«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока – 2» в водах Германии

Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока – 2» в водах Германии, сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя компании – оператора Nord Stream 2 AG.

«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», – отметили в Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) Германии распорядилось исполнить разрешение от 14 января об укладке газопровода на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, в частности, трубоукладчик «Фортуна».

Напомним, 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки.

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