Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
«Азимут» опровергла сокрытие посадок SSJ-100 с перегрузкой
Авиакомпания «Азимут» отвергла обвинения в сокрытии посадок SSJ-100 с перегрузкой
Авиакомпания «Азимут» заявила, что информация о сокрытии более 20 нарушений при посадке SSJ-100 с перегрузкой не соответствует действительности.
Авиакомпания «Азимут» опровергла информацию о сокрытии посадок своих самолетов SSJ-100 с повышенной перегрузкой, сообщает ТАСС. Представитель компании подчеркнул, что все необходимые данные были предоставлены руководителями и специалистами «Азимута».
Ранее газета «Известия» опубликовала материал о более чем 20 нарушениях, связанных с поддержанием летной годности самолетов «Азимут». В частности, издание утверждало, что компания скрывала информацию о посадках SSJ-100 с повышенной перегрузкой.
В ответ на эти обвинения авиакомпания выпустила заявление, в котором отметила, что подобная информация «не соответствует действительности». Компания заверила, что все процедуры в отношении самолетов проводятся в соответствии с установленными стандартами безопасности и нормативами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье может привести к ущербу до 3 млрд рублей, авиакомпания «Азимут» подтвердила, что причиной жесткой посадки стал непрогнозируемый сдвиг ветра, вызвавший возгорание топлива, а Ространснадзор сообщал, что намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.