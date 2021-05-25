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Представитель посольства России встретился с арестованной в Минске россиянкой Сапегой
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Представитель посольства России в Белоруссии встретился с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой, которую сняли с рейса Ryanair и задержали вместе с одним из основателей экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем, сообщили в дипломатической миссии.
«Представитель посольства встретился с гражданкой России – с Софией Сапегой», – цитирует слова сотрудника дипмиссии РИА «Новости».
Ранее было опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков Telegram-канала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием
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Задержанный накануне основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в видеообращении заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.
Также Протасевич отметил, что у него нет проблем со здоровьем. «Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», – сказал Протасевич в видео.
По его словам, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию
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Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», передает ТАСС.
«Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в 3 млрд евро. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», – заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.
Глава Евросовета Шарль Мишель обещал, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Он осудил инцидент с Ryanair. «Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Немецкий политолог объяснил причины нападок ЕС на Москву из-за самолета Ryanair
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«Сейчас в Европе пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко по поводу истории с посадкой самолета Ryanair», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.
«Урсула фон дер Ляйен высказывается как председатель Европейской комиссии, где не превалирует немецкая или французская точки зрения, а где есть пять-семь стран союза с радикально негативным отношением ко всему, что происходит в России», – отметил немецкий политолог Александр Рар. «Это крикливое меньшинство, которое постоянно подливает масло в огонь, – продолжил эксперт. – Поэтому фон дер Ляйен должна озвучивать консенсусное мнение, хотя это почти невозможно».
По словам Рара, «Лукашенко для Запада маленький человечек, а Белоруссия – слишком маленькая страна, чтобы ее наказывать». «Поэтому они пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко даже по поводу истории с посадкой самолета Ryanair. Хотя этому нет никаких доказательств, более того – Россия не поддержала действия Белоруссии в данной ситуации. Поэтому главным противником Запада в плане либеральных ценностей остается Россия», – отмечает эксперт.
Он также обратил внимание на слова главы Еврокомиссии о том, что «российской экономике не хватает модернизации, так как она очень сильно зависит от энергетических доходов». Как считает Рар, тем самым Урсула фон дер Ляйен озвучивает точку зрения, которая принята в некоторых институтах и СМИ Европы. «Там ровно так и пишут, слово в слово», – подчеркнул эксперт.
«То, что российский бюджет питается не только от продажи нефти и газа, и в целом доля нефтегазовых доходов в бюджете сократилась до трети – знают только те специалисты, кто действительно интересуются Россией. Таких экспертов очень мало», – констатировал Рар.
Политолог также не исключил, что Урсулу фон дер Ляйен постигнет судьба главы Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские контрсанкционные списки. «Отношения между ЕС и Россией сегодня практически заморожены. Москва заявляет, что она не заинтересована работать с Евросоюзом, который в течение семи лет не может провести ни один саммит с Россией. При этом Москва продолжит сотрудничать с теми странами ЕС, которые готовы конструктивно с ней работать», – заключил эксперт.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак». Также фон дер Ляйен связала экстренную посадку самолета Ryanair в Минске с позицией Москвы. В частности, она заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим».
Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России. По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов».
При этом в декабре сообщалось, что впервые в истории современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства.
Отметим, что ранее с подобными нападками в адрес России выступал глава Европарламента Давид Сассоли, против которого со стороны Москвы были введены ограничения. Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны.
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Минск опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером
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Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в аэропорту Минска. В ней нет угроз в адрес экипажа.
На сайте департамента опубликован текст на английском языке, который назван «выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж – диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад».
«У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом», – говорит диспетчер и рекомендует экипажу по причинам безопасности приземлиться в аэропорту Минска.
Пилот уточняет, откуда получена информация о бомбе, на что диспетчер поясняет, что служба безопасности аэропорта получила соответствующее электронное письмо. Он говорит, что оно было отправлено в несколько аэропортов. Пилот уточняет конкретный аэропорт, который получил предупреждение об опасности, диспетчер отвечает, что Минск.
Затем пилот уточняет, кто дал рекомендацию направить самолет в Минск – авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия. «Это наша рекомендация», – говорит диспетчер.
