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2 марта, вторник | Последнее обновление — 17:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
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Познер выступал с этой мыслью уже годы назад – и ему уже тогда указывали на крайнюю безграмотность. Принятие православия – не событие в истории России. Это событие, которое ее создало.
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Настоящая зачистка Украины с одновременным построением концентрационных – причем в буквальном смысле – лагерей начнется с принятием новых законов. Особо буйных посадят, у брюзжащих – отберут имущество, остальных – маркируют неблагонадежными, максимально усложнив жизнь в их собственной стране.
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Живите долго, Михаил Сергеевич. И попробуйте хоть поздно, да выдавить из себя те простые слова, которые народ наш испокон произносит в Прощенное воскресенье; которые нашел в себе силы сказать в новогоднюю ночь-2000 даже ваш «наследник» Борис Ельцин.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
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США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости».
Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации.
Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России
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Более трех четвертей американцев в данный момент негативно относятся к России, об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.
О негативном отношении сообщили 77% респондентов, из них относятся очень негативно – 36%, а в целом негативно – 41%. При этом очень благоприятное отношение к России испытывают 5% американцев, а 17% относятся в целом благоприятно. 1% опрошенных воздержался от ответа, сообщает РИА «Новости».
С 1989 года, когда был проведен первый аналогичный опрос Gallup, эти показатели стали рекордными. Например, в прошлом году к России неблагоприятно относились 72% американцев, что на 5% меньше показателей этого года. Благоприятно к России в 2020 году относились 28%.
В число «лидеров» рейтинга стран среди жителей США вошли Канада (92% относятся положительно, 6% – отрицательно), а также Великобритания, Франция, Япония и Германия, в отношении которых положительно высказались от 91% до 84% американцев.
Хуже всего американцы относятся к КНДР, к ней положительно относятся всего 11% опрошенных. От 85% до 79% американцев заявили об очень неблагожелательном или в целом неблагожелательном отношении к Ирану, Ираку и Афганистану.
Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность оценивается приблизительно в 4%.
Ранее стало известно, что более 40% жителей Земли считают, что к 2030 году Россия станет сверхдержавой, также сверхдержавами, по мнению людей, могут быть Китай и США.
В США исключили повторение в России «унизительного» сценария времен Горбачева
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Российские власти хотели бы смягчить санкции или добиться отмены санкций со стороны США, однако не пойдут на уступки, так как это означало бы повторение сценария времен позднего СССР, который россияне считают унизительным, считает издатель американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.
«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», – цитирует журналиста РИА «Новости».
Санкции в отношении России не сделают ее слабой, а вынудят стать «более гибкой», высказал мнение Саймс. Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона будут зависеть от выбора последнего: если США продолжат считать себя неоспоримым мировым гегемоном, то Россия станет серьезным соперником, который может бросить вызов Соединенным Штатам.
Ранее журнал National Interest назвал «старое» российское оружие, которое «все еще может уничтожить мир».
В четверг США пообещали ввести новые санкции против России «в течение недель».
Россия пообещала ответ на санкции ЕС из-за Навального
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Москва отреагирует на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Дипломат заявил, что одобрение санкций Евросоюза по делу Навального не стало для Москвы сюрпризом. При этом в МИД подчеркнули, что такие действия разрушают двусторонние отношения.
«Реакция будет с нашей стороны», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Грушко также заявил, что санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального – это тупиковый и неправовой путь. «Для нас это не сюрприз, мы уже комментировали неоднократно. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Горбачев назвал свои главные достижения во внешней политике
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Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
Кроме того, главным делом своей жизни Горбачев считает перестройку и все, что с ней связано. «Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении. Главное, чего мы достигли внутри страны, – люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой», – сказал он в интервью ТАСС.
При этом Горбачев напомнил свои слова о том, что СССР можно было сохранить, «конечно, обновленный, реформированный, дающий республикам широкие права, реальный суверенитет».
Сейчас же, по словам первого президента Советского Союза, следует укреплять Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также призвал восстановить отношения с бывшими республиками СССР.
Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
Горбачеву 2 марта исполняется 90 лет. Кремль анонсировал поздравление Горбачева с 90-летием.
ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
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Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в список вошли главы российских силовых ведомств, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова и вводятся в связи с «заключением Навального», передает РИА «Новости».
«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», – сказано в документе ЕС. Санкции вступают в силу в день публикации.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Американцы признали Су-35 одним из красивейших истребителей в мире
Читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Су-35 оказался вторым в рейтинге, набрав 14% голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%), третье место отошло французскому Rafale (13%). На четвертом месте с 12% голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с 5% занял европейский Typhoon.
Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20, передает РИА «Новости».
Ранее американское издание National Interest сообщало, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя».
Страны ЕС согласовали новые санкции против России из-за Навального
Послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
«Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному», – сказал он, передает ТАСС.
Антироссийские санкции стали практически единственной темой заседания COREPER в понедельник, хотя обычно для подобных встреч готовится очень насыщенная повестка. Кроме санкций против России, в повестке заседания значится еще только обсуждение программы «Будущее Европы», передает РИА «Новости».
Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.
Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Американские СМИ сообщили о планах Белого дома ввести санкции против России
На этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Кроме того, по данным СМИ, Вашингтон планирует координировать с Евросоюзом санкции против России, передает ТАСС.
Ранее в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС.
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москва отреагирует на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации вокруг Навального.
США открестились от обсуждения неофициальной сделки по «Северному потоку – 2»
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Госдеп не ведет с Берлином переговоров о дополнительном неофициальном соглашении, которое позволило бы достроить газопровод «Северный поток – 2», заявила зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.
Axios со ссылкой на источники сообщает, что об этом Монтгомери заявила на брифинге для членов Конгресса США. Комментируя слова Берлина об «обмене мнениями», в Госдепе сказали, что не следует понимать это как ведение переговоров. Американская сторона выражала Берлину свое беспокойстве в связи проектом, передает РИА «Новости».
Отмечается, что дискуссия по вопросу о «Северном потоке – 2» была напряженной, стороны периодически спорили. Так, сенаторы спросили представителей американской администрации, почему еще не введены санкции против Nord Stream 2 AG, «компании, которая владеет «Северным потоком – 2». В Госдепе пояснили, что для введения санкций нужно много времени.
Напомним, СМИ сообщали о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия занята созданием условий для завершения строительства газопровода.
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Песков напомнил США, что «аннексии Крыма» не было
Москва не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с Россией, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера США Джо Байдена о том, что США никогда не признают полуостров российским.
«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», – отметил представитель Кремля, подчеркнув, что «было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права».
Как напомнил Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией.
Новый постпред США при ООН заявила о желании поработать с Небензей
Линда Томас-Гринфилд, которая стала новым постпредом США при ООН, заявила, что ждет взаимодействия с российским коллегой Василием Небензей.
Она рассказала, что уже «встречалась с постпредом России на прошлой неделе, в пятницу». Томас-Гринфилд заявила, что «с нетерпением ждет взаимодействия с ним», а также с другими коллегами, передает РИА «Новости».
Постпред США признала, что у стран «есть расхождения, и большинство знает, в чем они», но есть и области, в которых, как надеется Вашингтон, можно «сотрудничать с русскими». В частности, речь идет о совместной работе в СБ ООН, «чтобы нести мир, процветание и безопасность миру». По ее словам, необходимо, чтобы две стороны смогли найти общий язык.
23 февраля Сенат Соединенных Штатов утвердил канидадатуру Томас-Гринфилд на место постоянного представителя Вашингтона при ООН. Томас-Гринфилд – американский дипломат, занимала пост помощника госсекретаря США по делам Африки во время президентского срока Барака Обамы.
Навальный доставлен в колонию во Владимирской области
Алексея Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию Владимирской области, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
Навальный «прибыл в учреждение УФСИН <...> для дальнейшего отбывания наказания», говорится на сайте «Газеты ОНК».
Как отметил Мельников, осужденный сначала пройдет карантин, а затем будет распределен в отряд. «Согласно установленному режиму, осужденный перед распределением в отряд колонии должен пройти карантин, ему потребуется сдать необходимые анализы и пройти врачей, в дальнейшем он будет распределен в отряд», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.
Эксперт объяснил нежелание США портить отношения с Саудовской Аравией из-за убийства Хашогджи
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«США не могут испортить отношения с Саудовской Аравией. Россия – это совершенно другой случай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал отказ Белого дома от введения санкций против руководства Саудовской Аравии, которое подозревается в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.
«Соединенные Штаты Америки действительно не вводят санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и ряда высокопоставленных лиц. Так и должно быть, ведь в истории еще не было случаев, чтобы ограничительные меры вводились против главы государства, с которым есть дипломатические отношения. В этом смысле США и против Владимира Путина никаких санкций не вводят», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
При этом определенная реакция США на раскрывшиеся подробности гибели журналиста Джамаля Хашогджи в виде санкций все же последовала. «С другой стороны, отношения, существующие между этими странами, диктуют Вашингтону определенные правила. Саудовская Аравия – важнейший стратегический партнер США, и отношения с ней нельзя портить независимо от того, какие бы факты и детали не всплывали. Россия – это совершенно другой случай», – заключил политолог.
В понедельник разведка США без каких-либо объяснений заменила другой версией опубликованный ранее доклад об убийстве журналиста Джамаля Хашогги и удалила имена трех человек, которые изначально считались замешанными в произошедшем, сообщает телеканал CNN.
Как уточняет телеканал, три имени исчезли из списка лиц, которые, как утверждается, «участвовали, отдавали распоряжения или были иным образом замешаны или ответственны за смерть Джамаля Хашогджи»: Абдулла Мохаммед Альхорини, Ясир Халид Альсалем и Ибрагим аль-Салим, передает РИА «Новости».
«Мы разместили исправленный документ на веб-сайте, поскольку первоначальный ошибочно содержал три имени, которые не должны были быть включены», – заявил CNN представитель офиса директора национальной разведки.
Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN заявила, что США обладают «более эффективными способами», чем санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. При этом в 2018 году Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогги именно на саудовского принца.
При этом президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом заявил, что Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта.
В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогги в 2018 году.
Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашогджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашогджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь.
Однако в сентябре суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашогджи, назвала фарсом вынесенный приговор.
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Американские СМИ назвали Навального «волком в правозащитной шкуре»
Независимое левое американское интернет-издание The Greanville Post выпустило статью, в которой назвало Алексея Навального «волком в правозащитной шкуре» за проявление блогером расизма, антисемитизма и ксенофобии.
Издание выпустило статью под названием «Навальный: Волк в правозащитной шкуре». В материале отмечается, что после решения Amnesty International больше не считать Навального «узником совести», в медиасреде «разорвалась ментальная ядерная бомба». Даже «уважаемый The New Yorker со ссылкой на уважаемую правозащитную организацию, (написал) фразу, которая поражает своей противоречивостью: «От своих прошлых высказываний Навальный не отрекся, но новых ксенофобских заявлений не делал уже много лет».
«Важный для нас вопрос сегодня: можно ли считать, что человек перестал быть расистом, гомофобом, шовинистом, неонацистом, антисемитом, если он некоторое время открыто не исповедует такие свои взгляды? Большинство американцев скажет – нет. Должны быть минимальные доказательства того, что человек осознал – ксенофобия ведет к разрушению общества, сталкиванию его в огонь гражданского противостояния и беззакония. Если это верно для Америки – должно быть верно и для любой другой страны», пишет The Greanville Post.
Издание напоминает о многих случаях расизма, антисемитизма и ксенофобии, связанных с Навальным. Так, в 2009 году Навальный назвал евреев «чуваками в лисьих шапках, лапсердаках, пейсах и всех остальных прибамбасах», а арабов «чумазиками». Во время войны 2008 года блогер назвал жителей Грузии «грызунами». Кроме того, Навальный много раз открыто заявлял о поддержке националистического мероприятия «Русского марша», а также посещал это мероприятие в 2007-2011 годах и выразил поддержку этому движению в 2013 году.
«Не менее ярко выглядят тезисы Навального и по другим ксенофобским темам. Женщин Алексей предпочитает называть «телочками». От этого, по его собственному признанию, его останавливает только необходимость бороться за голоса феминисток. … В случае же с гражданским активизмом и политической борьбой Навальный всегда был за силовой сценарий, при котором с представителями власти (например, судьями) можно обходиться без излишних сентиментов – расстреливать», отмечает издание.
Авторы материала отмечают, что «после знакомства с историей высказываний Алексея Навального практически вообще не остается вопросов, почему в Кремле к нему относятся с подозрением. Любой человек, который в вашем окружении годами несет такую густую смесь глупости и ксенофобии, автоматически становится для вас непредсказуемым и опасным партнером, а если он при этом еще занят «непрозрачным бизнесом» и политическими аферами, любой захочет с ним как можно меньше видеться. Это факт».
«Но именно такому человеку на днях присудили высшую премию Женевского форума по правам человека и демократии – премию мужества. На сайте блогера говорится, что вручение премии назначено на июнь. И на это мы можем лишь повторить важный для всех нас вопрос, заданный в самом начале: можно ли считать, что человек перестал быть расистом, гомофобом, шовинистом, неонацистом, антисемитом, если он некоторое непродолжительное время делает вид, что это не так?» – пишет издание.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.
Сенатор США призвала разведку озвучить мнение о «сговоре» России с талибами
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Администрация США должна обнародовать выводы разведки о якобы имевшем место «сговоре» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), заявила американский сенатор Тэмми Дакуорт.
Дакуорт направила письмо директору Национальной разведки США Эврил Хейнс. Как заявила сенатор, «хотя все выводы и оценки разведки по этому вопросу, несомненно, являются секретными, американской общественности крайне необходимо знать, правдивы ли эти утверждения», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
«Считаю, что такие данные могут быть предоставлены и при защите засекреченной информации», – приводит РИА «Новости» текст письма.
Сенатор подвергла критике администрацию Дональда Трампа за то, что та не предоставила официальную информацию по данному вопросу. Дакуорт поддержала действия нынешнего президента США Джо Байдена, который поручил Хейнс провести расследование.
Дакуорт предположила, что якобы обещанные вознаграждения со стороны российского ГРУ могли «воодушевить» совершать атаки против американских военных в Афганистане.
Напомним, в Кремле назвали ложью статью американской газеты The New York Times о «сговоре» Москвы с движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.
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