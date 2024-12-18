«Азимут» опровергла сокрытие посадок SSJ-100 с перегрузкой

Авиакомпания «Азимут» отвергла обвинения в сокрытии посадок SSJ-100 с перегрузкой

Tекст: Ольга Иванова

Авиакомпания «Азимут» опровергла информацию о сокрытии посадок своих самолетов SSJ-100 с повышенной перегрузкой, сообщает ТАСС. Представитель компании подчеркнул, что все необходимые данные были предоставлены руководителями и специалистами «Азимута».

Ранее газета «Известия» опубликовала материал о более чем 20 нарушениях, связанных с поддержанием летной годности самолетов «Азимут». В частности, издание утверждало, что компания скрывала информацию о посадках SSJ-100 с повышенной перегрузкой.

В ответ на эти обвинения авиакомпания выпустила заявление, в котором отметила, что подобная информация «не соответствует действительности». Компания заверила, что все процедуры в отношении самолетов проводятся в соответствии с установленными стандартами безопасности и нормативами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье может привести к ущербу до 3 млрд рублей, авиакомпания «Азимут» подтвердила, что причиной жесткой посадки стал непрогнозируемый сдвиг ветра, вызвавший возгорание топлива, а Ространснадзор сообщал, что намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.