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Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек, курс евро поднялся на 15 копеек.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 73,9 рубля. Курс евро поднялся на 15 копеек, до 90,1 рубля, передает ТАСС.
В среду утром рубль на открытии торгов незначительно подешевел к доллару и заметно ослаб к евро.
Холмогоров резко отреагировал на выступление Манижи на «Евровидении»
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Публицист Егор Холмогоров, оценивая выступление Манижи на песенном конкурсе «Евровидение-2021», заявил, что нарочно не смог бы придумать метафору дерусификации лучше, чем это сделала певица.
«В новом варианте саморепрезентации Манижи с Рашен Вуман все еще круче. «Недославянка» высвобождается из традиционного русского наряда, как утверждают, сшитого из лоскутков, присланных женщинами со всей России, и оказывается обычной гастарбайтеркой в комбинезоне», – отметил Холмогоров, пишет «Царьград».
Холмогоров добавил, что «если бы он нарочно придумывал метафору дерусификации, выхода из русскости, разрусения», то у него «не получилось бы лучше».
В свою очередь музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил шансы Манижи в финале конкурса, при этом признался, что не понимает ее песню, передает РИА «Новости».
«То, что она будет на высоком месте, у меня нет сомнения. Шанс на победу высокий. С точки зрения номера и выступления – прекрасно. Она хорошая артистка, эмоциональная, энергичная, позитивная. То есть она на своем месте. Но песня – я не понимаю ее песню», – сказал Пригожин.
Накануне представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и с Украины.
Сама Манижа пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2021».
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Лавров сыронизировал над манерами корреспондента Би-би-си
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе обратил внимание на поведение корреспондента местного бюро Би-би-си.
Российский министр начал свое выступление со слов «мы провели очень содержательные переговоры», когда к трибуне подбежал корреспондент с микрофонами Би-би-си и «Радио Свобода*» (внесено в список иноагентов) и, прервав Лаврова, начал устанавливать их на стол.
«Это Би-би-си такие манеры практикует?» – сыронизировал министр, улыбнулся и продолжил речь, передает РИА «Новости».
Пользователи Сети отреагировали на этот инцидент. «Найден парень, который уверен, что у него девять жизней», – написал в Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Эксперт: Украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии
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«Официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который раскритиковал депутатов Бундестага за отказ установить в Берлине памятник украинцам.
«Украинский посол постоянно вмешивается во внутренние дела Германии, и уже изрядно всем надоел своими выходками», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, глава украинской дипмиссии уже перешел все границы в своих нападках и на правительство страны пребывания, и на депутатов Бундестага. «Но, к сожалению, официальный Берлин ничего не может противопоставить ему из-за особого отношения к Украине, которая мнит себя жертвой агрессии со стороны России. Поэтому киевским политикам и дипломатам кажется, что им все дозволено. Но это полнейшее безобразие», – заметил Рар.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны». Одновременно Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
По оценке Рара, посол Мельник перебарщивает со своими «возмущениями» по поводу того или иного решения немецких властей. «Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», – резюмировал германский политолог.
Между тем депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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Иностранцы восхитились выступлением Манижи на «Евровидении»
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Иностранных зрителей восхитило выступление певицы Манижи в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021».
Пользователи пожелали ей победы в конкурсе, отметив, что ее композиция Russian Woman их вдохновляет. «Это придающий силы гимн для женщин не только в России, но и во всей Восточной Европе. Спасибо, Манижа! Я тебя понимаю!» – отметила Kersti Kiviruut.
«Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я – итальянский мужчина», – написал Andrea Cigala.
«Я плачу, когда смотрю это видео. (..) Моя мать отдала мне свою жизнь, когда умер мой отец. Я люблю эту песню», – выразил свое мнение Mikoto May.
«Русская женщина не только готовит и заботится о детях, она также может работать и добиваться успеха. Очень мощное исполнение и великолепное платье! С любовью из Сербии ко всем русским женщинам», – написал зритель под ником cool.
