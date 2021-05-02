Синоптики рассказали о погоде в столице В Крыму заявили о существенном пополнении водохранилищ Юрист рассказал о наказании за выброшенный не на помойку мусор 2 мая 2021, 07:48

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Юрист Александр Татаринов рассказал, как можно наказать людей, которые выбрасывают мусор на улице или в подъезде, а не на помойку. Татаринов указал, что бытовые отходы, пока «мы не донесли мешок с мусором до контейнера», являются «нашей собственностью», за которую приходится отвечать. Только в мусорном контейнере отходы становятся «сферой ответственности оператора по вывозу ТБО». А вот «если кто-то выбросил пакет с отходами возле подъезда или вовсе из окна, то ему придется заплатить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей». Юрист подчеркнул, что «это касается любого мусора, любого объема, от окурка до «картофельного» мешка с отходами», пишет «Российская газета». Как отметил Татаринов, чтобы привлечь к административной ответственности за такой проступок, можно обратиться к участковому, он составит акт и нарушителю выпишут штраф. Если есть видеокамеры или свидетели, то установить виновного достаточно просто. Однако и без них это возможно – «в пакете с мусором могут быть, например, школьные тетради с фамилией ученика, квитанции с данными владельца, газеты, конверты с адресом». «По характеру мусора можно определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине. Сузить зону поисков может то, где именно его нашли, на каком этаже. Если мешок с мусором приземлился на козырьке, например, десятого этажа, а вверху еще шесть, то можно предположить, из какой из шести квартир он прилетел», – заявил юрист. Однако, «надо смотреть правде в глаза – за малозначительностью совершенного, далеко не каждый участковый станет дотошно расследовать «свинское дело». Однако «если в доме постоянно кто-то гадит, то, чтобы найти и разоблачить «рецидивиста», участкового все-таки стоит убедить». При этом если на нарушении поймают повторно – выпишут двойной штраф, сказал Татаринов.

Американские аналитики развенчали главный западный миф о Т-80 1 мая 2021, 13:34

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Заявления об устаревании танка Т-80 сильно преувеличены, Россия продолжает модернизацию старых моделей танков, несмотря на то, что некоторые типы подобных машин должны быть заменены новым Т-14 «Армата», считает журналист издания The National Interest Чарли Гао. Гао пишет: западные специалисты уже давно высказывали мнение, что Т-80 является якобы «тупиковой ветвью» развития российского танкостроения, однако ВС России не отказались от этого образца, ввиду чего он до сих пор регулярно обновляется до актуального состояния, что является доказательством несостоятельности главного зарубежного мифа о танке, передает ФАН. Главной отличительной особенностью танка является газотурбинная силовая установка, которая отлично подходит для работы в условиях низких температур, отметил автор материала. Он подчеркнул, что при минус 30 градусах Цельсия обычному дизельному танковому двигателю нужно около 45 минут, чтобы начать работу, в то время как силовому агрегату Т-80 достаточно для запуска всего одной минуты. Одним из самых интересных вариантов модернизации этой машины был «Черный орел», создаваемый в 1990-х годах, отмечает Гао. Этот проект, как указал журналист, имел множество преимуществ для своего времени, в частности более прочную лобовую броню, а также разделение всего внутреннего пространства танка на отсеки, что повышало безопасность экипажа и увеличивало живучесть самого образца. Также некоторое время ходили слухи, что в 2015 году Т-80 должны были быть сняты с вооружения ВС России, однако выход глубоко модернизированного образца Т-80БВМ в 2017 году развенчал подобные высказывания. По мнению Гао, этот вариант во многих аспектах превосходит даже Т-72Б3. Автор статьи добавил, что мнение об устаревании Т-80 является слишком преувеличенным. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему у России на вооружении много разных моделей танков. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию» 1 мая 2021, 18:40

