своим гражданам перемещаться в Россию, а белорусская «Белавиа» теряет Украину как транзитную территорию, через которую можно было лететь из Минска на юг (в Турцию, Египет). Теперь это можно будет сделать только с облетом, если южные страны все-таки будут принимать эту авиакомпанию. Это ведет к удорожанию, потере преимущества (низкой цены)», – говорит эксперт.
Данная ситуация также может негативно отразиться и на России, поскольку как только Польша закроет белорусско-польскую границу (а страна так, скорее всего, и поступит, по мнению эксперта), то российской стороне придется облетать через Прибалтику, что понесет еще ряд дополнительных расходов.
«Но у европейских компаний даже будет больше расходов при полетах, поскольку они, помимо полетов в Россию, еще и летят транзитом через нее. По крайней мере, до пандемии у них больше было полетов. В общем, основные потери будут по транзитным полетам, без посадки в Минске», – заключил Гусаров.
Ранее вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. Кроме того, рассматривается возможность запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.
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В Латвии предложили взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею
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Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике.
«У меня есть предложение: Латвия задерживает всю сборную Белоруссии по хоккею и обменивает на всех политических заключенных белорусского террористического режима», – написал Бикше в Facebook.
По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.
«Для тех, кто надеется на изменения в Белоруссии, идет четкий посыл: мы будем вас везде преследовать, а ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить! Это сигнал для тех, кто еще рассматривает или борется за свои права и возможность жить в свободной стране – Белоруссии», – написал Бикше.
Депутат подчеркнул, что можно менять флаги, замораживать финансовые средства сторонникам режима Александра Лукашенко, однако «это не изменит ход событий».
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Глава комитета Бундестага заявил о причастности Москвы к инциденту с Ryanair
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Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген утверждает, что инцидент с бортом Ryanair в Минске произошел якобы при поддержке Москвы или как минимум с ее ведома.
Он утверждает, что «государственный угон самолета» якобы «был одобрен» Москвой, «если вообще со стороны России не было оперативной поддержки». Реттген полагает, что «без широкой поддержки Путина Лукашенко уже давно бы больше не был у власти», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Реттген считает случившееся сигналом для ЕС о необходимости изменения политики в отношении России. По его словам, «наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет». Требуется «единая европейская политика в отношении России, которая будет основываться на реализме». Реттген уверен, что «Германия и ЕС посредством своей терапии диалога не продвинутся здесь вперед». Парламентарий убежден, что российская сторона «понимает только один язык – денег и газа».
Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что на саммите ЕС не пытались связать Россию с инцидентом с бортом Ryanair. По его словам, «нет никакой информации о какой-либо причастности» России. Канцлер Австрии Себастьян Курц также считает ненужным спекулировать на тему.
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Данные о розыске Тихановской исчезли из базы МВД России
Лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц, следует из данных сайта ведомства.
«По вашему запросу нет информации», – говорится в ответе системы при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц. Стоит отметить, что ранее по запросу система выдавала сообщение о том, что российские правоохранители «ищут» лидера белорусской оппозиции, передает РИА «Новости».
О том, что Тихановская попала в межгосударственный розыск в России, стало известно в начале октября. Позднее в МВД уточнили, что уголовных дел в России против нее не возбуждалось, а в розыске она находится за призывы к свержению конституционного строя в соответствии с договорами о помощи между Россией и Белоруссией.
Захарова рассказала о ситуации с задержанной спутницей Протасевича
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Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД России.
По ее словам, белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа «в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии». «По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», – отметила Захарова.
Также дипломат подтвердила, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями девушки и информировал их о предпринимаемых посольством действиях.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Лукашенко объяснил посадку самолета Ryanair в Минске
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было получено Минском из Швейцарии. При этом белорусский лидер указал, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.
Президент отметил, что в случае и с рейсом Афины – Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа, а именно из Швейцарии. При этом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по словам Лукашенко, оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами, сообщает БелТА.
«Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» – задал риторический вопрос Лукашенко.
По его словам, «дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам». «Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. … Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», – подчеркнул Лукашенко.
Глава государства также указал, что экипаж самолёта Ryanair советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Лукашенко добавил, что «в самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами» Белоруссии, передает ТАСС.
При этом он заявил, что Запад отказался от расследования инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».
Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Однако был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Задержанной в Минске россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы
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Задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение по статье о разжигании национальной вражды, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщил источник в белорусских силовых структурах.
«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», – сообщил Sputnik Белоруссия источник в силовых структурах.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ожидается, что в среду с девушкой встретится ее адвокат.
Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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В Госдуме осудили решение властей Риги снять флаг Международной федерации хоккея
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«Латвия решила сама себя перехитрить в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Игорь Лебедев, комментируя решение латышских властей снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Риге после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Снятие флага Белоруссии – это целиком и полностью политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом. Ситуация с Минском обострилась, и латыши первыми стремятся показать свою лояльность Евросоюзу», – убежден вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
«Решение снять флаги Международной федерации хоккея вообще не укладывается в голове, – поделился собеседник. – Это выходит за рамки разума и логики. Думаю, латышские власти сами себя перехитрили в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами».
