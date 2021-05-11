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11 мая, вторник | Последнее обновление — 10:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Спецназ ликвидировал второго напавшего на школу в Казани
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На Украине спрогнозировали четвертую волну коронавируса
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Третья волна коронавируса на Украине была самой тяжелой, но расслабляться рано, может быть и четвертая волна COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Тот период времени, когда мы переживали третью волну пандемии, он был, наверное, самым тяжелым. У нас были дни, когда количество зараженных на койко-местах в больницах было более 49 тысяч пациентов... Но мы преодолели эту третью волну, она была очень тяжелая, мы потеряли много граждан», – цитирует РИА «Новости» Степанова.
По его словам, на Украине может быть четвертая волна коронавируса, но нужно сделать все, чтобы этот удар не был жестким. Также он добавил, что над миром сейчас «зависла новая угроза нового штамма коронавируса», который уже наделал «много горя» в Индии и подходит уже к границам Украины. По его словам, этот штамм очень опасный.
Ранее житель Харькова подал судебный иск с требованием обеспечить украинцам возможность вакцинироваться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V».
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Словакия решила использовать «Спутник V» после трех месяцев обструкций
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После трех месяцев всевозможных обструкций Словакия в ближайшие дни начнет использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», первая партия которой поступила в страну 1 марта, сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.
«После получения отличных результатов испытаний «Спутника V» в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных обструкций со стороны всемогущих [противников российской вакцины в Словакии] в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» и в Словакии. С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом [процесса] вакцинации [жителей республики]», – приводит слова Матовича ТАСС.
В прошлую пятницу министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.
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В РФПИ рассказали, как «Спутник V» победил коронавирус в Сан-Марино
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Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала.
Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось.
При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма.
«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде.
Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.
Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19
Президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
«Как раз 9 (мая) взяли анализы (на антитела), и результат позитивный», – сообщил глава государства, передает ТАСС.
По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности». «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», – отметил Путин.
Также президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.
Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
Десятки тел жертв COVID-19 обнаружили в реке Ганг
В индийском городе Буксар в реке Ганг нашли по меньшей мере тридцать тел людей, умерших от COVID-19, сообщает The Times of India.
В администрации округа заявили, что трупы могли приплыть из соседнего штата. Однако местные жители рассказали, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров, передает РИА «Новости».
Очевидцы также заявляли, что всего трупов может быть больше сотни. Случившееся привело к панике, люди боятся распространения инфекции. Власти уже начали очистку воды. Неопознанные тела кремируют в соответствии с ритуалами, расходы возьмет на себя правительство штата.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.
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Жители и депутаты Ровенской области захватили храм УПЦ
Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных депутатов захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области, сообщили в УПЦ.
«Около 6.00 утра (совпадает с мск) в селе Заболотье Владимирецкого района Ровенской области последователи ПЦУ при поддержке районных депутатов захватили храм УПЦ в Сарненской епархии в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В непосредственном захвате храма участвовали сотрудники муниципальных правоохранительных органов из города Вараш (до 2016 года – Кузнецовск), депутаты районного совета Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк. Сообщается, что прихожане вызвали сотрудников полиции, чтобы попытаться отстоять храм.
Сейчас на Украине действует единственная каноническая православная церковь – УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций – Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви – была создана неканоническая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе. В январе 2019 года парламент Украины принял закон о лишении УПЦ храмов. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.
В ООН призвали сотрудников прививаться «Спутником V»
ООН призывает свой персонал вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где он одобрен медицинскими регуляторами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают «Спутником», прививаться этой вакциной», – цитирует ТАСС Гутерриша.
По его словам, многие сотрудники ООН уже получили вакцину «Спутник», в частности в России. «И мы бы хотели иметь возможность самим использовать ее, но пока мы ждем ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения», – добавил генсек ООН.
Также Гутерриш призвал мировых производителей вакцин от коронавируса объединить усилия, чтобы удвоить объемы их производства. Генсек ООН напомнил о своем призыве к «Большой двадцатке» разработать глобальный план вакцинации, при котором были бы усилены возможности всех стран и компаний, которые производят вакцины, передает РИА «Новости».