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Ксения Панькова

Включенный в список лиц, которым запрещен въезд в Россию, глава Европарламента Давид Сассоли считает, что российские санкции – попытка «атаковать сердце европейской демократии». «Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии. Это означает, что Европейский парламент выполняет свой долг предупреждать, призывать, защищать ценности правового государства и свободы», – заявил европейский политик в эфире итальянской государственной радиостанции Radio1, передает РИА «Новости». «В эти последние годы многие пытались нас разделить, но не смогли этого сделать. Европейцы влюблены в свои свободы. И, конечно, мы будем продолжать делать все, чтобы и граждане и гражданки России могли иметь правовое государство и демократию», – приводит слова Сассоли газета la Repubblica. Ранее СМИ сообщили, что посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД страны в связи с российскими санкциями в отношении восьми чиновников ЕС. Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Россия ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Американская разведка объяснила страх Вашингтона перед Москвой 1 мая 2021, 14:55

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В США опасаются, что Россия останется «разрушительной державой» в течение многих лет, несмотря на все чинимые препятствия, следует из ежегодного доклада американского разведсообщества. В докладе указывается, что Россия, вероятно, «останется разрушительной державой в течение многих или всех следующих двух десятилетий», и эта опасность для США сохранится, даже если «материальные возможности Москвы снизятся по сравнению с другими крупными игроками», передает «Царьград». Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия захочет сыграть роль силового посредника на постсоветском пространстве и за его пределами. При этом у Москвы есть целый ряд преимуществ – не только эффективные вооруженные силы, оружие массового поражения, а также энергетические и минеральные ресурсы. Кроме того, на руку России играет ее обширная география и «готовность применять силу за рубежом». «Москва, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и наладить отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах», – считают авторы доклада. При этом особенно американскую разведку беспокоит наращивание Россией военного присутствия в Арктике. Указывается, что Россия продолжает «бороться за влияние в мире», несмотря на ситуацию с инвестиционным климатом и помехами в экономике. Отметим при этом, что ранее Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией. Украинские призывники массово проигнорировали службу в ВСУ 1 мая 2021, 11:11

Фото: РИА Новости

Текст: Вера Басилая

За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды ВС Украины, на сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов – из западных регионов страны. В ходе весеннего армейского призыва минобороны Украины запланировало заполучить в свои ряды около 14 тыс. человек. «Мы уменьшили [запланированные] показатели призыва на 6,5 тыс. потенциальных бойцов, поскольку увеличили количество контрактников. На этом фоне предельная численность Вооруженных сил Украины остается в рамках международных договоренностей», – передает ФАН со ссылкой на заявление Генштаба Украины. За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды вооруженных сил государства, на специальные сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов из западных регионов страны. В ряде районов Ивано-Франковской и Тернопольской областей в местные военкоматы не явился ни один призывник. При этом зачастую так называемые добровольные помощники военкомов (ДПВ), представляющие крайне правые националистические группировки, наталкиваются на яростный отпор местного населения. По некоторым данным, в Прикарпатье жители одного из сел силой отбили у рекрутской команды 19-летнего молодого человека. «Из 50 человек [в регионе], подлежащих призыву в Вооруженные силы Украины, 48 выехали на сезонные работы в Польшу, еще двое – болеют», – говорится в одной из докладных записок, составленной одним из сотрудников отряда ДПВ в Волынской области. Доклады подобного содержания сегодня поступают практически из всех областей Украины. По словам менеджера киевского агентства по набору персонала Юрия Кирика, солдат украинской армии едва ли сможет рассчитывать на денежное довольствие даже в 2 тыс. гривен (около 5 тыс. рублей). При этом занимаясь даже неквалифицированным трудом в Российской Федерации или странах ЕС, украинец может получать 20 тыс. гривен. В минобороны Украины напомнили потенциальным уклонистам об административной и даже уголовной ответственности за отказ от «службы на благо родины». В оборонном ведомстве заявили, что за систематическое игнорирование требования явиться в военкомат призывнику грозят штрафы в размере до 10 тыс. гривен и даже тюремное заключение на два года. В отдельных случаях критика указанного призыва будет рассматриваться властями как «попытка дискредитации основ государственности». Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Ранее Зеленский уже сообщал о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. В ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года минобороны Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске. По итогам 2020 года ситуация для украинских «ястребов» если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может выставить против России лишь армию дезертиров. Соловьев ответил на обвинения Бершидского из-за марша нацистов в Киеве 1 мая 2021, 15:23

