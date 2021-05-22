В Японии захотели помешать России «приватизировать» Севморпуть

Стали известны подробности нападения пермского школьника с ножом на учительницу

Школьник, напавший с ножом на учительницу в городе Березники Пермского края, незадолго до случившегося в шутку рассказывал одноклассникам о планах убить учителей, сообщили источники.

По информации канала «360», лицеист пронес нож в учебное заведение, вошел в класс и нанес ножевое ранение преподавательнице.

«Примерно в 12.00 в школу пришел ученик 10 «Г» класса, он зашел в класс. Сказал: «Здравствуйте» – и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики», – рассказал источник. По его словам, причиной конфликта могли быть плохие оценки.

По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, других пострадавших после нападения лицеиста в Березняках Пермского края с ножом на учительницу – нет.

«Других пострадавших нет. Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента», – написал Махонин в Instagram.

Он также добавил, что в лицей выехал министр образования, и призвал доверять только проверенным данным и не распространять слухи. В образовательном учреждении после ЧП отменили занятия.

По факту нападения школьника на учителя возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В СК сообщили, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи, также проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, передает РИА «Новости».

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Денисовой, напавший на преподавателя ученик не состоял на учете. «На учете они не состояли, ни семья, ни мальчик. Все в шоке. Понять не могут, что произошло. Был ли это конфликт с учителем? Или просто какой-то сбой в поведении ребенка? Сейчас комиссия выехала на место, будет разбираться во всех нюансах произошедшего», – цитирует ТАСС Денисову.

При этом она не уточнила, по какой причине школьник мог взяться за оружие и были ли ранее у него конфликты с учителем и учениками. «Оценочные суждения рано высказывать. Учитель госпитализирован, мальчик понесет уголовное наказание. Он в десятом классе и подлежит уголовной ответственности. Перечеркнул себе всю судьбу, закрыл старты для взлета», – отметила омбудсмен.

В пятницу учащийся лицея № 1 города Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Педагога госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с ножевым ранением в область шеи. По распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь, в краевую клиническую больницу.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.