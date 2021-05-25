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25 мая, вторник | Последнее обновление — 16:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минск опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером
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Проблема в том, что акт принудительной посадки борта Ryanair совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры.
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Захарова рассказала о ситуации с задержанной спутницей Протасевича
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Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД России.
По ее словам, белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа «в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии». «По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», – отметила Захарова.
Также дипломат подтвердила, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями девушки и информировал их о предпринимаемых посольством действиях.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием
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Задержанный накануне основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в видеообращении заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.
Также Протасевич отметил, что у него нет проблем со здоровьем. «Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», – сказал Протасевич в видео.
По его словам, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию
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Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», передает ТАСС.
«Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в 3 млрд евро. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», – заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.
Глава Евросовета Шарль Мишель обещал, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Он осудил инцидент с Ryanair. «Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Британия рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair
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Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.
«Был упомянут «Северный поток – 2» и другие возможности [для оказания санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», – отметил Рааб, отвечая на вопрос своего однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата, передает ТАСС.
Тугендхат спросил главу Форин оффиса, готово ли британское правительство «сделать следующий шаг», отвечая на действия белорусских властей, и ввести санкции против «Северного потока – 2», а также газопровода «Ямал – Европа», который, по словам Тугендхата, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.
Ранее Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и обязала свои авиакомпании облетать Белоруссию.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея
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Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – написал Стакис в Twitter.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов
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Латвия в ответ на действия Белоруссии высылает посла республики и всех дипломатов.
«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», – сделали сообщение в МИД Латвии, сообщает РИА «Новости».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Консул России встретился с родителями задержанной в Минске спутницы Протасевича
Консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной.
«Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте. Посольством был также направлен соответствующий запрос в компетентные органы Республики Беларусь по гражданке Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной», – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Также в посольстве назвали «очередным враньем» сообщения о том, что консул якобы не помогает россиянке Сапеге.
По данным Европейского гуманитарного университета, россиянку Софию Сапега, которая летела вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, задержали в Минске.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
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Латвия заменила флаг Белоруссии на ЧМ по хоккею
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Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги – на улице Бривибас.
«Подняли флаг Беларуси, который мне доверили политические беженцы», – цитирует Стакиса РИА «Новости».
Сборная Белоруссии принимает участие в ЧМ по хоккею, который проходит в Риге.
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Захарова: Минск поднял истребитель из-за близости Белорусской АЭС
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Министерство иностранных дел России внимательно следит за ситуацией вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Москва считает, что действия Белоруссии соответствовали международным нормам, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
«По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС», – сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова отметила, что МИД принял к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram-канала «NEXTA» Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности.
«Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что, кроме Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь», – добавили в ведомстве.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
При этом, по словам Захаровой, «вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ».
«Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа». Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало», – отмечается в комментарии дипломата.
Захарова привела в качестве примера несколько подобных инцидентов, в частности, когда в 2013 году по требованию спецслужб США, охотившихся тогда за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, был принудительно посажен в Вене и досмотрен самолет Президента Боливии, который летел из Москвы.
В 2004 году США вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич следовавший по маршруту Москва-Барбадос-Аспен личный борт бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора Андрея Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу. В 2012 году Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз, уточнили в министерстве.
«Объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры. В 2016 году самолет «Белавиа», вылетевший из киевского аэропорта, за 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста «Антимайдана» А.Мартиросяна. По схожему сценарию украинские спецслужбы планировали в 2019 году захватить «вагнеровцев» – с помощью экстренной посадки в Киеве самолета из Минска в Стамбул. К счастью, эта операция СБУ провалилась», – напомнили в МИД России.
При этом, подчеркнула Захарова, «характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания».
«Обращаем внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов», – говорится в комментарии.
Москва призывает западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию».
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил кстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Лукашенко выступит с обращением в связи с инцидентом с Ryanair
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу последних событий, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
«Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего», – сообщает Telegram-канал «Пул первого», уточняя, что президент Белоруссии «первый расставит все по местам».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Минск опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером
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Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в аэропорту Минска. В ней нет угроз в адрес экипажа.
На сайте департамента опубликован текст на английском языке, который назван «выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж – диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад».
«У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом», – говорит диспетчер и рекомендует экипажу по причинам безопасности приземлиться в аэропорту Минска.
Пилот уточняет, откуда получена информация о бомбе, на что диспетчер поясняет, что служба безопасности аэропорта получила соответствующее электронное письмо. Он говорит, что оно было отправлено в несколько аэропортов. Пилот уточняет конкретный аэропорт, который получил предупреждение об опасности, диспетчер отвечает, что Минск.
Затем пилот уточняет, кто дал рекомендацию направить самолет в Минск – авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия. «Это наша рекомендация», – говорит диспетчер.
«Наши намерения – перенаправить в аэропорт Минска», – в итоге говорит пилот, передает РИА «Новости».
Таким образом в расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В понедельник директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский также заявлял, что согласно расшифровке переговоров между белорусскими диспетчерами и пилотами самолета Ryanair, давления на экипаж при принятии решения об экстренной посадке со стороны Минска не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
-
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Минск предложил послу Латвии покинуть страну
Послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге.
«Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», – рассказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает РИА «Новости».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Ранее сообщалось, что вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил кстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Авиаэксперт оценил последствия закрытия сообщения между Украиной и Белоруссией
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После прекращения авиасообщения между Киевом и Минском, новой связующей точкой между Россией и Украиной могут стать Турция, Египет, Греция, Армения или Грузия, а также, возможно, возрастет популярность на виды наземных перевозок, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, украинские власти заявили, что с 26 мая страна полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, белорусским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
«Получается, что теперь из Киева в Минск и обратно уже никак нельзя будет по воздуху добраться. Будут делать по старинке: граждане Украины доезжали на машине до столицы Белоруссии, а дальше улетали в нужном направлении. Причем не только в сторону Москвы, но и в другие места. Собственно, если сейчас и другие страны с Минском начнут прекращать авиасообщение, то вообще никак по воздуху нельзя будет долететь. Возможно, увеличится пассажиропоток из Белоруссии через Москву», – полагает Гусаров.
Он отмечает, что поскольку в мире все еще из-за пандемии многие страны закрыты, очень сложно предсказать, какой именно путь наберет популярность. Кроме того, пока не ясно, поддадутся ли на давление Евросоюза Турция, Греция и Египет, которые потенциально могут стать связующими точками между Москвой и Киевом, а также Минском и Киевом.
«Может, это будут поездки через Ереван или Тбилиси, такое тоже возможно. Думаю, здесь кто как подсуетится, кто как сможет организовать и перенаправить пассажирские потоки», – рассуждает собеседник. Тем не менее он напоминает, что помимо авиасообщения, существуют наземные перевозки на автомобилях и поездах, которые на фоне данной ситуации могут также существенно набрать популярность.
«Причем в данной ситуации проигрывают все: Украина блокирует возможность своим гражданам перемещаться в Россию, а белорусская «Белавиа» теряет Украину как транзитную территорию, через которую можно было лететь из Минска на юг (в Турцию, Египет). Теперь это можно будет сделать только с облетом, если южные страны все-таки будут принимать эту авиакомпанию. Это ведет к удорожанию, потере преимущества (низкой цены)», – говорит эксперт.
Данная ситуация также может негативно отразиться и на России, поскольку как только Польша закроет белорусско-польскую границу (а страна так, скорее всего, и поступит, по мнению эксперта), то российской стороне придется облетать через Прибалтику, что понесет еще ряд дополнительных расходов.
«Но у европейских компаний даже будет больше расходов при полетах, поскольку они, помимо полетов в Россию, еще и летят транзитом через нее. По крайней мере, до пандемии у них больше было полетов. В общем, основные потери будут по транзитным полетам, без посадки в Минске», – заключил Гусаров.
Ранее вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. Кроме того, рассматривается возможность запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.
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Глава IATA предупредил о сложностях из-за запрета на полеты над Белоруссией
Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш предупредил, что при введении запрета на использование гражданской авиацией белорусского воздушного пространства, самолеты по техническим причинам столкнутся с трудностями при выполнении некоторых рейсов.
«Самолетам может быть трудно избегать (воздушного пространства над) Белоруссией», – передает его слова «Интерфакс».
Уолш в интервью Bloomberg отметил, что «в обычное время белорусское воздушное пространство играет важную роль (для движения воздушного транспорта)».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил кстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
Захарова назвала истерикой реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске
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Реакция западных стран на ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске имеет истерический характер, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Дипломат напомнила, что в последние годы было несколько примеров принудительной посадки самолетов разных стран по инициативе стран Запада, в том числе по политическим причинам, передает ТАСС.
«Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему – мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке», – сказала она.
Говоря о возможных санкциях Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с Ryanair в Минске, Захарова сказала, что Россия не ждет европейских санкций, но в Евросоюзе они появляются сами по себе, вне зависимости от событий, передает РИА «Новости».
«Нужно вспомнить опять же то, что мы говорили регулярно: мы санкций не ждем... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово «ожидаем», «ожидание», «ожидать» здесь вообще употреблять не надо», – сказала Захарова.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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В Госдуме осудили решение властей Риги снять флаг Международной федерации хоккея
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«Латвия решила сама себя перехитрить в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Игорь Лебедев, комментируя решение латышских властей снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Риге после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Снятие флага Белоруссии – это целиком и полностью политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом. Ситуация с Минском обострилась, и латыши первыми стремятся показать свою лояльность Евросоюзу», – убежден вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
«Решение снять флаги Международной федерации хоккея вообще не укладывается в голове, – поделился собеседник. – Это выходит за рамки разума и логики. Думаю, латышские власти сами себя перехитрили в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами».
Депутат также отметил, что «для атаки лично на президента федерации Рене Фазеля Латвия не подходит, так как она слишком несерьезный и недостойный кандидат для совершения такого рода действий».
«Атаку может совершить хоккейная супердержава из числа ведущих пяти-шести команд мирового уровня. А кто вспомнил бы о Латвии на хоккее, если бы чемпионат мира не проходил в Риге?» – риторически заключил собеседник.
Напомним, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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