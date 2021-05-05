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5 мая, среда | Последнее обновление — 17:55 | vz.ru
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Меркель заявила об отсутствии у ФРГ и США общего мнения по «Северному потоку – 2»
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Проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».
Меркель заявила, что «важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке», передает РИА «Новости».
К таким вопросам, по ее словам, относится тема «Северного потока – 2».
«Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», –добавила она.
Ранее в Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов.
Напомним, иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая.
Между тем глава Госдепа Энтони Блинкен на переговорах с руководителем МИД Германии Хайко Маасом выступил за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2».
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США предсказали катастрофу из-за попыток Байдена угрожать России
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Недружественные заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой, говорится в статье, опубликованной в американском издании The National Interest.
Автор материала считает, что подобными словами Байден сделал «последнее предупреждение» России. При этом в статье отмечается, что в случае обострения отношений США придется «воевать на два фронта»: и с Россией, и с Китаем, передает РИА «Новости».
«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», – отмечает автор статьи.
Напомним, в четверг Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации с Россией, однако при этом пригрозил Москве «последствиями». При этом в прошлую субботу временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента США о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.
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США предъявили России претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание на ситуацию вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана в России СМИ-иноагентом).
«В России власти продолжают ограничивать независимое освещение событий, в том числе [это касается] «Радио Свобода», – приводит ТАСС выдержку из заявления Блинкена по случаю Всемирного дня свободы печати.
«Комитет защиты журналистов (КЗЖ, базирующаяся в Нью-Йорке общественная организация) сообщил, что в 2020 году число журналистов, убитых [в мире] за их материалы, увеличилось более чем в два раза, причем наибольшее количество убийств совершено в Мексике и Афганистане. Согласно данным КЗЖ, число журналистов, отправленных в тюрьму, <…> в 2020 году достигло самого высокого уровня с тех пор, как организация начала отслеживать эту статистику. Больше всего журналистов попало в прошлом году в тюрьму в КНР, Турции, Египте», – отметил Блинкен.
«Информация и знания – это мощные инструменты, а свободная и независимая пресса – основной институт, дающий общественности информацию, необходимую ей для отстаивания своих интересов, принятия взвешенных решений и обеспечения подотчетности правительственных чиновников. США выступают за свободу прессы онлайн и офлайн, а также за безопасность журналистов и работников СМИ во всем мире», – добавил госсекретарь.
По его мнению, пандемия коронавируса «дала репрессивным правительствам повод усилить давление на независимые СМИ». Блинкен также выразил обеспокоенность «активизацией усилий» властей некоторых стран «по лишению общественности информации и знаний путем установления контроля за доступом в интернет и цензуры в отношении контента».
В прошлый четверг глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил России «ответом» со стороны США в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом).
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кому выгодно обострение межнациональных отношений в России и кто пытается посеять раздор между многочисленными народами страны?
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Немецкий регулятор назвал сроки возобновления строительства газопровода «Северный поток – 2»
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Поданный иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая, заявили в пресс-службе регулятора.
«Поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока – 2» в соответствии с текущим положением с разрешением. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы BSH.
В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.
Напомним, в понедельник немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство «Северного потока – 2».
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Нуланд собралась на Украину
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Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд будет находиться в Киеве во время визита на Украину главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, следует из графика поездок руководства американского внешнеполитического ведомства.
Согласно графику Госдепартамента США, Нуланд собирается посетить Лондон и Киев в период с 4 по 6 мая, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Сенат США утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на второй неделе мая отправится на Украину на фоне растущей напряженности с Россией. Как уточнил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, который также сопровождает Блинкена в Великобританию и на Украину, в ходе визита госсекретаря США в Киев планируется обсудить поставки американского оружия Украине.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на негативный багаж отношений с Россией у Нуланд, подчеркнув, что ее назначение в Госдепартамент является актом эскалации со стороны США.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «От возращения Виктории Нуланд в большую политику, конечно же, нужно ожидать печенье. Есть на Украине такая народная примета – как только она привезет печеньки, так сразу начнется что-нибудь хулиганско-провокационное». Сама Нуланд в 2014 году заявляла, что раздавала на Майдане в центре Киева не печенье, а сэндвичи.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В 2019 году она выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России. В 2019 году Нуланд отказали в российской визе по причине включения в черный список за антироссийские санкции.
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Немецкие экологи подали иск против «Северного потока – 2»
Немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2».
«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода «Северный поток – 2». Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», – приводит ТАСС сообщение организации.
В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2».
В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь потребовала от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ.
США поддержали решение Чехии исключить Росатом из тендера на АЭС
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем обсудил ситуацию вокруг отношений между Москвой и Прагой, а также поддержал решение чешской стороны исключить Росатом из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, сообщил Госдепартамент.
