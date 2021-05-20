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Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и России (об организации такой встречи)», – сказал он на пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления на должность главы государства, передает ТАСС.
В то же время Зеленский упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России. «У меня была встреча с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, был видеоформат с присоединением канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку, считаю, что они должны поддерживать (Украину) сильнее. Они знают мое мнение, я очень открыт с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по отношению к России», – отметил он.
Зеленский считает, что это связано с экономической ситуацией, а также с «давлением внутри их стран». Он пояснил, что имеет в виду «экономическое давление из-за санкционной политики по «Северному потоку – 2». Несмотря на такую позицию, Зеленский заверил, что Украина будет «идти дальше в нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).
Также Зеленский заявил, что продолжит работать в «нормандском формате» над урегулированием в Донбассе и надеется на увеличение поддержки Киева со стороны президента Франции и канцлера ФРГ.
«Дальше несколько направлений. Мы понимаем, что мы будем идти дальше в «нормандском формате». У меня была встреча с президентом Макроном, присоединялась канцлер Германии Ангела Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мою мысль, я открыт с ними. Они знают, что я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношениях с Россией. Это связано и с экономической ситуацией, и с давлением внутри их стран бизнеса по санкциям. У Германии также есть санкционное давление из-за «Северного потока – 2», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи Путина и Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы.
В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Эксперт: Украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии
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«Официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который раскритиковал депутатов Бундестага за отказ установить в Берлине памятник украинцам.
«Украинский посол постоянно вмешивается во внутренние дела Германии, и уже изрядно всем надоел своими выходками», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, глава украинской дипмиссии уже перешел все границы в своих нападках и на правительство страны пребывания, и на депутатов Бундестага. «Но, к сожалению, официальный Берлин ничего не может противопоставить ему из-за особого отношения к Украине, которая мнит себя жертвой агрессии со стороны России. Поэтому киевским политикам и дипломатам кажется, что им все дозволено. Но это полнейшее безобразие», – заметил Рар.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны». Одновременно Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
По оценке Рара, посол Мельник перебарщивает со своими «возмущениями» по поводу того или иного решения немецких властей. «Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», – резюмировал германский политолог.
Между тем депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров
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Туристы «не вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, если в этом месте продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект.
На совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все». Эти слова вызвали недоумение Путина, передает РИА «Новости».
«Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.
Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин, передает ТАСС.
Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин.
Посол Украины пригрозил Германии пересмотром примирения двух стран
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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.
По словам Мельника, Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Послу не понравилось, что немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Белоруссию. Дипломат назвал это «унизительным превращением истории в инструмент» и «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны, передает Deutsche Welle.
Недопустимо терпеть подобную «фальсификацию истории», заявил Мельник. По его словам, украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию «не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма». В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.
Напомним, в среду в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине».
Путин решил рассмотреть перенос переписи населения на октябрь
Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией.
С таким предложением на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному собранию выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС.
«Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно», – ответил ему глава государства.
Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена.
В феврале 2021 правительство поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности.
Между тем в марте Минэкономразвития предложило перенести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября.
Украинских организаторов «Евровидения» обвинили в плагиате
Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов «Евровидения» в плагиате. По ее словам, постановка на песню «Шум» группы Go_A является ее режиссерским сценарием.
На своей странице в Facebook девушка рассказала, что 6 февраля для участия в конкурсе она отправляла на телевидение идею для клипа украинского коллектива. По ее словам, тогда победил другой человек.
«Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню «Шум» группы Go_A не похожа на мою от слова «совсем»? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?» – спросила у подписчиков сценарист.
Она указала, что в ее сценарии была идея и способы ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки. Михайлова подчеркнула, что направила письмо на телеканал «Суспільне мовлення» с просьбой указать свое авторство идеи постановки, однако ее перенаправили с этим вопросом на СТБ. После чего девушка обратилась за помощью к юристу и провела встречу с представителями СТБ. Ей заявили, что «постановка – это полностью разработанная другим человеком идея».
Вместе с тем девушка призналась, что несмотря на плагиат, все равно болеет за Украину и обожает группу Go_A. «Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам», – заключила сценарист.
Ранее запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
В ФРГ отказались устанавливать памятник погибшим в годы войны украинцам
Депутаты Бундестага отказались устанавливать в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
«Мы, украинцы, разочарованы тем, что Бундестаг отклонил нашу просьбу о создании в Берлине мемориала в память о 8 млн украинских жертв нацистов, хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны», – отметил дипломат в Twitter.
Ранее Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
Грызлов: Украинская власть стремительно превращается в партию войны
Власти Украины превращаются в партию войны, Киев преследует политиков, которые выступают за диалог с Донбассом, и реализует политику радикальных националистов. Об этом заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов.
«Для граждан Украины крайне важно, чтобы работа контактной группы была публичной, чтобы предпринимаемые шаги по урегулированию конфликта были известны всем. Но сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию: ограничивается работа альтернативных СМИ, киевская власть продолжает и расширяет преследование тех украинских политиков и общественных деятелей, кто выступает за мир и диалог с Донбассом, за честный общественный диалог внутри Украины», – цитирует РИА «Новости» Грызлова.
По его оценке, украинская власть «стремительно превращается в партию войны, не менее агрессивную и безответственную, чем ее предшественники». «Киев реализует политику радикальных украинских националистов», – считает он.
Кроме того, Грызлов отметил, что обстрелы со стороны вооруженных сил Украины продолжаются по всей линии соприкосновения, и они стали более интенсивными накануне встречи контактной группы.