Депутат также отметил, что «для атаки лично на президента федерации Рене Фазеля Латвия не подходит, так как она слишком несерьезный и недостойный кандидат для совершения такого рода действий».
«Атаку может совершить хоккейная супердержава из числа ведущих пяти-шести команд мирового уровня. А кто вспомнил бы о Латвии на хоккее, если бы чемпионат мира не проходил в Риге?» – риторически заключил собеседник.
Напомним, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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Депутат Европарламента: Латвия поддержала арестованного Романа Протасевича диким способом
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Руководители Латвии и Риги совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв мирных отношений и международного спортивного сотрудничества между Латвией, Россией и Белоруссией, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Татьяна Жданок. Так она отреагировала на действия властей столицы Латвии, которые убрали из города проведения чемпионата мира по хоккею государственные флаги Белоруссии.
«Эти действия – проявление особого цинизма властей Латвии, действующих по двойным стандартам. Сами латвийские власти регулярно нарушают права человека, преследуют журналистов и активистов общественных организаций за их взгляды и убеждения. Вместо того, чтобы самим исправить свое поведение, они лицемерно предлагают сделать это другим странам», – считает сопредседатель «Русского союза Латвии», депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок.
Во вторник власти Риги сообщили решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии. «Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Жданок подтвердила, что около рижской гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и делегации чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Республики Беларусь заменен на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции, а вместо российского триколора вывешен флаг Олимпийского комитета. «Таким диким способом правящие политики Латвии поддержали арестованного в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича», – уверена политик.
За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?
В свою очередь депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике. По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.
«Бикше, бывший скульптор – неадекват, типичный сумасшедший. Разумеется, такого рода предложение не будет иметь продолжения в виде каких-то действий. Просто предложение Бикше показывает уровень нынешнего Сейма – до каких депутатов мы докатились», – сказала Жданок.
Инцидент с самолетом, на борту которого находился Протасевич, вызвал резкую реакцию Запада. По итогам прошедшего в понедельник саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Греция опровергла слухи о подозрениях ЕС в адрес России по инциденту с Ryanair
На саммите ЕС не пытались связать Россию с инцидентом с бортом Ryanair в Минске, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
По его словам, «нет никакой оценки, нет никакой информации о какой-либо причастности» России. Обсуждение России на саммите было «более общим, стратегическим». Он пояснил, что «выводы» саммита демонстрируют «жесткость», с которой в ЕС считают необходимым «относиться к поведению России», но «оставляют открытой возможность говорить с Россией». Актуальными для обсуждения с Москвой ЕС считает «вопросы региональной стабильности» и «вопросы изменения климата», передает РИА «Новости».
Мицотакис также прокомментировал заявления ряда греческих СМИ о том, что на борту Ryanair якобы были агенты, потребовавшие посадки самолета в Белоруссии, чтобы захватить «оппозиционного журналиста». Как заявила премьеру одна из журналисток, «слышали, как генеральный директор Ryanair вчера почти с уверенностью говорил об агентах КГБ, летевших рейсом из Афин в Белоруссию».
Глава кабмина Греции подчеркнул, что сейчас «нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться». При этом «уже есть достаточно свидетельств, чтобы подтвердить, что объявление было сделано пилотом, которого белорусы, по всей видимости, предупредили о том, что в самолете якобы заложена бомба, и самолет из-за этого изменил курс и приземлился в Минске». Мицотакис назвал «слухи» об «агентах КГБ» «полностью безосновательные».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, в документе по итогам саммита сказано, что «Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС.
Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Россиянку Софью Сапегу оставили под стражей в Белоруссии на два месяца
Задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца, сообщил отец девушки Сергей Дудич.
«Совершенно верно, ее поместили в СИЗО КГБ, содержание под стражей продлено на два месяца», – цитирует ТАСС Дудича.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Минска
Главы государств и правительств стран ЕС решили расширить санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих задержанных [активиста Романа Протасевича и Софии Сапеги]. Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) должна срочно расследовать инцидент [с вынужденной посадкой самолета Ryanair]», – сказала Меркель по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.
«И мы попросили глав МИД [стран ЕС] включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях», – сообщила она, отметив, что в черном списке уже находятся «многие белорусские политики и президент [Александр] Лукашенко».
Как отметила канцлер ФРГ, ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.
Она также подчеркнула, что над решением ЕС о запрете полетов самолетов Белоруссии работают со вторника. По ее словам, упор – на скоординированном европейском подходе.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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На Украине потребовали наказать Россию из-за посадки самолета Ryanair в Минске
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко, введя ограничения в отношении России.
«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору», – высказался Климкин в Twitter.
При этом экс-глава украинского МИД не уточнил, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Россия.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.