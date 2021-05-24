Канадский телеканал переврал слова диспетчера о посадке самолета Ryanair в Минске

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на репортаж канадского телеканала CBC News, который в своем репортаже об инциденте с Ryanair в Минске приписал диспетчеру слова экипажа лайнера об инициативе посадки самолета.

«Кусок радиообмена диспетчера с экипажем Ryanair о принятии решения садиться в Минске. Пилоты говорят, что это их инициатива», – пишет Коц в Telegram, приводя отрывок переговоров экипажа и диспетчера.

«Ryanair 1 Tango Zulu, эта рекомендация приземлиться в Минске – откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?» – спрашивает диспетчер минского аэропорта.

«Ryanair 1 Tango Zulu, это наша рекомендация», – отвечает пилот.

При этом в речи диспетчера слышится явный акцент, в то время как экипаж ирландской авиакомпании отвечает на чистом английском.

Между тем, как отмечает Коц, в репортаже канадского телеканала CBC News приводится тот же кусок, «только уже диспетчер, а не пилот, говорит, что это его рекомендация сажать самолет в Минске». При этом из отрывка радиопередачи вырезана часть слов диспетчера.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. После этого в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич.