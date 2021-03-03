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Захарова назвала новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от своих проблем
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Евросоюз и США введением санкций против России пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».
«Одна из частей всей этой кампании – отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», – сказала дипломат, передает ТАСС.
Так, по ее словам, в ЕС эти проблемы проявились в вопросе организации массовой вакцинации от коронавируса. «Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы», – добавила Захарова.
Она также выразила мнение, что за партнерством ЕС и США не стоит ничего, кроме оголтелой русофобии. «Вот это такой квазисоюз с ЕС, такое квазипартнерство, за которым, кроме такой оголтелой, как у нас любят говорить, русофобии, ничего не стоит. А ничего не стоит, потому что союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами, которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют», – сказала она, отметив, что обе стороны при этом нарушают свои международные обязательства.
По словам Захаровой, США стремятся создать некий образ борца за справедливость в сфере химического разоружения. «Как дополнительный элемент вклада в его (образ) многосторонность, за которую они теперь ратуют, укрепление рядов североатлантических, усиление связки с Евросоюзом. Ведь именно это они сейчас декларировали, в том числе на полях некой гибридной Мюнхенской конференции (по безопасности), которая прошла, но прошла в таком ущербном варианте. Это они декларируют, когда сейчас собирают НАТО в различных форматах, говоря о своей новой стратегии и возвращении к союзу с ЕС», – добавила дипломат.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
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Пушков: Пребывание в ПАСЕ ухудшает отношения России с европейскими странами
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«Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы нашей делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна быть готова уйти из этой структуры на фоне разногласий с Западом.
«Отношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) отражают общее состояние наших отношений с Евросоюзом. Хотя ПАСЕ объединяет 47 государств европейского континента, но большая часть представленных стран – это либо члены ЕС, либо страны, которые хотят вступить в Евросоюз. У Евросоюза там большинство», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, экс-глава делегации России в ПАСЕ.
В отношениях ЕС и России сейчас обострились разногласия, которые особенно резко проявились во время недавнего визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, констатировал собеседник. «Атмосфера напряженности умножается в ПАСЕ, где особенно значительные антироссийские силы. Кроме того, в ПАСЕ в наиболее очерченном виде выступают наружу ценностные и доктринальные противоречия с Россией, которые не столь заметны на уровне двусторонних межгосударственных отношений», – отметил Пушков. Этим пониманием и продиктовано нынешнее заявление главы российской делегации, указал сенатор.
Руководитель группы российских парламентариев в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в понедельник, что Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение Устава СЕ в отношении России. По мнению российских представителей, упомянутая процедура (которую ПАСЕ закрепила в регламенте в январе, причем Россия отказалась поддержать эту поправку) дает антироссийски настроенным делегатам возможность обвинить Москву в нарушении Устава СЕ.
«Я возглавлял делегацию с 2012 по 2016 год, и очень хорошо понимаю, почему Толстой ставит так вопрос, – подчеркнул Пушков. – Пребывание в ПАСЕ фактически только ухудшает отношения между нами и европейскими странами. Те, кого страны Европы делегируют в Парламентскую ассамблею – это люди идеологического склада, которые выступают за то, чтобы Россия подчинялась предписаниям европейских структур».
Предписания эти – самые абсурдные, например, отказаться от Крыма, вывести наших миротворцев из Приднестровья, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии,
заметил Пушков.
Сугубо догматические заявления ставятся в ПАСЕ выше задач сотрудничества. И в этих условиях нащупывать какую-то почву для взаимодействия нашей делегации исключительно сложно. Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – подчеркнул Пушков.
«Правительства некоторых стран Евросоюза – таких как Венгрия, Финляндия, Австрия, Франция, Италия – рассматривают Россию не только в идеологическом разрезе, с точки зрения догматов либерализма, но и в геополитическом контексте. Оценка происходит с точки зрения выгоды в торговле, возможных инвестиций. Если говорить о Германии, то и с точки зрения участия в крупных проектах, в том числе по поставкам топлива – таких, как «Северный поток – 2». Учитывается влияние России на ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии, ее роль в решении проблемы ядерной программы Ирана. В исполнительной власти ряда европейских стран понимают, что Россию нельзя воспринимать чисто идеологически, ее нужно воспринимать как крупный фактор в мировой политике», – указал сенатор.
Но на площадке ПАСЕ господствует чисто идеологическое восприятие России, констатировал собеседник. «Поскольку Россия не соответствует жестким предписаниям европейских институтов, то повышенная агрессивность по отношению к России становится выражением такой чисто идеологической позиции. Позиции, не обремененной другими важными факторами, которые вынуждены принимать во внимание руководители ведущих европейских стран», – отметил Пушков.
Нынешняя ситуация имеет прецедент, подчеркнул сенатор. Он напомнил, что в 2014 году российская делегация покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в знак протеста против санкций, принятых ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. «В 2015 году мы вернулись в Парламентскую ассамблею. Но поскольку на первой же сессии, в январе того года, санкции были возобновлены, мы приняли решение уйти из ПАСЕ надолго – до того момента, пока с России не будут сняты эти ограничения», – заметил Пушков. Вне ПАСЕ Россия находилась до 2019 года.
«В позапрошлом году, несмотря на усилия Украины, Польши, Прибалтийских государств и ряда депутатов от других стран, ведущие государства Европы приняли решение, что есть смысл не применять санкции к России, чтобы она могла вновь вернуться в Парламентскую ассамблею. Иначе ситуация была чревата уходом России из Совета Европы как такового», – указал сенатор.
«В Париже, в Берлине и других столицах, более значительных, чем Варшава или Вильнюс, было решено, что терять Россию в качестве члена Совета Европы – означает понизить роль этой организации», – отметил Пушков. По его оценке, ведущие страны – члены ПАСЕ резонно рассудили, что не следует терять самую крупную и влиятельную с точки зрения мировой политики страну-участницу. «Тогда нам было предложено вернуться без всяких условий и без санкций в наш адрес, что мы и сделали», – напомнил Пушков. Но, констатировал сенатор, наша делегация довольно быстро обнаружила, что идеологически-пропагандистский контекст, в который она попала, фактически не изменился.
«Никакой воли к сотрудничеству, к диалогу у подавляющего большинства членов ПАСЕ не наблюдается.
Парламентская ассамблея по-прежнему использует пребывание нашей делегации в качестве предмета для идеологических атак
и для бесконечных обвинений в адрес России, которые исключают поиск взаимопонимания», – констатировал Пушков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. В понедельник в Совете Федерации обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных.
При этом глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, Россия могла бы приостановить свое членство в Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство России в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение».
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ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
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Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в список вошли главы российских силовых ведомств, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова и вводятся в связи с «заключением Навального», передает РИА «Новости».
«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», – сказано в документе ЕС. Санкции вступают в силу в день публикации.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Эксперт объяснил европейские обвинения в адрес России в «вакцинной дезинформации»
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«Евросоюз хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцин нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия пытается нанести ущерб Евросоюзу, используя «вакцинную дипломатию».
«Вакцинную дипломатию, о которой заявил Жозеп Боррель, сейчас ведут абсолютно все страны мира, у кого есть вакцина против коронавируса. Евросоюз не исключение», – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Но, добавил эксперт, проблема европейских стран состоит в том, что им физически не хватает препаратов западного производства для вакцинации своих граждан.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в том, что она своими кампаниями дезинформации пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера Боррель привел сообщения «прокремлевских СМИ» о вакцинах против коронавируса. По словам главы евродипломатии, посредством «так называемой вакцинной дипломатии» Россия якобы пытается дискредитировать западные препараты против COVID-19 и повысить привлекательность вакцины своего производства.
«Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали», – цитирует Deutsche Welle выступление Борреля на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС.
Если что и очерняет европейскую демократию, так это то, что страны Евросоюза не могут обеспечить вакцинацию собственными силами, полагает Кузенцов. «ЕС хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцины нет, а привили они только людей старшего возраста», – отметил эксперт. Он напомнил об очередях на вакцинирование в странах Евросоюза, что также, по словам эксперта, плохо влияет на репутацию западных препаратов.
«По этому поводу в странах Евросоюза большие проблемы. А когда у них проблемы, они вместо того, чтобы их признать, считают, что надо обвинить в этих проблемах всех окружающих», – подытожил Кузнецов.
Напомним, вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована почти в 40 странах мира, в том числе в одном государстве ЕС – Венгрии (которая не стала дожидаться согласования в уполномоченных структурах Евросоюза), а также в не входящих в Евросоюз Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. В понедельник национальный фармацевтический регулятор Чехии приступил к изучению документации «Спутника V» по поводу возможного использования вакцины в стране.
В понедельник помощник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила о том, что результаты использования российской вакцины «Спутник V» обнадеживают. Всего страна должна получить 30 млн доз вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине. Николини также сообщила об интересе Аргентины в получении доступа к двум другим российским вакцинам против COVID-19 –«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала помощник президента.
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США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
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США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости».
Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации.
Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.
Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.
По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник.
Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях
Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС.
«Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией
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США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией... Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», – цитирует его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что администрация Байдена будет иначе вести себя по отношению к России, чем предыдущая администрация.
«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», – подчеркнул он.
Напомним, на прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Вашингтон ввел запрет на оборонный экспорт в Россию
Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли.
«Департамент изменит раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», – передает РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода. Вместе с тем глава Госдепа сообщил, что Вашингтон выведет космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, введенных в связи с арестом блогера Алексея Навального, передает ТАСС.
Напомним, во вторник министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Всего Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
США внесли в список санкций по Навальному три немецких и одну швейцарскую компании
Вашингтон ввел санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным против 27-го Научного центра Минобороны России и против девяти компаний, в том числе против трех немецких и одной швейцарской.
Санкции ввело министерство торговли США, среди российских компаний значатся «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract («Фармконтракт»), Rau Farm («Рау фарм»), «Регионснаб», передает ТАСС.
Также ограничения введены против германских компаний ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарской ChimConnect AG.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
Байден в поздравлении Горбачева отметил важность продления ДСНВ
Президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с 90-летием выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества России и США в продолжении дела, начатого Горбачевым.
«Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела», – следует из поздравления Байдена, размещенной в аккаунте главы пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко на Facebook.
Также Байден отметил, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал безопаснее.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Сам Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
Эксперт объяснил ключевой смысл новых санкций США против России
Санкции США против России направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада», считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
«При администрации Байдена США и ЕС консолидируются на антироссийской основе. Санкции – это способ проявить идеологическую позицию и синхронность действий с ЕС, что крайне важно для США, для наглядной демонстрации возрождения коллективного Запада, который резко ослаб в период президентства Дональда Трампа, когда США и Евросоюз действовали несинхронно», – рассказал он ТАСС.
Суслов добавил, что администрация Байдена стремится противопоставить свою идеологию странам, с которыми имеет политические расхождения, воссоздавая блоковый подход. Он отметил, что именно в этом Вашингтон видит возможность усилить свои позиции на международной арене: «нужно сплотить демократических союзников США, восстановить коллективный Запад, противопоставленный «миру авторитаризма».
По мнению эксперта, именно усиление роли идеологии во внешней политике станет одной из главных позиций во внешней политики новой администрации. При этом, отметил Суслов, «для самих США введение санкций относительно безболезненно, потому что они в краткосрочной и среднесрочной перспективе от них ничего не теряют», а даже приобретают поддержку ЕС.
«Политическая атмосфера будет становиться еще более конфронтационной. Неизбежно, что США будут вводить новые санкции против РФ, в первую очередь по вопросам внутренней политики Москвы, в открытую будут говорить о поддержке российской оппозиции», – считает эксперт.
Однако, по мнению Суслова, Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество в областях, которые представляют взаимный интерес, например, «диалог по стратегической стабильности, борьба с пандемий, взаимодействие по вопросам изменения климата».
Ранее стало известно о том, что США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Постпред России при ЕС спрогнозировал ответ на антироссийские санкции
Россия ответит на очередные санкции со стороны ЕС, а объяснить политическую привязку новых ограничений к Навальному очень трудно, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Я думаю, что постепенно все-таки здесь в Европе, по крайней мере, приходит осознание того, что ресурс вот этот санкционный, так называемый, он уже практически исчерпан, потому что результата от этих односторонних рестрикций практически нет, если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы и, я могу заверить, что будут иметь место и сейчас», - сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что вопрос об ответе на санкции будет решаться на политическом уровне в Москве.
Чижов также добавил, что политическая привязка россиян, которые попали в новый ограничительный список ЕС, к российскому блогеру Алексею Навальному логически труднообъяснима
«Насчет мягкости или жесткости, я думаю, это вопрос не принципиальный, а принципиален сам факт появления подобного списка, подобной мотивировки, которая, надо сказать, для любого неангажированного специалиста и юриста будет выглядеть достаточно странно. Я уж не говорю о том, что четырех достойнейших представителей, руководителей российских силовых структур связывают с человеком по фамилии Навальный, это явно политическая такая привязка, которая логически труднообъяснима», – цитирует Чижова ТАСС.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Москва оценила новые санкции США против России
Соединенные Штаты пытаются культивировать образ врага в лице России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы.
«Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для «наказания Москвы». Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
По ее словам, подобные действия лишены логики и смысла, они лишь «выхолащивают» двусторонние отношения, доведенные американской стороной до «замерзания».
Захарова добавила, что предложенный для санкций повод – «отравление» блогера Алексея Навального «боевыми химикатами» – абсурден, под этим предлогом США пытаются вмешаться во внутрироссийские дела. «Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», – указала дипломат.
Москва допускает, что администрация США не отдают себе отчета в том, что «времена давно изменились», и диктовать в современных геополитических ситуациях контрпродуктивно.
«Вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет», – добавила Захарова.
По ее мнению, американской стороне «сложно понять иллюзорность на собственную исключительность» и смириться с этим обстоятельством.
«Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, проваляться и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем», – подчеркнула она.
Захарова также назвала Вашингтон «серийным нарушителем международных договоров и соглашений» в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, что лишает США «морального права «читать нотации» другим».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
США ввели санкции против ряда российских силовиков и сотрудников администрации президента
Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального несколько россиян. В том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, передает ТАСС.
Также санкции США введены против трех российских научно-исследовательских организаций, передает РИА «Новости». Речь идет о Государственном НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), а также ФГБУ «27 Научный центр» и 33-й центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны России.
В вторник США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России
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В Белом доме сказали, в каких вопросах хотят сотрудничать с Москвой
Американские власти видят Россию в качестве ключевого партнера по урегулированию ядерной проблемы Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Конечно, в зависимости от того, как лягут фишки в плане приглашения Ирана к дипломатическим переговорам, Россия является партнером по группе «пять плюс один» (постоянные члены СБ ООН и Германия – прим. ВЗГЛЯД). И они (Россия – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, были бы ключевым партнером, если бы этот дипломатический процесс двинулся вперед», – цитирует Псаки ТАСС.
Она добавила, что есть области, по которым Москва и Вашингтон расходятся во мнениях, и это представляет собой «существенный вызов».
«Однако есть также сферы, по которым мы будем работать с россиянами, как мы бы это делали с большинством зарубежных партнеров, когда нам необходимо делать шаги в интересах США», – добавила представитель Белого дома.
Американская администрация обеспокоена теми действиями России, которые она считает злонамеренными, указала Псаки. «Мы без наивности смотрим на этот вызов», – добавила она.
Напомним, США ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.
Ранее СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщали, что Тегеран отказался от предложения США и Евросоюза о проведении прямых переговоров по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде пояснил, что время для встречи по ядерной сделке, учитывая позиции США и Европы, является неподходящим.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что «это не последнее слово Ирана», решение которого связано с «негибкими позициями некоторых государств». Ульянов считает, что «многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ».
Эксперт объяснил заявление США о нежелании перезагрузки отношений с Россией
Заявление Вашингтона о нежелании перезагрузки отношений с Россией – сигнал главы американского государства Джо Байдена своим внутренним оппонентам, что он не отходит от занятой им жесткой линии в отношении Москвы, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он отметил, что Белый дом недавно пошел на продление договора СНВ-3, из-за чего у оппонентов новой американской администрации может сложиться впечатление, что Байден проявляет мягкость по отношению к России. Поэтому сейчас президент США стремится подстраховаться и продемонстрировать, что он придерживается жесткой политики в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это надо рассматривать как определенный сигнал внутренним оппонентам Байдена и также сигнал союзникам США о том, что Байден от своей принципиальной линии в отношении России не отходит и будет эту линию продолжать и дальше, что не исключает конкретных договорённостей, которые соответствуют американским интересам. Конечно, он в том числе апеллирует и к российскому руководству, подтверждая свою позицию, которую он излагал еще во время предвыборной кампании. Но главное, показать политическому истеблишменту, своим сторонникам и противникам что Байден – это не тот политик, который, придя к власти, может забыть о своих обещаниях», – сказал Кортунов.
Что касается введения США антироссийских санкций в связи с делом Алексея Навального, то это уже стало рутиной, уверен Кортунов. «Решение предсказуемое. Особенно после того, как было принято решение ЕС о санкциях, США должны были поддержать и в идеале даже развить. Наверное, это примерно то, чего ожидали. Конечно, это реакция более сильная, чем реакция ЕС, но, с другой стороны, не секторальные санкции, это то, к чему наша страна должна была подготовиться», – отметил он.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.