Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательное обвинение Полномочия президента Белоруссии по изданию декретов предложили ограничить 14 мая 2021, 11:41 Текст: Алина Назарова

Законодательную функцию президента Белоруссии следует ограничить, он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич. В пятницу в Минске проходит четвертое заседание конституционной комиссии, на котором рассматриваются положения об изменения функций парламента. «В целях более полной реализации парламентом законодательной функции (необходимо) исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона», – сказал Миклашевич, передает РИА «Новости». Он также заявил, что запрет на совмещение должностей депутата нижней палаты парламента Белоруссии и члена правительства необходимо закрепить в конституции, заявил председатель Конституционного суда республики. «Основываясь на конституционном принципе разделения властей, (необходимо) исключить из части третьей статьи 92 конституции второе предложение, предусматривающее, что депутат Палаты представителей может быть одновременно членом правительства, закрепив в конституции норму о запрете на совмещение должностей депутата Палаты представителей и члена правительства», – сказал Миклашевич. В марте Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти признал, что часть решений назрела, но «размывать» полномочия главы государства не стоит. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.

Российские военные остановили колонну техники США в Сирии 13 мая 2021, 22:41

Фото: Baderkhan Ahmad/AP/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов. Нарушение протоколов деконфликтации «со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США» было зафиксировано в провинции Хасеке, где шесть бронеавтомобилей MRAP двигались на запад по трассе М-4. Американцы ехали по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. Они были «остановлены патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении», передает ТАСС. Представитель Пентагона коммандер Джессика Макналти заявила, что ей «нечего сообщить на этот счет», передает РИА «Новости». Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии. Беспилотники ХАМАС атаковали газовую платформу в Средиземном море 13 мая 2021, 17:12

Фото: Tyrone Siu/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, сообщил телеканал «Аль-Маядин». «Несколько самодельных дронов-смертников были со среды нацелены на газовую платформу недалеко от северного побережья сектора Газа. В ответ на военные действия в секторе Газа сегодня днем по ней были нанесены удары», – цитирует сообщение ТАСС. Также радикалы пообещали еще более жестокий ответ на «продолжающуюся агрессию» и убийство лидеров и активистов ХАМАС. В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить его эскалацию. Армения обратилась за помощью в ОДКБ из-за ситуации на границе 13 мая 2021, 18:40

Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян поручил главам МИД, минобороны и совбеза начать консультации с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области страны. «Сложившаяся ситуация полностью соответствует второму абзацу статьи второй Договора о коллективной безопасности, согласно которому в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы», – заявил Пашинян, передает РИА «Новости». Он поручил и. о. министра иностранных дел и и. о. министра обороны, а также секретарю совбеза принять меры для начала консультаций с ОДКБ. Армянское минобороны сообщало в четверг, что азербайджанские военные попытались продвинуть свои посты на участков городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Ереван считает это провокацией. «Азербайджанские ВС вновь под предлогом «уточнения границ» предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан», – указали в ведомстве. Продвижение азербайджанских военных пресекли, от них потребовали покинуть территорию и вернуться на позиции. «Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения», – подчеркнули в министерстве. Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры. Командующий Северным флотом исключил возможность свободной навигации по Севморпути 13 мая 2021, 19:27 Текст: Дарья Григоренко

Россия настаивает на особом порядке использования Севморпути, поскольку он пролегает по российской территории, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге на атомном ракетном крейсере «Петр Великий». По его словам, в настоящее время весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морского пути и интернационализации управления им. «Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Суть ее заключается в том, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны, находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания. Поэтому Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации», – добавил Моисеев, передает РИА «Новости».



Протяженность трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тыс. километров, длина примыкающих к нему судоходных речных путей – около 37 тыс. километров.

Транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды, являются ему альтернативой. Напомним, что обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Президент России Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Украинского депутата избили в эфире ток-шоу 14 мая 2021, 07:29

Фото: ПравдаТУТ/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-депутат Верховной рады Олег Барна устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу из-за спора о запуске на Украине рынка земли. Инцидент произошел в эфире передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Между двумя политиками завязался спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, вскоре они начали обмениваться оскорблениями, передает РИА «Новости». В ходе перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству телеведущих, при этом после потасовки на лице парламентария от «Слуги народа» осталась гематома. Напомним, Брана нередко становится героем скандалов. В декабре 2018 года Барна и представитель партии «Свобода» Юрий Левченко подрались в эфире парламентского телеканала Украины «Рада». В апреле 2019-го он напал на представителя штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – Святослава Юраша. В августе 2020 года Барна, известный также попыткой вынести занимавшего пост премьера страны Арсения Яценюка из зала заседаний, оскорбил жителей Киева, назвав их быдлом. Сын экс-главы Мордовии и Самарской области задержан при попытке улететь в Минск 14 мая 2021, 00:21

Фото: Hotelier PRO/Youtube

Текст: Антон Антонов

В московском аэропорту Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин, младший сын экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Задержание произвели в рамках уголовного дела о взятке в 7 млн рублей главе отделения мордовского центробанка. Взятку дали, чтобы не были приняты меры «по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка «Мордовпромстройбанк», одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший». Хинштейн сообщил, что Меркушкин-младший также проходит по делу о «хищении бюджетных средств при покупке республиканской собственности комплекса «Мордовэкспоцентр». Речь идет о 217 млн рублей, передает ТАСС. Дела открыли в 2020 году по статьям о даче и получении взяток. Меркушкин-младший был задержан при попытке вылететь в Минск. Николай Меркушкин в 1995–2012 годах возглявлял Мордовию, с 2012 года по 2017 год – Самарскую область. Минобороны прокомментировало блокировку колонны военных США в Сирии 14 мая 2021, 10:18

Фото: Baderkhan Ahmad/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии. «На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении Минобороны на странице в Facebook. В ведомстве указали, что колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении. Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии. В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии. Назван срок поступления «Адмирала Головко» в ВМФ 13 мая 2021, 18:32

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В 2022 году Военно-морской флот (ВМФ) России пополнится фрегатом проекта 22350 «Адмирал Головко», заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Фрегаты типа «Адмирала Горшкова» в среднесрочной перспективе станут основой кораблей дальней морской зоны СФ, пояснил командующий, передает РИА «Новости». «Уже в следующем году прием очередного корабля, он будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко», – сказал он. Корабли такого типа уже испытаны в дальних походах, они успешно себя зарекомендовали и подтвердили все заложенные характеристики. «А с принятием на вооружение современного оружия, конечно, повысят все свои характеристики», – указал Моисеев. В феврале генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщал, что третий и четвертый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» поступят в ВМФ позже запланированного срока из-за проблем с поставками отечественных двигателей. 22 мая 2020 года третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге. Суд отправил Медведчука под домашний арест 13 мая 2021, 20:56

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, он назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. «Следственный судья постановил относительно ходатайства... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Виктора Медведчука – отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания... сроком до 9 июля 2021 года включительно», – сказал судья Вячеслав Пидпалый, сообщает РИА «Новости». Также суд обязал Медведчука сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, являться в суд и к следователю по первому требованию. Помимо этого, суд отказал защите и не отпустил политика под поручительство депутатов Верховной рады Украины. После решения суда о домашнем аресте Медведчук заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью. Также он добавил, что будет принимать решение об обжаловании домашнего ареста. «Мы сейчас будем советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и в плане дальнейшего проведения всех следственных действий», – сказал политик. Он добавил, что вместе с командой продолжит борьбу с тем, чтобы опровергнуть «надуманные против него обвинения». Медведчук пообещал, что во время домашнего ареста будет «давать интервью и работать над материалами дела». Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Обнародовано письмо Эйнштейна о сверхчувствах животных 13 мая 2021, 15:42