«Когда она оборачивается, а там женская стена, я не могу объяснить, насколько я наполнилась жизнью», – написала Maria Fernanda Nerio Morales.
«Я из Юго-Восточной Азии и ничего по-русски не понимаю, но у меня мурашки, и я почти заплакал от того, как сильна и эпична эта песня. Особенно когда они показали множество сильных женщин на фоне», – отметил Radovan Zweihander.
Житель Германии под ником Uhr назвал песню Манижи легендарной. Многие пользователи поддержали его мнение.
«Если она не выиграет, то я навсегда откажусь от «Евровидения», – высказалась Laura Avetisyan.
«Я хорват, но от этого спектакля у меня мурашки по коже. В ближайшие дни я стану русской женщиной», – пошутил Gabby.
Напомним, запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров
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Туристы «не вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, если в этом месте продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект.
На совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все». Эти слова вызвали недоумение Путина, передает РИА «Новости».
«Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.
Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин, передает ТАСС.
Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин.
В Сбербанке раскрыли схему рекордного хищения
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Мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег. Об инциденте, который произошел в прошлом году, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Жертвой злоумышленников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка. Сумма ущерба составила 400 млн рублей, передает РБК.
Мошенники использовали схему, по которой жертва самостоятельно снимает деньги со своего банковского счета и переводит их на счет мошенников в другой банк.
Велигодский уточнил, что преступники позвонили женщине и, представившись сотрудниками службы безопасности кредитной организации, сообщили, что намерены «спасать деньги». Клиентка рассказала им, что у нее на счету есть 400 млн рублей, а в другом банке хранятся еще 380 миллионов.
Мошенники пояснили, что «заниматься вопросом» будет «сотрудник ФСБ». В результате женщина в течение месяца снимала деньги и переводила «спасателям».
Ранее доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, что способов обмана на кассе немало, и предусмотреть все ходы мошенников сложно, невзирая на наличие современного «умного» кассового оборудования и программ слежения.
Умерла исполнившая роль Мальвины актриса Проценко
На 54-м году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино», сообщил ее супруг Алексей Войтюк.
«Да, это правда, она умерла... Это долгая история, у нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила», – пояснил Войтюк РИА «Новости».
Он добавил, что дата и место прощания станут известны позднее.
Проценко родилась 8 апреля 1968 года, она известна благодаря роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино», училась на киноведческом отделении ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов.
Эксперт допустил изменение позиции Германии по «Северному потоку – 2»
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«США не готовы идти на обострение отношений с Германией сейчас, но после осенних выборов в Бундестаг разногласия по «Северному потоку – 2» между ними могут исчезнуть», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о намерениях США не вводить санкции против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
«Было бы неправильно говорить, что позиция США по «Северному потоку – 2» коренным образом изменилась. Они как выступали против проекта, так и продолжают это делать. В этом смысле между администрациями Джо Байдена и Дональда Трампа большой разницы нет. Они считают, что Европе не нужен этот проект и пытаются продвигать свой газ на европейские рынки», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он подчеркнул, что с точки зрения американцев, проблема этого газопровода не столько предмет российско-американских отношений, сколько вопрос отношений между США и Германией. «Для Байдена, в отличие от Трампа, очень важно не поссориться с Меркель. Именно поэтому Байден не готов идти по пути ужесточения санкций в отношении немецких компаний, занятых в строительстве и возможной эксплуатации «Северного потока – 2», – пояснил эксперт.
Отсюда – поиски компромисса между Вашингтоном и Берлином, что отражается и на переговорах между США и Россией, добавил Кортунов. Собеседник предположил, что на предстоящей встрече глав МИД России и Госдепа США этот вопрос будет обсуждаться. «Если США действительно готовы к компромиссу, то это больше хорошо, чем плохо. Но нужно смотреть на условия такого компромисса», – заметил Корутнов.
Впрочем, нельзя исключать и вероятности того, что США передумают и все же введут санкции против «Северного потока – 2». «Во-первых, это может произойти в случае резкого обострения российско-американских отношений, например, по поводу Украины. Тогда американская политика в отношении проекта будет пересмотрена в сторону существенного ужесточения. А «Северный поток – 2» станет одним из объектов нового санкционного давления», – рассказал собеседник.