«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России», – приводит ТАСС сообщение Госдепартамента.
В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства отметили, что решения чешского правительства исключить российскую госкорпорацию Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» и «существенно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО».
Напомним, после того, как Прага заявила, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
В российской госкорпорации заявили, что исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является политически ангажированным.
В Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов
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Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за иска экологов организации Nabu, но не исключил, что рассмотрение жалобы приведет к замедлению темпов строительства газопровода.
«Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца», – отметил немецкий депутат, передает ТАСС.
Он указал на то, что все компетентные органы выдали разрешения на реализацию проекта. «В этой связи я не вижу причин, почему «Северный поток – 2» не должен быть завершен», – подчеркнул Эрнст.
Тем временем экоактивисты немецкой организации Nabu, которые ранее подали иск против строительства «Северного потока 2» и остановили таким образом строительные работы, заявили, что считают «исчерпанным» конфликт по этому вопросу и теперь намерены добиваться компенсаций ущерба.
«Нынешний конфликт касается измененного временного промежутка строительства с января по июнь в орнитологическом заповеднике. Теперь, когда в немецком Балтийском море не проводится строительства (в указанные месяцы), этот конфликт исчерпан. В настоящее время проблемой является вопрос компенсации ущерба, нанесенного морскому дну», – заявил представитель организации Ким Корнелиус Детлофф, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Nabu давно критикует «Северный поток – 2» из-за проблемы, как они считают, ущерба окружающей среде, и по-прежнему полагает, что строительство трубопровода несовместимо с целями защиты охраняемой природной зоны. Кроме того, в организации по-прежнему не согласны с позицией правительства ФРГ, что трубопровод обеспечит энергобезопасность в Европе.
Накануне Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2». Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект «напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше».
Поданный иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая.
Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска счел преимуществом русский акцент на выборах
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Претендующий на должность мэра Нью-Йорка россиянин с американским гражданством Виталий Филипченко заявил, что считает русский акцент преимуществом на выборах градоначальника.
«У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом», – заявил кандидат в интервью РИА «Новости».
По его словам, люди с уважением воспринимают русский акцент, когда слышат его.
«Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю», – указал Филипченко.
Он добавил, что после переезда в США пытался получать информацию только на английском языке, чтобы быстрее адаптироваться. Собеседник отметил, что эмигранты часто после переезда «продолжают жить прежним миром», смотреть новости той страны, из которой приехали. Также Филипченко признался, что иногда использует ненормативную лексику на русском.
Филипченко переехал в США более 10 лет назад из Томска, он руководит фирмой по грузоперевозкам. У него есть российское и американское гражданства, он идет на выборы, как независимый кандидат.
Предварительные выборы планируется провести 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. На данный момент мэром является демократ Билл Де Блазио.
Боррель и Блинкен обсудили отношения с Россией
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи глав МИД «Большой семерки» в Лондоне обсудили отношения с Москвой, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
«Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя ответные санкции Москвы против ЕС, заявил, что США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией.
Напомним, Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Председатель Европарламента Давид Сассоли сказал, что «угрозы» не заставят ЕП «молчать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «1.Нас тоже. 2.А мы разве угрожали?».
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости».
«Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Пентагон заметил «много войск» у границ Украины
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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у границ Украины находится еще много российских войск.
«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск, подчеркнув, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ.
Напомним, 23 апреля Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. К 26 апреля самолеты и вертолеты авиации ЮВО и ЧФ вернулись из Крыма на аэродромы постоянного базирования.
22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
При этом министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России. В Пентагоне пообещали «пристально следить» за границей России и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.
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Эксперт объяснил подоплеку иска немецких экологов против «Северного потока – 2»
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«Очередные иски со стороны экологических организаций едва смогут остановить строительство газопровода, однако они могут его всячески задерживать», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя новый иск со стороны немецких экологов против «Северного потока – 2».
«Подобные иски, безусловно, усложняют ситуацию со строительством газопровода. Однако я уверен, что это не нанесет существенного вреда «Северному потоку – 2», потому что реальных доказательств негативного влияния газопровода на окружающую среду не предоставлено», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, предоставить какие-либо доказательства в этом вопросе – дело непростое. Собеседник привел в пример аналогичный строящемуся газопроводу действующий «Северный поток», который успешно эксплуатируется более 10 лет и не наносит ущерба окружающей среде. Юшков обратил внимание на постоянный мониторинг подобной инфраструктуры и заметил, что «Северному потоку» со стороны экологов никаких претензий предъявлено не было.
Эксперт указал и на политическую подоплеку исковой борьбы в отношении газопровода. «Я думаю, такие иски не имеют никакого отношения к экологии и окружающей среде, а обусловлены политическими мотивами. К тому же, такие ситуации лишь дискредитируют экологические организации, показывая, что они являются инструментами политической борьбы, а вовсе не защищают окружающую среду», – отметил Юшков. Собеседник напомнил, что в этой же акватории предполагается построить газопровод «Baltic pipe», который пройдет из Норвегии через Данию в Польшу. «Только к ним не будет никаких претензий», – добавил он.