Фото: Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Журнал Journal of Comparative Physiology обнародовал ранее не публиковавшееся письмо физика Альберта Эйнштейна, в котором ученый размышляет о способностях птиц и пчел к ориентации в полете и предсказывает появление в науке новых направлений, основанных на изучении сенсорики животных. Послание Эйнштейна датировано 1949 годом, его адресат – английский инженер Глин Дэвис, разработчик радаров. Вдова Дэвиса Джудит передала копию письма в архив Еврейского университета в Иерусалиме в 2011 году. Эйнштейн завещал этому учреждению все свои записи. Документ изучали специалисты Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), передает РИА «Новости». Физик в письме размышляет о том, что исследования сенсорных систем животных могут вылиться в новые открытия. Он также делится впечатлениями от встречи с австрийским этологом, лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем, который был специалистом по пчелам. «Спустя семь десятилетий после того, как Эйнштейн предположил, что новая физика может быть основана на чувственном восприятии животных, мы наблюдаем открытия, которые подтолкнули нас к пониманию навигации и фундаментальных принципов физики», – прокомментировал публикацию письма профессор RMIT Адриан Дайер. В 1949 году Эйнштейн посетил лекцию фон Фриша в Принстонском университете. Этолог тогда представил исследование о механизме перемещения пчел, основанном на поляризационных свойствах рассеянного света. Встреча двух ученых состоялась на следующий день после лекции. По мнению авторов статьи, послание Глину Дэвису показывает широту научных интересов Эйнштейна и свидетельствует о том, что он проявлял интерес к фон Фришу и его исследованиям. «Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны», – пишет физик. В 2008 году исследования дроздов, оснащенных радиопередатчиками, впервые показали, что эти птицы используют магнитный компас в качестве основного ориентира во время полета. Другие животные, такие как морские черепахи, собаки и пчелы, также демонстрируют способность ощущать магнитные поля планеты. Однако механизмы, с помощью которых животные воспринимают свет или ощущают магнитное поле Земли, не одинаковы для всех видов. Пчелы, например, чувствуют магнитное поле рецепторами, расположенными в брюшной полости, в то время как птицы и собаки – через специальные фоторецепторы в глазах. Пчелы до сих пор являются источником новых научных открытий. Ранее группа ученых из Австралии выявила первую в истории пчелу, у которой два отца, но нет матери. Медведев напомнил об опыте стендапа у властей Украины 13 мая 2021, 23:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Лидер «Единой России», зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения властей Украины против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Медведев выразил поддержку «Оппозиционной платформе». Зампредседателя Совбеза России убежден, что обвинения против Медведчука и его соратника Тараса Козака «не имеют под собой ни малейших оснований». Медведев заявил, что «если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно». «Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров», – приводятся его слова на сайте ЕР. Медведев считает, что «бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам» о российской принадлежности Крыма, который «не является частью Украины», хотя это «делает абсурдной саму формулировку обвинения» – «хищение национальных ресурсов». Как полагает Медведев, «Киеву меньше всего дела до Крыма, который приплетен сюда формально», украинские власти пытаются «окончательно уничтожить» Медведчука, ведь тот «не боится жестко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений» с Россией. Такие политики «неугодны Украине» и «еще меньше угодны Западу». Зампредседателя Совбеза России уверен, что «угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц». Он предполагает, что в итоге такие действия «приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие». Медведев посоветовал «президенту Зеленскому и его друзьям» заняться «решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море», а «не устраивать охоту на ведьм», обреченную «на провал». «Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала», – заявил Медведев. Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте, назначив политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что Медведчук и его однопартиец Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Коммунисты и социалисты Молдавии объединились против Санду, НАТО и румын 14 мая 2021, 01:56