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на материал журналиста Юрия Бершидского о марше нацистов в Киеве, в котором тот заявил о якобы симпатии коллеги к диктатору, лидеру фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Соловьев отметил в Telegram, что данный марш «осудили все, даже офис (президента Украины Владимира) Зеленского», и только Бершидский «упорствует и считает, что «пустяки, дело житейское», и привычно лжет, обвиняя меня в симпатиях к Муссолини». «Вот такая нынче обслуга нацистского киевского режима. Юра – классический пример», – добавил он. Ранее Соловьев в своей программе на телеканале «Россия 1» прокомментировал марш нацистов в Киеве, раскритиковав игнорирование ситуации со стороны властей Украины. В ответ Бершидский опубликовал статью, в которой назвал марш «скромным по масштабам шествием националистов с маргинальными взглядами». Он также оправдал киевскую администрацию, заявив, что «у нее просто не было выхода: уведомление о шествии было подано в полном соответствии с украинскими законами». Кроме того, в этом материале он назвал Соловьева «поклонником Муссолини». Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Участники данного «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве. Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами. Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией. Замаскированный под таксиста Киркоров узнал мнение россиян о себе 1 мая 2021, 20:12 Текст: Ксения Панькова

Филипп Киркоров в рамках видео, которое он снял совместно с тиктокером Даней Милохином, в маске и капюшоне поработал таксистом и узнал, что о нем думают россияне. Киркоров устроил соревнование с Милохиным, кто больше заработает чаевых во время работы на обычной вакансии. Киркоров должен был работать таксистом, а Милохин – курьером. Чтобы артиста не узнали, он надел маску и капюшон, а также немного изменил голос, передает «Московский комсомолец». Сначала певец подвез пожилую женщину, у которой спросил, что она думает про Киркорова. «Я вам так скажу по Киркорову: одно время он мне очень нравился, а сейчас, наверно, знаете, меняются взгляды», – нейтрально высказалась она. И тут же добавила, что у артиста есть песни, которые ей нравятся. «Водитель» в ответ заявил, что он подвозил Киркорова, и тот оставил хорошие чаевые. «Не жадный!» – высказался он. Потом он раскрыл свою личность, сняв маску, вызвав удивление у россиянки. Киркоров попросил у нее чаевых, но у той наличных с собой не было, и она позвонила родственнику, чтобы тот прислал ей деньги на телефон. Когда тот узнал, кто везет ее родственницу, ответил, что вышлет тысячу. Следующим пассажиром Киркорова стал молодой мужчина, который назвался актером. Он заявил, что шапочно знаком с Александром Петровым. «Водитель» поинтересовался у мужчины, что он думает о Киркорове. Парень ответил, что певец «лезет везде». «Это просто человек, который делает все время шоу. У него нет никаких принципов, мне кажется. И это не очень хорошо», – озвучил свое мнение россиянин. Вскоре Киркоров снял маску и исполнил одну из песен. Россиянин сделал вид, что не узнает звезду. «Так я не понимаю, ты понял или не понял, что я – Киркоров?» – спросил артист. Парень ответил, что он все понял, но решил «держать марку». В 2020 году тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, сообщил, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей. В Швейцарии нашли хитрый способ избавиться от попрошаек 1 мая 2021, 12:35

Фото: imago stock&people/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в сделке: в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну они получат билет до любого европейского города, пишут СМИ. Издание пишет Basler Zeitung со ссылкой на официального представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза, что попрошайки «подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию – по крайней мере, в течение установленного отрезка времени», передает РИА «Новости». За нарушение такого соглашения попрошайкам грозит депортация из страны. Японцы заговорили о войне с Россией из-за идеи захоронить Ленина на Курилах 1 мая 2021, 18:17