Кроме того, он предупредил о возможности появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса в случае активного распространения инфекции в бедных странах.
«Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации», – сказал он.
По его словам, это означает, что «никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности». Также Гутерриш назвал большой ошибкой так называемый «вакцинный национализм».
«Мы продвигаем инициативу... COVAX, направленную на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, к сожалению, COVAX не только испытывает некоторую финансовую нехватку (не хватает 22 миллиардов долларов). Но сегодня есть и проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами», – добавил он.
В марте Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX. РФПИ при этом заявил, что будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины «Спутник V» в страны напрямую.
COVAX – международный механизм, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J
Экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также отдать приоритет в вакцинации молодым людям 18-25 лет, сообщила телекомпания NRK.
«Комиссия рекомендовала отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также поставить в очередь на вакцинацию молодых людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Тем не менее, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе. Кроме того, эксперты полагают, что летние каникулы являются уникальной возможностью для того, чтобы отдать приоритет в вакцинации молодым людям от 18 до 25 лет.
В Норвегии использование вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson было поставлено на паузу до решения экспертной группы, которая изучала риски и должна была вынести свой вердикт до 10 мая.
Тем временем глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
Тем временем СМИ сообщили, что около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса.
Депутат бундестага привился «Спутником V» в Москве
Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился в Москве российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое. Если бы мог сейчас пива выпить, то было бы еще лучше. Но мне сказали, что три дня нельзя пить пиво. Но я думаю, что «Спутник» такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива. Я думаю, что прививка была сделана так хорошо, что я могу попробовать выпить два пива», – сказал Дэм, получив сертификат вакцинации российским препаратом, передает РИА «Новости».
Ранее Дэм заявил, что не боится прививаться российской вакциной, а недопуск «Спутника V» в Германию связан с политическими причинами. Выбор «Спутника» он объяснил тем, что это «более классическая, векторная вакцина». Он также считает «Спутник V» более безопасным с точки зрения побочных эффектов.
В апреле сообщалось, что жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию.
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Корабль береговой охраны США зашел в одесский порт
Американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины.
В 8.30 (совпадает с мск) корабль пришвартовался на 15-м причале (морского порта Одессы), пишет одесское издание «Думская».
Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 8 мая корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. В ходе учений отрабатывалось «слаженность действий в международной тактической группе», передает ТАСС.
27 апреля в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Ранее Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».
В Польше назвали AstraZeneca ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса
Компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик.
«Поводом для этого [обновления контракта] стала ненадежность фирмы [AstraZeneca]. Фирма AstraZeneca была той, с которой было больше всего проблем в части сроков поставок и их объемов», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия решила отказаться от обновления контракта на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после июня.
До этого ЕК подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе. Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.
Путин призвал к продолжению активной вакцинации от коронавируса
Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования.
«Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, «на полке лежит», то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время», – сказал Путин.
По словам главы государства, прививки от коронавируса в России получили 21,5 млн граждан. При этом Путин указал главам регионов на необходимость соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус, а также масочный режим, передает ТАСС.
«Конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь», – добавил президент, передает РИА «Новости».
«Результаты очень хорошие по стране. … Нам нужно продолжать активно тестироваться и вакцинироваться. ... Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку», – заявил глава государства.
Ранее Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро.
В России выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8465 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8465 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 15,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2896, Санкт-Петербурге – 724, Московской области – 649.
Всего в стране выявлено 4 888 727 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 502 906 человек, из них 6774 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 321 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 113 647 человека.
Накануне, 9 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8419. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 46.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Джонсон объявил об ослаблении коронавирусных ограничений в Британии
Власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.
