Лукашенко отказался «размывать» полномочия президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти признал, что часть решений назрела, но «размывать» полномочия главы государства не стоит.

«Я внимательно их (предложения) изучал. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям, я абсолютно убежден, что «размывать» полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, кабмином, местными исполнительными и распорядительными органами, парламентариями подготовлен пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных государственных органов. Глава государства напомнил, что в прошлом году поручалось изучить возможность перераспределения полномочий между различными органами, а может, ветвями власти и усиления их ответственности.

Кроме того, Лукашенко заявил, что процесс перераспределения полномочий в республике должен быть тесно увязан с конституционной реформой. «Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести работу с конституционной комиссией. И на основе новой конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями», – заявил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.