«Наши намерения – перенаправить в аэропорт Минска», – в итоге говорит пилот, передает РИА «Новости».
Таким образом в расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В понедельник директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский также заявлял, что согласно расшифровке переговоров между белорусскими диспетчерами и пилотами самолета Ryanair, давления на экипаж при принятии решения об экстренной посадке со стороны Минска не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея
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Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – написал Стакис в Twitter.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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Авиаэксперт оценил последствия закрытия сообщения между Украиной и Белоруссией
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После прекращения авиасообщения между Киевом и Минском, новой связующей точкой между Россией и Украиной могут стать Турция, Египет, Греция, Армения или Грузия, а также, возможно, возрастет популярность на виды наземных перевозок, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, украинские власти заявили, что с 26 мая страна полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, белорусским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
«Получается, что теперь из Киева в Минск и обратно уже никак нельзя будет по воздуху добраться. Будут делать по старинке: граждане Украины доезжали на машине до столицы Белоруссии, а дальше улетали в нужном направлении. Причем не только в сторону Москвы, но и в другие места. Собственно, если сейчас и другие страны с Минском начнут прекращать авиасообщение, то вообще никак по воздуху нельзя будет долететь. Возможно, увеличится пассажиропоток из Белоруссии через Москву», – полагает Гусаров.
Он отмечает, что поскольку в мире все еще из-за пандемии многие страны закрыты, очень сложно предсказать, какой именно путь наберет популярность. Кроме того, пока не ясно, поддадутся ли на давление Евросоюза Турция, Греция и Египет, которые потенциально могут стать связующими точками между Москвой и Киевом, а также Минском и Киевом.
«Может, это будут поездки через Ереван или Тбилиси, такое тоже возможно. Думаю, здесь кто как подсуетится, кто как сможет организовать и перенаправить пассажирские потоки», – рассуждает собеседник. Тем не менее он напоминает, что помимо авиасообщения, существуют наземные перевозки на автомобилях и поездах, которые на фоне данной ситуации могут также существенно набрать популярность.
«Причем в данной ситуации проигрывают все: Украина блокирует возможность своим гражданам перемещаться в Россию, а белорусская «Белавиа» теряет Украину как транзитную территорию, через которую можно было лететь из Минска на юг (в Турцию, Египет). Теперь это можно будет сделать только с облетом, если южные страны все-таки будут принимать эту авиакомпанию. Это ведет к удорожанию, потере преимущества (низкой цены)», – говорит эксперт.
Данная ситуация также может негативно отразиться и на России, поскольку как только Польша закроет белорусско-польскую границу (а страна так, скорее всего, и поступит, по мнению эксперта), то российской стороне придется облетать через Прибалтику, что понесет еще ряд дополнительных расходов.
«Но у европейских компаний даже будет больше расходов при полетах, поскольку они, помимо полетов в Россию, еще и летят транзитом через нее. По крайней мере, до пандемии у них больше было полетов. В общем, основные потери будут по транзитным полетам, без посадки в Минске», – заключил Гусаров.
Ранее вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. Кроме того, рассматривается возможность запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.
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Макрон: Политика санкций против России больше не эффективна
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение санкций в отношении России по «замороженным» конфликтам неэффективно.
«По России – политика прогрессивных санкций по «замороженным» ситуациям не является больше эффективной... Именно поэтому мы попросили пересмотра к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», – цитирует его РИА «Новости».
Также он добавил, что к саммиту ЕС в июне будет представлен доклад по отношениям с Россией.
«Мы должны переопределить рамки наших отношений... Определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией. И также учитывая факт относительной эффективности тех мер, которые мы смогли принять в последние годы», – сказал французский лидер.
ЕС ввел санкции в отношении Москвы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, впоследствии экономические санкции против России неоднократно продлевались.
Крым и Севастополь стали частью России после референдума 16 марта 2014 года, тогда более 96% участников голосования высказались за вхождение региона в состав России.
Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода – до 15 сентября 2021 года – действия персональных санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя. Летом прошлого года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против полуострова в рамках политики непризнания воссоединения региона с Россией.
Лукашенко выступит с обращением в связи с инцидентом с Ryanair
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу последних событий, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
«Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего», – сообщает Telegram-канал «Пул первого», уточняя, что президент Белоруссии «первый расставит все по местам».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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В Латвии предложили взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею
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Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике.
«У меня есть предложение: Латвия задерживает всю сборную Белоруссии по хоккею и обменивает на всех политических заключенных белорусского террористического режима», – написал Бикше в Facebook.
По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.
«Для тех, кто надеется на изменения в Белоруссии, идет четкий посыл: мы будем вас везде преследовать, а ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить! Это сигнал для тех, кто еще рассматривает или борется за свои права и возможность жить в свободной стране – Белоруссии», – написал Бикше.
Депутат подчеркнул, что можно менять флаги, замораживать финансовые средства сторонникам режима Александра Лукашенко, однако «это не изменит ход событий».
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Захарова рассказала о ситуации с задержанной спутницей Протасевича
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Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД России.
По ее словам, белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа «в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии». «По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», – отметила Захарова.
Также дипломат подтвердила, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями девушки и информировал их о предпринимаемых посольством действиях.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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В Госдуме осудили решение властей Риги снять флаг Международной федерации хоккея
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«Латвия решила сама себя перехитрить в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Игорь Лебедев, комментируя решение латышских властей снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Риге после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Снятие флага Белоруссии – это целиком и полностью политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом. Ситуация с Минском обострилась, и латыши первыми стремятся показать свою лояльность Евросоюзу», – убежден вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
«Решение снять флаги Международной федерации хоккея вообще не укладывается в голове, – поделился собеседник. – Это выходит за рамки разума и логики. Думаю, латышские власти сами себя перехитрили в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами».
Депутат также отметил, что «для атаки лично на президента федерации Рене Фазеля Латвия не подходит, так как она слишком несерьезный и недостойный кандидат для совершения такого рода действий».
«Атаку может совершить хоккейная супердержава из числа ведущих пяти-шести команд мирового уровня. А кто вспомнил бы о Латвии на хоккее, если бы чемпионат мира не проходил в Риге?» – риторически заключил собеседник.
Напомним, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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Захарова назвала истерикой реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске
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Реакция западных стран на ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске имеет истерический характер, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Дипломат напомнила, что в последние годы было несколько примеров принудительной посадки самолетов разных стран по инициативе стран Запада, в том числе по политическим причинам, передает ТАСС.
«Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему – мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке», – сказала она.
Говоря о возможных санкциях Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с Ryanair в Минске, Захарова сказала, что Россия не ждет европейских санкций, но в Евросоюзе они появляются сами по себе, вне зависимости от событий, передает РИА «Новости».
«Нужно вспомнить опять же то, что мы говорили регулярно: мы санкций не ждем... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово «ожидаем», «ожидание», «ожидать» здесь вообще употреблять не надо», – сказала Захарова.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии
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Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков Telegram-канала.
На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Сноуден счел инцидент с Ryanair в Белоруссии возмутительным
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал инцидент с бортом Ryanair в Минске. Отметим, что в 2013 году Франция и Португалия закрыли воздушное пространство для самолета президента Боливии Эво Моралеса из-за подозрения, что Сноуден находился на борту.
Сноуден считает, что «посадка самолета по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением». По его мнению, это «современное выражение «экстраординарной выдачи» времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами)». Сноуден призвал бороться с подобными явлениями, под какими бы флагами они ни происходили, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Украина отказалась проводить переговоры по Донбассу в Минске
Киев вряд ли согласится проводить в Минске переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, учитывая политику Белоруссии, заявил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
По его словам, «в связи с тем, куда дрейфует» Белоруссия «во главе с президентом Лукашенко», продолжать переговоры в Минске вряд ли получится даже после улучшения ситуации с коронавирусом. Арестович утверждает, что Белоруссия «перестала быть нейтральным государством». Киев собирается «подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
В апреле Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск. Глава делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия «подотчетна России», а белорусский лидер Александр Лукашенко «является вассалом».
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