Во-вторых, если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено в ближайшие месяцы, то отношение к нему может измениться и в Германии. «Осенью пройдут выборы в Бундестаг, в результате которых изменится состав правящей коалиции. Свое место в ней в любом случае займут представители партии «Зеленые». А их позиция по данному проекту совпадает с позицией США. Более того, если канцлером станет Анналена Бербок от партии «Союз 90 / Зеленые», тогда этот вопрос и вовсе перестанет быть предметом разногласий между США и Германией. И тогда Вашингтон получит карт-бланш на любые жесткие действия в отношении российского проекта», – считает политолог.
Кроме того, по словам эксперта, возможны условия, при которых со стороны США будет наложен ряд ограничений на эксплуатацию газопровода, но санкции не будут введены. «В любом случае окончательная ясность о судьбе этого проекта появится у нас к концу осени, когда в Германии пройдут выборы, а позиция США окончательно определится», – заключил Кортунов.
Во вторник стало известно, что администрация президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника. «В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95%, – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов», – цитирует издание РИА «Новости».
Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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В России упростили процедуру регистрации по месту жительства и пребывания
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания в электронный формат, сообщили в пресс-службе правительства.
«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно (по почте или на едином портале). Также постановление устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности: граждане смогут выбрать орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в городах федерального значения – любое профильное подразделение на их территории.
Ранее по поручению президента России Владимира Путина была принята концепция миграционной политики на 2019–2025 годы, среди ключевых задач которой – открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда и процедуру предоставления российского гражданства, всячески стимулировать переселение в Россию соотечественников.
Выложившего в Сеть видео допроса Галявиева полицейского уволили
Сотрудника отдела полиции «Гвардейский» в Казани уволили за то, что он выложил в сеть видео первого допроса напавшего на школу №175 Ильназа Галявиева.
Приказ об увольнении подписал министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Начальника отдела полиции понизили в должности и лишили премии за то, что он не усмотрел за подчиненным, передает PROKAZAN.
Ролик снят в «клетке» практически сразу после задержания, на нем Галявиев называет себя «богом».
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в клиники Москвы.
Водителей предупредили о «летних» штрафах на полмиллиона рублей
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Заезд на автомобиле в запрещенную для этого зону может облагаться штрафом до 500 тыс. рублей, заявила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева.
Куклева напомнила, что, отправляясь на отдых на свежий воздух, необходимо строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на автомобиле в запрещенную для этого зону, передает РИА «Новости».
«Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размере штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тыс. рублей для физических лиц, а также от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (для юридических лиц)», – сказала она
Отмечается, что проезд к природоохранным зонам обычно есть ограждения и обозначения, но и их отсутствие не становится основанием для въезда в охраняемую зону. Поэтому рекомендуется перед выездом на природу проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получения штрафа.
К особо охраняемым природным территориям относятся, например, государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады.
Кроме того, денежными потерями грозит и нарушение водоохранной зоны: по новым правилам, вступившим в силу в 2021 году, Водный кодекс запрещает передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по абсолютно любым не асфальтированным дорогам. Штраф для физических лиц составляет 4,5 тыс. рублей, для должностных – 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение уже 200-400 тыс. рублей.
«С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоемам, которые находятся в близи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещено. Также согласно статье 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров», – объяснила Куклева.
Если протяженность реки и ручья составляет более 50 километров, то к водоему нельзя подъезжать ближе чем на 200 метров, к реке длиной до 10 километров – ближе 50 метров, а если речь идет о море, то запретное расстояние увеличивается до 500 метров.
Ранее водителей предупредили о неочевидных штрафах за нарушения.
Посла Украины возмутило решение обсудить в Бундестаге отношения с Россией
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
«Постыдно, что фракция Левой партии злоупотребляет темой 80-летней годовщины нападения Германии на СССР и цинично использует ее, чтобы приглушить агрессию России против Украины», – написал дипломат в Twitter. По его мнению, «тем самым происходит глумление над 8 млн украинских жертв нацистов».
В среду Бундестаг обсудит резолюцию Левой партии под названием «80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз – за политику разрядки в отношении России и новую эру разоружения». Депутаты призывают использовать 80-летнюю годовщину нападения нацистской Германии на СССР как повод «начать переговоры с целью заключения германо-российского соглашения для достижения примирения и укрепления дружбы» между ФРГ и Россией.
Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Кононенко объяснил позитивные перемены в отношении россиян к Маниже
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«Россияне очень ценят, когда их хвалят за рубежом», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя резкий рост поддержки представительницы России на «Евровидении-2021» Манижи от соотечественников после ее выхода в финал конкурса.
Представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» певица Манижа по итогам состоявшегося во вторник вечером выступления на арене «Ахой» в Роттердаме прошла в финал. Видео выступления артистки за ночь набрало 1 млн просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Кроме того, выступлением россиянки восхитились иностранные зрители.
«У нас любят тех, кто выигрывает, поэтому-то и изменилось так резко отношение к Маниже. А вообще, это была очень некрасивая история, потому что если человек всю жизнь живет в России, а она здесь с детства и воспитана в русской культуре, то она, конечно, русская, а не таджичка. Хотя она сама любит заигрывать со своей этой «таджичкостью», – говорит Кононенко.
Песня, по мнению собеседника, достаточно обычная, и Россия ранее уже отправляла на конкурс представителей с более сильной композицией. Тем не менее Манижа выбрала именно эту песню, «поставила на кон все и выиграла».
«Хотя на самом деле она пока еще не выиграла, потому что прошла она в полуфинал в не очень сильной группе. В финале ей будет потяжелее. Но все-таки у нас любят победителей, тем более про нее очень много хороших отзывов в иностранной прессе, а также от зарубежных зрителей. А наши сограждане очень ценят, когда их хвалят за рубежом. Соответственно, подтянулась и поддержка. Отношение, на мой взгляд, не поменялось. Оно какое было, такое и осталось», – считает блогер.
Саму историю с первым восприятием Манижи в России собеседник называет постыдной и отмечает, что за рубежом девушку приняли сразу. «Как только песня была представлена, она сразу начала собирать хорошие отзывы во всей этой машине вокруг «Евровидения». А у нас в это время говорили, что это плохая песня и ее нельзя отправлять. Вот за это стыдно до сих пор», – заключил Кононенко.
Напомним, как только стало известно, что от России на «Евровидение» поедет певица Манижа с песней Russian Woman, многие возмутились выбором. Так, продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская сказала в комментарии газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет, поскольку в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости». Среди аргументов о неудачном выборе претендента на конкурс приводился и тот, что за Россию поедет выступать уроженка Таджикистана.
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Грузинские гастарбайтеры пожаловались на невыносимые условия в Германии
Граждане Грузии, впервые легально выехавшие на сезонные работы в сфере сельского хозяйства в Германию, пожаловались на невыносимые условия труда и быта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Они, в частности, рассказали, что живут в «ужасных условиях» в помещениях, «похожих на бочки», где «невозможно выносить запах канализации», сообщила телекомпания «Палитра».
«Наши ожидания не оправдались на все 100%, работодатели полностью изменили условия», – говорят они, обращаясь к другим желающим выехать в Германию на заработки.
«Собираем клубнику в грязи, мы заболеем», – жалуется одна грузинка.
Официальных комментариев в Тбилиси и Берлине на этот счет пока нет.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Германия подписала с Грузией в середине января соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия». Срок трудоустройства – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Поехать на работы захотело до 100 тыс. граждан Грузии.
Путин решил рассмотреть перенос переписи населения на октябрь
Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией.
С таким предложением на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному собранию выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС.
«Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно», – ответил ему глава государства.
Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена.
В феврале 2021 правительство поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности.
Между тем в марте Минэкономразвития предложило перенести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября.