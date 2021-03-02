США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального

Американские СМИ назвали Навального «волком в правозащитной шкуре»

Независимое левое американское интернет-издание The Greanville Post выпустило статью, в которой назвало Алексея Навального «волком в правозащитной шкуре» за проявление блогером расизма, антисемитизма и ксенофобии.

Издание выпустило статью под названием «Навальный: Волк в правозащитной шкуре». В материале отмечается, что после решения Amnesty International больше не считать Навального «узником совести», в медиасреде «разорвалась ментальная ядерная бомба». Даже «уважаемый The New Yorker со ссылкой на уважаемую правозащитную организацию, (написал) фразу, которая поражает своей противоречивостью: «От своих прошлых высказываний Навальный не отрекся, но новых ксенофобских заявлений не делал уже много лет».

«Важный для нас вопрос сегодня: можно ли считать, что человек перестал быть расистом, гомофобом, шовинистом, неонацистом, антисемитом, если он некоторое время открыто не исповедует такие свои взгляды? Большинство американцев скажет – нет. Должны быть минимальные доказательства того, что человек осознал – ксенофобия ведет к разрушению общества, сталкиванию его в огонь гражданского противостояния и беззакония. Если это верно для Америки – должно быть верно и для любой другой страны», пишет The Greanville Post.

Издание напоминает о многих случаях расизма, антисемитизма и ксенофобии, связанных с Навальным. Так, в 2009 году Навальный назвал евреев «чуваками в лисьих шапках, лапсердаках, пейсах и всех остальных прибамбасах», а арабов «чумазиками». Во время войны 2008 года блогер назвал жителей Грузии «грызунами». Кроме того, Навальный много раз открыто заявлял о поддержке националистического мероприятия «Русского марша», а также посещал это мероприятие в 2007-2011 годах и выразил поддержку этому движению в 2013 году.

«Не менее ярко выглядят тезисы Навального и по другим ксенофобским темам. Женщин Алексей предпочитает называть «телочками». От этого, по его собственному признанию, его останавливает только необходимость бороться за голоса феминисток. … В случае же с гражданским активизмом и политической борьбой Навальный всегда был за силовой сценарий, при котором с представителями власти (например, судьями) можно обходиться без излишних сентиментов – расстреливать», отмечает издание.

Авторы материала отмечают, что «после знакомства с историей высказываний Алексея Навального практически вообще не остается вопросов, почему в Кремле к нему относятся с подозрением. Любой человек, который в вашем окружении годами несет такую густую смесь глупости и ксенофобии, автоматически становится для вас непредсказуемым и опасным партнером, а если он при этом еще занят «непрозрачным бизнесом» и политическими аферами, любой захочет с ним как можно меньше видеться. Это факт».

«Но именно такому человеку на днях присудили высшую премию Женевского форума по правам человека и демократии – премию мужества. На сайте блогера говорится, что вручение премии назначено на июнь. И на это мы можем лишь повторить важный для всех нас вопрос, заданный в самом начале: можно ли считать, что человек перестал быть расистом, гомофобом, шовинистом, неонацистом, антисемитом, если он некоторое непродолжительное время делает вид, что это не так?» – пишет издание.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.