«Наказывать своих силовиков за действия, нарушающие режим прекращения огня и приводящие зачастую к трагическим последствиям, Киев не планирует», – подчеркнул полпред России.
По его словам, «даже в условиях формально действующего режима прекращения огня Украина отказывается предоставлять Донбассу гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате действий украинских силовиков».
Накануне пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что представители украинской стороны вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу.
Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Мишустин отправил Чернышенко на Камчатку после критики Путина
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Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания у президента Владимира Путина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, сообщает пресс-служба правительства.
Мишустин сообщил, что поручил Чернышенко «разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края» после того, как на проблему обратил внимание лично Владимир Путин, говорится на сайте правительства.
«Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. И масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России», – добавил премьер.
Чернышенко должен будет провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки.
В мероприятии примут участие руководство и представители Министерства природных ресурсов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.
Кроме того, по поручению Мишустина в рамках данной поездки состоится совещание Чернышенко с главами субъектов и руководством Минпросвещения по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая запускается с 25 мая текущего года.
Напомним, накануне Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров.
«Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру.
Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин.
После этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова.
Путин поддержал предложение «Единой России» перенести перепись населения
Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее в среду на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию Путин заявлял, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Изначально всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена из-за коронавируса. В феврале 2021 правительство также поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности.
Матвиенко: Перенос денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена
Решение Совета Федерации перенести рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не связано с возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Никакого отношения к предстоящей возможной встрече между Путиным и Байденом это (перенос сроков рассмотрения) не имеет. Нет оснований для работы в авральном режиме», – сказала спикер Совфеда, передает ТАСС.
В среду депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Днем ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации не будет рассматривать 19 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу, это произойдет чуть позже.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес..
Названы сроки начала выплат увеличенных больничных родителям
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Родители с 1 сентября смогут получать больничные в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до семи лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.
«Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября», – цитирует сообщение ТАСС.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Путин поручил рассмотреть вопрос детского кешбэка для купивших путевки
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки.
«С возвратом денег на путевки для детей. Мы же не сказали, что только во вторую смену, мы сказали на летний отдых – значит, нужно это сделать. Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Глава государства отметил, что детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кешбэке, этот вопрос надо проработать.
«Сами эти лагеря детские плохо проинформированы о том, каковы условия работы, нужно этим заняться – информационным обеспечением и проработать с регионами и с финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению вопросов неформально», – сказал он.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа компенсации 50% стоимости путевок в российские детские лагеря будет запущена 25 мая.
Напомним, 13 марта председатель правительства Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров, заявил, что российское правительство направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в текущем году.
Путин призвал к ритмичному выполнению его послания
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Президент Владимир Путин призвал чиновников ритмично работать, чтобы выполнить его послание Федеральному собранию.
«Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания», – сказал Путин, открывая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, передает ТАСС.
Путин добавил, что все прозвучавшие инициативы уже приобрели форму конкретных управленческих задач и решений. Поставлены сроки исполнения, определены ответственные лица, отметил президент.
«Речь идет о таких важнейших решениях, как формирование единой системы поддержку российских семей с детьми, дальнейшее развитие образование и здравоохранение, защита окружающей среды, а также дополнительные стимулы для отечественного бизнеса, включая отрасли высоких технологий, создание новых возможностей для субъектов федерации по развитию инфраструктуры, экономики, рынка труда, социальной сферы», – напомнил глава государства, слова которого приводятся на сайте ЕР.
По его словам, идеи послания готовились и формулировались не с чистого листа. «Значительная часть предложений поступила и от партии «Единая Россия», – отметил Путин.
При этом президент заявил, что уже видит проблемы в том, как исполняется поставленная им задача по детскому туристическому кешбэку.
«В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей – финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. А для ребят, которые направляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки. Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что вижу уже здесь проблемы», – заметил Путин.
Напомним, в ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно. Необходимые законодательные изменения сразу после послания «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы.
Также Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Президент поручил организовать программу к 15 мая. На кешбэк за путевки в детские лагеря выделено 5 млрд рублей.
Путин призвал ускорить подводку газа к домостроениям
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Президент Владимир Путин поручил правительству, Газпрому и регионам внимательно отнестись к газификации домостроений, и сделать подводку газа как можно быстрее.
«По поводу подводки газа к домовладениям. Здесь очень много мелких деталей, я прошу и правительство, и Газпром, и регионы самым внимательным образом к этому отнестись: там и круг людей, которые имеют право на эту услугу, и много технических вопросов. Надо все проработать и сделать это как можно быстрее. Иначе у нас будет так, как бывает иногда, а в народе говорят «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Вот чтоб такого не было», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.
На Украине задержали двух самых влиятельных в стране воров в законе
Полиция на Украине задержала двух наиболее влиятельных воров в законе, следствие готовится предъявить им обвинение по статье «Установка или распространение преступного влияния» УК страны, говорится в сообщении полиции.
«Полиция задержала двух самых влиятельных на Украине воров в законе – распространение их преступного влияния остановлено... Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе – ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины», – передает ТАСС сообщение украинской полиции.
Сообщается, что Умка был задержан в аэропорту Днепра при попытке покинуть страну, а Лаша Сван – в одном из отелей города.
Уточняется, что фигуранты дела контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях, а также в части западного региона страны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 14 мая, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 111 иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами, а также в отношении 557 воров в законе.
Напомним, в январе Украина принудительно выдворила вора в законе Зюзю.