Отец спутницы Протасевича заявил о неясной ситуации

С задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапеги на данный момент ни адвокат, ни консул не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны, сообщил отец девушки Сергей Дудич, отметив, что находится в контакте с российским посольством по данной ситуации.

«Ничего не известно. Ни адвокат, ни консул к ней не попали. Адвокат только выяснил, что, скорее всего, ее «передадут» в главное следственное управление Следственного комитета (Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал отец задержанной, добавив, что находится в контакте с российским посольством по данной ситуации, передает РИА «Новости».

Он отметил, что по-прежнему не известен ни статус россиянки, ни то, что ей инкриминируется. Дудич напомнил, что в среду истекают 72 часа с момента задержания его дочери, по истечении которых она должна быть освобождены или к ней должна быть избрана мера пресечения.

Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапеги. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

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