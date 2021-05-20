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МИД: Надежды на улучшение отношений Москвы и Киева с приходом Зеленского не оправдались
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Надежды на улучшение отношений между Россией и Украиной с приходом к власти Владимира Зеленского не оправдались, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«Конечно, надежды на то, что отношения наши с приходом нового президента Украины улучшатся, к сожалению, не оправдались», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Он также заявил, что проведение саммита в нормандском формате возможно только после выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в 2019 году. «Наша позиция осталась без изменений: саммит может произойти только тогда, когда будут выполнены решения предыдущего Парижского саммита 2019 года. Когда будет четкое понимание тех договоренностей, на которые можно будет выйти в ходе следующего саммита», – сказал он.
Тем временем Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Эксперт: Украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии
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«Официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который раскритиковал депутатов Бундестага за отказ установить в Берлине памятник украинцам.
«Украинский посол постоянно вмешивается во внутренние дела Германии, и уже изрядно всем надоел своими выходками», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, глава украинской дипмиссии уже перешел все границы в своих нападках и на правительство страны пребывания, и на депутатов Бундестага. «Но, к сожалению, официальный Берлин ничего не может противопоставить ему из-за особого отношения к Украине, которая мнит себя жертвой агрессии со стороны России. Поэтому киевским политикам и дипломатам кажется, что им все дозволено. Но это полнейшее безобразие», – заметил Рар.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны». Одновременно Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
По оценке Рара, посол Мельник перебарщивает со своими «возмущениями» по поводу того или иного решения немецких властей. «Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», – резюмировал германский политолог.
Между тем депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока – 2»
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Убытки Украины от запуска газопровода «Северный поток – 2» составят 5-6 млрд долларов в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока – 2» в 5-6 млрд долларов в год», – заявил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting, передает РИА «Новости».
По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 млрд долларов в случае прекращения Россией транзита газа. В таком случае на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Это приведет к потерям экономики еще в размере 2-3 миллиарда долларов.
Как отметил Макогон, эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи голубого топлива. Он заявил, что необходимо предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям и стимулировать наращивание собственной добычи.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Между тем в понедельник Германия разрешила начать укладку «Северного потока – 2» в своих водах.
Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине.
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Эксперты рассказали о причинах конфликта между Зеленским и Кличко
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«Активная политическая деятельность Кличко вызвала повышенный интерес у власти, по сути он начал свою президентскую кампанию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Бондаренко, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть участь Виктора Януковича.
«Виталий Кличко, по сути, начал свою президентскую кампанию. Он уже создал команду, которая работает над его имиджем. Соответственно, власть решила спросить у него, что он сделал для Киева, прежде чем идти в президенты», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Появились вопросы к наиболее болезненным для Кличко точкам – это дороги, а в Киеве ужасные дороги, и жилищный фонд, – добавил эксперт. – Поэтому на прошлой неделе начались обыски в компании «Киевавтодор» и выемка документов у чиновников, ответственных за распределение квартир».
Политолог обратил внимание и на обыски у политика и бизнесмена Артура Палатного, «которого считают кошельком Кличко». «К нему давно были вопросы, так как его подозревали в не совсем законных видах бизнеса, – пояснил собеседник. – Ну и показателен обыск у соседей Кличко. Он это принял на свой счет и расценил как элемент запугивания. Думаю, что в данной ситуации первооснова событий – это именно политическая деятельность Кличко, которая и вызвала повышенный интерес у власти».
Бондаренко напомнил о том, как в подобной ситуации в начале 2010-х годов оказался мэр Киева Леонид Черновецкий. «Он был вынужден капитулировать, то есть уйти в отставку. Чтобы идти в большую политику, очевидно, что мэрам городов нужно иметь безупречную репутацию и оставить за собой безукоризненное хозяйство в столице. Кличко пока похвастаться этим не может», – заключил собеседник.
В то же время украинский политолог Михаил Погребинский назвал происходящее «борьбой за бюджетные потоки». «Кличко не верит, что представители силовых структур приходили не к нему, а к его соседям. Я тоже в это не верю. Похоже, что его пугают», – предполагает эксперт.
«Мэр Киева окружен сетью людей, которые работают «за себя и за того парня». Это не нравится окружению главы государства Владимира Зеленского. Они хотели бы сами рулить этими вопросами. Поэтому они пытаются избавиться от Кличко, например, оказав давление так, чтобы он сам ушел со своей должности», – пояснил Погребинский.
