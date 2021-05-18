Суд признал законным отказ возбуждать дело против ФСБ по требованию Навального

Второй западный окружной военный суд во вторник отклонил жалобу защиты Алексея Навального на отказ возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСБ после ситуации с предполагаемым отравлением блогера, передает источник из зала суда.

«Решение 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – передает РИА «Новости» решение судьи Владимира Краснова.

Сам блогер, отбывающий наказание в колонии, отказался участвовать в заседании даже по видеосвязи. Его юристы в суд также не явились.

Ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.

В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.