При этом Юшков считает, что несмотря на различные препятствия, газопровод «Северный поток – 2» будет построен. «У таких исков нет шансов на победу, единственное, чем они могут навредить – это процедурные задержки. К тому же мы видим, что на практике немецкий регулятор довольно оперативно отвечает на подобные претензии», – пояснил эксперт. Он также добавил, что в немецкой акватории осталось проложить примерно 10-12 км газопровода, поэтому непонятно, где были «эти псевдо-экологи, когда укладывалась основная часть «Северного потока – 2».
Юшков также предположил, что на предстоящих выборах в Бундестаг тема газопровода будет неоднократно подниматься. «Я думаю, что партия «Зеленые», конечно, попытается набрать очки на теме противодействия России и может высказываться против строительства «Северного потока – 2». Однако надо понимать, что проект реализуется не по чьей-то политической воле, а в соответствии с европейским законодательством, где четко регламентируется, какие документы нужно собрать на строительство газопровода и как его нужно строить», – объяснил собеседник, добавив, что строительство газопровода предполагается завершить до выборов в Бундестаг.
«Единственная возможность остановить строительство «Северного потока – 2» – ввести прямые антироссийские санкции. Но для этого нужно будет внести изменения и в законы, которые запретят строительство конкретного газопровода. Но хочет ли Германия ввязываться в эту войну? В случае таких действий со стороны ЕС, Россия очень жестко ответит», – заключил эксперт.
В понедельник стало известно, что немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.
На следующий регулятор сообщил, что строительство газопровода «Северный поток 2» после очередного иска немецких экологов может быть возобновлено с конца мая.
Ранее в январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2».
В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь потребовала от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза».
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Обсуждения России и Китая стали самыми долгими на встрече G7
Главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение России и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.
Он рассказал, что между «полуторачасовыми обсуждениями» Китая и России, «включая Украину и Белоруссию», были «небольшие сессии по 30 минут». Они касались Мьянмы, Ливии, Сирии. Обсуждение Афганистана после «российской» сессии также заняло 30 минут.
На брифинге сотрудник Госдепа заявил, что «доминирующей темой» встречи в Лондоне был Китай. Участники встречи согласились, что хотят видеть его «неотъемлемым членом международного порядка», но Пекин должен «играть по правилам этого международного порядка». Китай обвиняют в нарушении прав человека, «экономическом принуждении» и «агрессивном поведении», передает ТАСС.
США заявили об общей солидарности «с Украиной относительно российской агрессии, которая представляет собой внешнюю угрозу». Также для Украины есть и «внутренняя угроза со стороны коррупции и проблем в продвижении процесса реформ».
От России «хотят стабильных и предсказуемых отношений», сказали в Госдепе, отметив, что «получили мощную поддержку со стороны партнеров и союзников». Вашингтон заверил, что не стремится к эскалации в отношениях с Россией, однако будет «отвечать на безрассудное и агрессивное поведение».
Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила ему цитатой святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».
Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.
«Внесем ясность: «the rules-based world», который отстаивают США, Британия и прочая, не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом. Это идеологический подлог, позволяющий США претендовать на легитимность своей гегемонии. На деле «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь», – пояснил Пушков в своем Telegram-канале.
«The rules-based world» породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии через поддержку западным альянсом (запрещенной в России террористической организации) ИГИЛ* и джихадистов против законного правительства Сирии, и много других кровавых конфликтов. Это не миропорядок, основанный на праве, а «миробеспорядок», основанный на произволе США и группы поддерживающих их стран. И он будет преодолен, как были преодолены господство и произвол предыдущих империй. США хотят остановить историю, но это невозможно. У истории нет конца – «there is no end to history», вопреки тому, что считают в Вашингтоне. Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится», – отметил он.
Напомним, в марте глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.
Напомним, в сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
США сочли силы Асада, России, Ирана и Турции помехой своим операциям в Сирии
Пентагон утверждает, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии, хотя и не «подвергают коалиционные войска опасности».
В квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности», передает РИА «Новости».
Указывается, что войска правительства Сирии, российские военные, а также «поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы» проводили операции против террористической организации «Исламское государство*», но еще и «мешали коалиции и «Сирийским демократическим силам». В частности, Дамаск и его союзники «пытались ограничить движения сил коалиции», а связанные с Турцией «боевики продолжали отвлекать «Сирийские демократические силы» от борьбы с ИГ*».
В апреле сообщалось, что США вывезли из Сирии в Ирак «новую колонну из 41 бензовоза с ворованной сирийской сетью».
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