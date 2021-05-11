На Украине спрогнозировали четвертую волну коронавируса

Третья волна коронавируса на Украине была самой тяжелой, но расслабляться рано, может быть и четвертая волна COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Тот период времени, когда мы переживали третью волну пандемии, он был, наверное, самым тяжелым. У нас были дни, когда количество зараженных на койко-местах в больницах было более 49 тысяч пациентов... Но мы преодолели эту третью волну, она была очень тяжелая, мы потеряли много граждан», – цитирует РИА «Новости» Степанова.

По его словам, на Украине может быть четвертая волна коронавируса, но нужно сделать все, чтобы этот удар не был жестким. Также он добавил, что над миром сейчас «зависла новая угроза нового штамма коронавируса», который уже наделал «много горя» в Индии и подходит уже к границам Украины. По его словам, этот штамм очень опасный.

Ранее житель Харькова подал судебный иск с требованием обеспечить украинцам возможность вакцинироваться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V».

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.