«Успешная программа вакцинации позволила нам выполнить ранее намеченный график и пойти на этот шаг. С понедельника на следующей неделе, с 17 мая, в Англии начинает действовать третья степень коронавирусных ограничений вместо четвертой, и, следовательно, сфера гостеприимства (гостиницы, рестораны, туристические объекты) сможет принимать клиентов внутри помещений. Также действующее «правило шести» теперь распространяется на походы в гости и встречи в помещениях», – передает его слова ТАСС.
Джонсон поблагодарил жителей страны за соблюдение предписанных правил. Он отметил, что темпы заболеваемости в стране снижаются, в том числе благодаря вакцинации. «Ваши усилия видны, и это сыграло роль. Все данные показывают, что мы можем сделать этот шаг (ослабить ограничения)», – отметил глава правительства.
Премьер отметил, что в стране вакцинировано более двух третей населения страны и одна треть жителей получила вторые дозы прививки.
Карантинные ограничения были введены в Британии с конца марта 2020 года, их ослабляли летом 2020 года и осенью. Всего в стране было введено три локдауна. Правительство обещает снять все ограничения после 21 июня, однако вопрос о полном открытии границ и международных поездках все еще открыт.
Ранее Британия определила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не потребуется уходить на самоизоляцию.
В Киргизию доставлено 20 тыс. доз вакцины от «Спутник V»
Партия из 20 тыс. доз вакцины российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Киргизию, сообщили в киргизском министерстве здравоохранения и социального развития.
«Сегодня была доставлена вторая партия «Спутник V» в количестве 20 тыс. доз», – передает слова представителя ведомства ТАСС. Это уже вторая партия вакцины, поставленная в Киргизию.
Напомним, в апреле Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V». Киргизия заявила о намерениях закупить у России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек.
Экс-депутат Рады призвал Россию «освободить Украину от фашизма»
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник сравнил современную Украину с концлагерем и призвал Россию «освободить украинский народ от фашизма».
«Антисемитизм – это одна из основ религии нацизма, которая утверждает, что ответственность за все беды в стране лежит на представителях какой-то одной национальности. Во Львове и на Украине в целом мы можем видеть последствия принятия на вооружение этой ущербной идеологии: благодаря террору нациков, напрочь парализованы суды, вера в правосудие подорвано, а люди боятся иметь свое мнение!» – заявил Олейник в комментарии ФАН.
Экс-депутат Рады рассказал о двойственном подходе, который демонстрирует украинская власть в отношении советских и нацистских символов, которые официально запрещены как атрибутика «тоталитарных режимов». «За фашистское приветствие – обычный административный протокол, и то еще не факт, что привлекут. А за георгиевскую ленточку или советский флаг – до пяти лет лишения свободы! Если бы не американцы, на штыках которых держится киевский режим, люди бы уже давно смели эту власть!» – сказал политик.
Так он прокомментировал то, что 9 мая в украинском Львове расклеили листовки антисемитского содержания. На них была изображена зачеркнутая звезда Давида (общепризнанный символ евреев по всему миру) и кельтский крест (активно использовался нацистами наряду со свастикой). Обнаружив фашистские агитки, члены львовской еврейской общины обратились в правоохранительные органы.
Олейник также прокомментировал прошедшие на Украине 9 мая праздничные шествия в честь Дня Победы, сравнив их со Сталинградской битвой. «Это переломный момент! Теперь надо идти в наступление! Юго-Восток, Николаев, Харьков, Одесса, Киев, даже тот же Львов (в меньшей степени, но все же) – отмечали эту великую дату! Везде были красочные салюты, люди сами выходили на улицы, чтобы почтить память погибших в войне!» – заявил Олейник.
Народное ликование в честь Дня Победы экс-депутат Рады назвал символом провала семилетнего правления новой власти Украины. «Мы должны развивать этот успех. Очевидно, что большая часть населения страны хочет восстать против режима. Однако Украина словно концлагерь: даже если люди поднимутся, их быстро задавит охрана – вооруженные до зубов нацики. Поэтому им нужна помощь извне – и Россия должна оказать ее, чтобы освободить братский народ от фашизма, как и 76 лет назад!» – заявил политик.
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