«Но Кличко – упорный парень, – отметил политолог, – не думаю, что он сам уйдет. Хотя, возможно, его удастся приструнить настолько, что он откажется от каких-то своих людей и согласится на то, что на определенные городские бюджетные потоки сядут люди Зеленского».
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, которые ломились в дверь его квартиры. «Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры также сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
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В Госдуме указали на серьезный просчет в отношениях с Украиной
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Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Украина [в нынешнем виде] просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», – высказался Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий обратил внимание, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности. «Потому что они [якобы] ни в чем не виноваты, их используют – Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии – себя не уважать», – считает депутат.
Затулин также выразил мнение, что «борьба за Украину не закончена». «Я не думаю, что она в ближайшее время закончится. И за умы украинцев тоже», – заключил политик.
Накануне в Раде рассказали о плане США втянуть Россию в войну с Украиной.
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля 2019 года. Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а вступил в силу 1 апреля 1999 года. В Кремле отмечали, что прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной сравним для Киева с выстрелом в собственную ногу.
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Кличко пригрозил Зеленскому участью Януковича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать его.
Кличко, комментируя обыски на коммунальных и коммерческих предприятиях украинской столицы, назвал их попыткой «облить грязью» руководство города. Он отметил, что «проверки и обыски» проводят в основном «по тем материалам, которые передала» сама администрация Киева в связи с обнаруженными ею нарушениями.
«Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад», – приводит его слова РЕН ТВ.
Кличко назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. «Помните, где он сейчас?» – заявил Кличко.
Напомним, Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта
После отказа в вылете в Стамбул жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта, сообщают СМИ.
Как пояснила с использованием нецензурной лексики женщина, они «не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства гребаного». При этом, по ее словам, «два раза покупали новые билеты».
«Украина, спасибо и иди-ка ты в ж***», – заявили ее дети на камеру. Мать с детьми выкинули на землю паспорта граждан Украины. Конкретной причины отказа в вылете названо не было, пишут Vesti.ua.
Отметим, что женщина закрыла свой аккаунт в Instagram (адрес страницы указан на опубликованном Vesti.ua видео).
Напомним, тема с привлекательностью украинского паспорта стала острой для киевских властей после решения президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для украинцев.
Посол Украины пригрозил Германии пересмотром примирения двух стран
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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.
По словам Мельника, Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Послу не понравилось, что немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Белоруссию. Дипломат назвал это «унизительным превращением истории в инструмент» и «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны, передает Deutsche Welle.
Недопустимо терпеть подобную «фальсификацию истории», заявил Мельник. По его словам, украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию «не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма». В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.
Напомним, в среду в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине».
Посла Украины возмутило решение обсудить в Бундестаге отношения с Россией
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
«Постыдно, что фракция Левой партии злоупотребляет темой 80-летней годовщины нападения Германии на СССР и цинично использует ее, чтобы приглушить агрессию России против Украины», – написал дипломат в Twitter. По его мнению, «тем самым происходит глумление над 8 млн украинских жертв нацистов».
В среду Бундестаг обсудит резолюцию Левой партии под названием «80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз – за политику разрядки в отношении России и новую эру разоружения». Депутаты призывают использовать 80-летнюю годовщину нападения нацистской Германии на СССР как повод «начать переговоры с целью заключения германо-российского соглашения для достижения примирения и укрепления дружбы» между ФРГ и Россией.
Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Украинских организаторов «Евровидения» обвинили в плагиате
Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов «Евровидения» в плагиате. По ее словам, постановка на песню «Шум» группы Go_A является ее режиссерским сценарием.
На своей странице в Facebook девушка рассказала, что 6 февраля для участия в конкурсе она отправляла на телевидение идею для клипа украинского коллектива. По ее словам, тогда победил другой человек.
«Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню «Шум» группы Go_A не похожа на мою от слова «совсем»? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?» – спросила у подписчиков сценарист.
Она указала, что в ее сценарии была идея и способы ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки. Михайлова подчеркнула, что направила письмо на телеканал «Суспільне мовлення» с просьбой указать свое авторство идеи постановки, однако ее перенаправили с этим вопросом на СТБ. После чего девушка обратилась за помощью к юристу и провела встречу с представителями СТБ. Ей заявили, что «постановка – это полностью разработанная другим человеком идея».
Вместе с тем девушка призналась, что несмотря на плагиат, все равно болеет за Украину и обожает группу Go_A. «Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам», – заключила сценарист.
Ранее запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
В ФРГ отказались устанавливать памятник погибшим в годы войны украинцам
Депутаты Бундестага отказались устанавливать в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
«Мы, украинцы, разочарованы тем, что Бундестаг отклонил нашу просьбу о создании в Берлине мемориала в память о 8 млн украинских жертв нацистов, хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны», – отметил дипломат в Twitter.
Ранее Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
Грызлов: Украинская власть стремительно превращается в партию войны
Власти Украины превращаются в партию войны, Киев преследует политиков, которые выступают за диалог с Донбассом, и реализует политику радикальных националистов. Об этом заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов.
«Для граждан Украины крайне важно, чтобы работа контактной группы была публичной, чтобы предпринимаемые шаги по урегулированию конфликта были известны всем. Но сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию: ограничивается работа альтернативных СМИ, киевская власть продолжает и расширяет преследование тех украинских политиков и общественных деятелей, кто выступает за мир и диалог с Донбассом, за честный общественный диалог внутри Украины», – цитирует РИА «Новости» Грызлова.
По его оценке, украинская власть «стремительно превращается в партию войны, не менее агрессивную и безответственную, чем ее предшественники». «Киев реализует политику радикальных украинских националистов», – считает он.
Кроме того, Грызлов отметил, что обстрелы со стороны вооруженных сил Украины продолжаются по всей линии соприкосновения, и они стали более интенсивными накануне встречи контактной группы.
«Наказывать своих силовиков за действия, нарушающие режим прекращения огня и приводящие зачастую к трагическим последствиям, Киев не планирует», – подчеркнул полпред России.
По его словам, «даже в условиях формально действующего режима прекращения огня Украина отказывается предоставлять Донбассу гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате действий украинских силовиков».
Накануне пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что представители украинской стороны вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу.
Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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На Украине попросили запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
«Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В пресс-службе пояснили, что министр направил обращение к Национальной комиссии по ограничению импорта электроэнергии «из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества». «Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности», – говорится в письме главы минэнерго Украины.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России.
После этого в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. При этом и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
В Крыму подсчитали размер компенсации от Украины за блокаду полуострова
После смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Идет колоссальная работа, подсчитать ущерб сложно. <…> Что мы будем с этим делать – мы получим моральное подтверждение того, что нас все время пытались уничтожить. Когда придут [на Украине] к власти люди, а этот момент обязательно настанет, с которыми можно разговаривать, тогда будет момент для компенсации всех исков (убытков), понесенных крымчанами», – цитирует ТАСС Константинова.
Ранее Госсовет полуострова сообщал, что власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
СБУ объяснила обыски в доме Кличко
Обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, не имеют к нему отношения, заявили в Службе безопасности Украины.
Пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко сообщил, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проводят следственные действия в рамках уголовного дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
«Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», – добавил он.
Ранее Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, они ломились в дверь его квартиры.
До этого пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА.
Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
При этом Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Отметим, что Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
Грузия, Молдавия и Украина создали «ассоциированное трио» для вступления в ЕС
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Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.
«Ассоциированное трио – это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», – сказал Кулеба после подписания меморандума, передает портал «Страна.ua».
В свою очередь вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Украина, Грузия и Молдова преследуют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы восстановить единство с европейскими странами. «Мы разделяем исторические связи и ценности ЕС. Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС», – добавил Залкалиани.
По его словам, на базе этого меморандума министерства иностранных дел усилят политический диалог, а также экономическую и секторальную интеграцию с ЕС. «Наши приоритеты включают также расширение диалога «Ассоциированного трио» с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зеленой экономике, транспортном секторе и достижение максимальной интеграции в рынок ЕС на базе углубленного Соглашения об ассоциации, а также углубление нашего сотрудничества с ЕС в вопросах безопасности», – заявил глава МИД Грузии.
И. о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой добавил, что подписанием меморандума три страны еще раз подчеркнули свои европейские намерения, очень заинтересованы в амбициозных целях Восточного партнерства и готовы для этого делать свой большой вклад.
В апреле сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила президенту Молдавии Майе Санду «начать совместную работу по осуществлению общих целей европейской интеграции».