Фото: ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Читатели новостного сайта Yahoo News Japan раскритиковали идею депутата городской думы Южно-Сахалинска, который через соцсеть призвал похоронить вождя русской революции Владимира Ленина на Итурупе. Как отметил депутат, такое решение поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам, «а также привлечет туристов на остров». На данный момент в аккаунте политика в соцсети поста с подобным заявлением нет. Однако публикация Yahoo News Japan возмутила японских читателей, которые отметили, что такое действие со стороны России станет для них «последней каплей», передает «ИноСМИ». «Тогда на «северных территориях» надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире», – написал пользователь Aed. «На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь – это все», – возмутился пользователь под ником Mil. Кто-то из читателей также заметил, что остров Итуруп является «странным» выбором в контексте дискуссии о перезахоронении тела Ленина. «Ленин как-то связан с Итурупом?» – спросил Nag. Многих японцев удивила географическая удаленность Курил от Москвы. «Если его там похоронят, будет сложно совершать паломничество», – написал пользователь Iri. «Я думаю, Ленин не хочет, чтобы его похоронили в такой глуши», – добавил Mot. По словам одного из читателей, подобные предложения «неуважительны» по отношению к Ленину. Ранее читатели японского издания Daily Shincho негативно отреагировали на материал о тренировках российских спортсменов-серфингистов на Курилах, пригрозив им акулами и предложив запретить въезд в страну. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Написавшую про «сброд» камчатскую чиновницу отстранили от должности 1 мая 2021, 10:28

Фото: kamgov.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил нового министра по туризму, должность занял Владимир Русанов, сменив на посту Наталью Максименко. Солодов заявил, обращаясь к Русанову, что «КВЦ-Инвест», которым он руководит много лет, «организует масштабные деловые мероприятия, тысячи гостей, которые побывали на них, отмечают высокой уровень организации», передает РИА «Новости». «Я хочу сегодня предложить вам этот успех подкрепить, взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой. А именно возглавить министерство туризма Камчатского края», – добавил он. О причинах ухода Максименко не сообщается. Чиновница стала известна после записи в соцсетях, опубликованной в январе, где она призвала не тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Позже она заменила слова «прочий сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции». Кроме того, в начале апреля Солодов объявил ей выговор после того, как в отношении руководителя подведомственного министерству учреждения было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, принадлежащих организации, в особо крупном размере. Максименко была назначена руководителем краевого министерства туризма осенью 2020 года по итогам всероссийского кадрового конкурса. Посла России вызвали в МИД Швеции из-за санкций против чиновников ЕС 1 мая 2021, 16:24

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Ксения Панькова

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД страны в связи с российскими санкциями в отношении восьми чиновников ЕС, сообщает France Presse со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны. Как заявил агентству официальный представитель шведского МИДа Матс Самуэльсон, посол был вызван, чтобы «выразить наш протест в связи с мерами РФ». МИД Швеции считает, что «в отличие от санкций ЕС… российские санкции не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы», передает РИА «Новости». Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Россия ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Гузеева заявила о «сознании Шариковых» у россиян 1 мая 2021, 17:03

Фото: Let's Get Married!/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева высказала свое мнение о громко разговаривающих в общественном транспорте россиянах, отметив, что у них «сознание Шариковых». Гузеева ответила на пост телеведущей Леры Кудрявцевой, которая возмутилась поведением россиян в своем Instagram. Она отметила, что громко говорить по телефону в публичном месте недопустимо и спросила у своих подписчиков, как они относятся к таким ситуациям. «Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», – написала Гузеева в комментариях. Многие пользователи соцсети согласились с актрисой, однако некоторые отметили, что Гузеева сама ведет себя, как с «торговка на базаре». Ранее Гузеева выступила с обращением к пользователям соцсетей, которые оставляют нелицеприятные комментарии в ее адрес. Володин назвал важнейшее изменение в законе с 1 мая 1 мая 2021, 17:32

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в мае вступает в силу ряд важных для россиян законов. В их числе штрафы за высадку детей без билета из транспорта, предупреждение банкротства НПФ, льготы при поступлении в вузы для детей полицейских и росгвардейцев, а также упрощение получения налоговых вычетов. «Отдельно отмечу поправки о штрафах за высадку детей из транспорта. Случаи, когда ребенка из-за неоплаченного проезда оставляют одного на дороге, недопустимы. Это создает угрозу его жизни и здоровью. Теперь водитель или контролер будут понимать, что, высаживая ребенка, они нарушают федеральный закон и будут нести ответственность до 30 тыс. рублей», – написал Володин в своем Telegram. Напомним, в России 7 марта вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Ургант объяснил, почему Россия на первом месте по числу олигархов 1 мая 2021, 18:01

Фото: 1tv.ru

Текст: Ксения Панькова

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» пошутил про отдых в майские праздники, объяснив, почему Россия на первом месте по числу олигархов. «Почти половина российских компаний планируют работать с 4 по 7 мая. Сейчас они 10 дней не хотят отдыхать. Потом они будут бойкотировать 4-дневную рабочую неделю. На пенсию будут специально позже выходить. А потом мы удивляемся, что у нас страна на первом месте по количеству олигархов», – сказа Ургант. Ранее эксперты заметили тенденцию роста цены на посуточную аренду дачных домов после объявления длинных майских выходных в России. Их стоимость выросла на 20%. Захарова заявила, что США подорвали свою консульскую работу в России 1 мая 2021, 15:23

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сами подорвали свою консульскую работу в России. «На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», – заявила Захарова в интервью Sputnik на русском. По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами, принимает сама страна. В связи с этим дипломат подчеркнула, что «не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении». Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания, отметив, что Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от семи до десяти дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства. Накануне посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. В МИД заявили, что решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб. Тансыккужина описала свои чувства от инцидента с флагом на ЧМ по шашкам 1 мая 2021, 23:57

Фото: Warcaby/Youtube

Текст: Антон Антонов

Действующая чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина назвала абсурдной ситуацию, когда на чемпионате мира в Польше со стола убрали российский флаг. Тансыккужина, заявила, что «чемпионат запомнится этим инцидентом». По ее словам, «это самый яркий чемпионат из всех», которые она может вспомнить. Чемпионка отметила широкую реакцию общественности и властей России на случившееся. Она подчеркнула, что «флаг – это святое», «без внимания невозможно оставлять такие вещи». «Нельзя создавать прецедент. Нужно четко обозначить свою позицию», – приводит ее слова ТАСС. Она заявила, что шашки имеют к Всемирному антидопинговому агентству «самое далекое отношение». Случившееся «вмешательство, нарушение регламента» Тансыккужина считает «некрасивым». Она отметила, что те три секунды, за которые со стола убрали флаг, были для нее очень эмоциональными: «И удивление, и досада, и возмущение, и желание сконцентрироваться и работать дальше – все это повлияло на результат». «Настрой рабочий. Играем, разбираем, ищем варианты усиления игры», – сказала Тансыккужина, проигравшая партию в день инцидента. – Они извинились, но очки потеряны, и я до сих пор не могу ее (соперницу) догнать». Тансыккужина считает, что проигранная «партия может быть ключевой для исхода чемпионата». «Больше у меня проигрышей не было», – указала она, отметив, что «отстает, не намного, но отстает». В субботу партия в классические шашки длилась почти четыре часа. Победителя определить не удалось, поэтому вечером состоялась партия в быстрые шашки и блиц. Россиянка победила, завоевав дополнительные очки, но перевес пока на стороне соперницы – представительницы Польши Натальи Садовской. Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Во вторник во время четвертого раунда противостояния один из представителей организаторов прямо во время матча подошел к столу и отклеил наклейку с именем Тансыккужиной и российским флагом, а также убрал со стола флаг России. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями ВАДА. Россиянка проиграла ту партию.