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Президент Молдавии Майя Санду «побежала» к президентам Румынии и Украины Клаусу Йоханнису и Владимиру Зеленскому, так как хочет рассорить свою страну с Россией, заявил бывший глава Молдавии Владимир Воронин. Воронин, лидер Партии коммунистов, возглавил сформированный к июльским парламентским выборам левый блок «Коммунисты и социалисты», объединивший его партию с крупнейшей в стране Партией социалистов, передает ТАСС. «Санду была хоть в одном районе Молдавии в последнее время? Нет! Для нее было важнее побежать к президенту Румынии, к Владимиру Зеленскому на Украину, чтобы еще больше нашу страну рассорить с Россией», – сказал он, выразив уверенность, что конституцию своей страны Санду не читала. Санду и ее окружение Воронин назвал «ставленниками», заявив, что в Молдавии «не будет толку, пока не будет избран новый парламент и не будет наведен порядок». Он уверен, что посол США Дерек Хоган вмешивается во внутренние дела страны. Хоган уже встретился с руководством ЦИКа, спецслужб, генпрокуратуры и еще ряда ведомств Молдавии. «Не пойму, что сегодня он делал в Генеральной прокуратуре? Очень надеюсь, что его вызвали с повесткой туда, чтобы предъявить обвинение в том, что он вмешивается во внутренние дела нашей страны», – сказал Воронин, объяснив свое объединение с социалистами опасностью внешнего вмешательства. Воронин сказал, что не желает «сидеть и смотреть, как сюда придет НАТО, как румыны и другие будут хозяйничать» в Молдавии. Напомним, Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский. Вероятно, экспансия румынского культурного пространства на территорию Молдавии на этом не остановится и дальше речь пойдет о политических изменениях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов в криптовалюте 13 мая 2021, 17:56

Фото: ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline, успешно перезапустивший после кибератаки стратегический трубопровод, все же выплатил хакерам 5 млн долларов в криптовалюте, сообщило агентство Bloomberg. Информацию об этом передает РИА «Новости». В четверг министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что Colonial Pipeline возобновит работу трубопровода в ближайшее время. При этом издание Washington Post со ссылкой на информированные источники писало, что Colonial Pipeline не планирует платить выкуп за расшифровку файлов с данными, но работает с фирмой, занимающейся кибербезопасностью, чтобы восстановить данные из систем резервного копирования, где это возможно, и перестроить системы, в которых резервные копии недоступны. Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя» заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Бывшая солистка «Тату» Волкова записала ролик со своей предвыборной программой 13 мая 2021, 19:11

Фото: KineshemecRU/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, решившая участвовать в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Ивановской области, опубликовала предвыборный видеоролик, в котором обосновала мотивы своего участия в выборах именно в Ивановской области. «Мои замечательные! Так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям! Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держаться семьи, вся Ивановская область и вся наша страна Россия», – цитирует ее слова портал Кинешемец.RU. Также Волкова рассказала, что знает «об экологических проблемах области, особенно в местах, где турецкие инвесторы открыли новые производства, но не позаботились о его чистоте и экологии». В видео она называет свой путь в политику новым этапом в жизни на грани выбора между светом и тьмой. «Я иду в Госдуму от «Единой России», чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны, что, кстати, является целью «Единой России». Я иду в Думу, чтобы обеспечить защиту интересов одиноких женщин, в том числе Ивановской области, чьи мужья должны скитаться по стране, чтобы обеспечить свои семьи», – высказалась Волкова. Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» ранее зарегистрировал экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Израиль начал наземную операцию в секторе Газа 14 мая 2021, 01:29

Фото: Senior Airman Christopher Maldonado/

U.S. Air Force/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Sky News Arabia сообщает, что пока войска не начали наземное вторжение, интенсивный обстрел ведут авиация и артиллерия. Портал «Дунья аль-Ватан» сообщает о примерно 150 ударах за полчаса, утверждается, что Израиль «применяет фосфорные снаряды». Премьер-министр Израиля сообщил, что «последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль». Он обещал заставить контролирующее сектор Газа движение ХАМАС «заплатить очень высокую цену», передает ТАСС. Боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. Снаряды были запущены по объектам израильской армии. Позднее «Бригады» объявили о запуске новых 100 ракет в направлении города Ашкелон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД