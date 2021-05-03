Зеленский пожаловался на «вакцинную несправедливость» Евросоюза

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3 мая, понедельник | Последнее обновление — 19:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Генпрокуратура Таджикистана сочла действия Киргизии актом агрессии
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На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами.
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Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его так же невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру.
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Берлинская операция была одним из важнейших успехов РККА. Последним в этой самой кровопролитной войне. Операцией, которая положила конец кровопролитию. Через неделю мы отметим ее прямой результат.
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Зеленский пожаловался на «вакцинную несправедливость» Евросоюза
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину, сообщило польское издание WNP.
«Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом... наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, на сегодняшний день привиты около 1 млн украинцев, что составляет небольшой процент от общего количества жителей страны.
«Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года», – уточнил он. Зеленский считает такое поведение со стороны ЕС несправедливым и «несоответствующим европейским ценностям».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Коронавирус вынудил власти Грузии остановить общественный транспорт
Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии ввел ограничения на работу общественного транспорта для более эффективной борьбы с распространением инфекции, сообщили в правительстве.
Общественный транспорт перестал функционировать в Грузии с понедельника, эта мера будет действовать по 12 мая. Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок, передает ТАСС.
Кроме того, по решению властей, все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.
Общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020-го по февраль 2021 года.
Напомним, 6 апреля стало известно, что глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. В феврале благотворительный фонд и четыре неправительственные организации призвали власти Грузии рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале в республике третьей волны распространения коронавируса. С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 312445 случаев инфицирования (8,38% населения), 4151 человек умер.
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В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, поскольку он нарушает языковой закон. Мэр города Геннадий Труханов не поддержал эту инициативу.
На прошлой неделе языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе» из советской оперетты «Белая акация».
«Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета – я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя – это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой – это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать», – заявил Креминь, передает РИА «Новости».
Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного и заявил, что данное решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой.
«Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых, 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость», – заявил Труханов в комментарии «Стране».
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.
Пушилин: Предприятия Донбасса научились жить без Украины
Предприятия Донбасса научились работать без Украины, у них есть экспортный потенциал, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Наш бизнес еще с 14-го года начал перестраиваться, но после введения блокад – и транспортной, экономической и всевозможное, – мы от Украины давно уже отрезаны и научились жить без Украины. Все логистические цепочки, все поставки сырья, все цепочки по реализации продукции, они абсолютно новые. Сложнее всего самым крупным предприятиям, потому что в таких объемах, в таких количествах это, конечно же, всегда находится под пристальным вниманием», – сказал Пушилин.
По его словам, основные предприятия – металлургической промышленности, угольной промышленности, машиностроения – «практически вынуждены совершать подвиги», чтобы работать и сохранять рабочие места, передает РИА «Новости».
«Они имеют очень серьезный экспортный потенциал. Поэтому, безусловно, особенно когда буквально полтора года предыдущие были особенно сложными, потому что конъюнктура на международной площадке, цены на металл, цены на сырье, они еще усугубили у нас ситуацию, потому что цена на сырье росла, цена на готовую продукцию падала... потом COVID-19, общий спад. Это все, конечно, те удары, которые приходилось выдерживать нашей экономике. Продолжаем держать этот удар. Но тем не менее настроены оптимистично», – отметил глава ДНР.
Ранее Пушилин заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины.
В Госдуме пригрозили виновникам трагедии в Одессе международным трибуналом
Вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал.
«МИД России призвал ОБСЕ и Совет Европы требовать от Киева расследования трагедии 2 мая 2014 года. 48 погибших, более 200 пострадавших, а виновные так и не найдены, не привлечены к ответственности. При этом под следствием оказались выжившие сторонники «Антимайдана», – написал Толстой в своем Telegram-канале.
«Международные европейские структуры вот уже семь лет закрывают глаза на эту ситуацию. Более того, некоторые лица, которые могут быть причастны к атаке на Дом профсоюзов, сегодня вполне легально приезжают в Страсбург в составе официальной делегации и устраивают возмутительные провокации, их там внимательно слушают и кивают. И дальше ничего не происходит», – выразил негодование глава делегации России в ПАСЕ.
«Ситуация с игнорированием трагедии в Одессе – очередной пример лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур. Люди были жестоко убиты за свои политические убеждения, и это вам не мифический «новичок» и псевдобольной блогер. Но никаких резолюций, докладов и санкций мы до сих пор не видим», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.
При этом он выразил уверенность, что «рано или поздно справедливость восторжествует, виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание». «Их ждет международный трибунал», – предсказал Толстой.
Ранее в воскресенье украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
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Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС
Рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран следует согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил источник в ЕС, подчеркнув, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС.
«Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступить в силу уже к началу июня», – сказал он, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что к этому же времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.
Ранее в понедельник Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
На прошлой неделе Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
От Байдена и Зеленского потребовали не трогать Донбасс
Активисты движения «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине» в Нью-Йорке в ходе митинга на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе призвали президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского «убрать руки прочь от Донецка и Луганска».
«На площади Юнион-сквер в Нью-Йорке мы провели акцию памяти по жертвам одесской бойни. Аналогичные мероприятия проходят как минимум в 20 городах Европы и Северной Америки сегодня. Мы считаем важным помянуть более 40 погибших антифашистов, а также проинформировать общественность о роли правительства США в поддержке ультраправого режима в Киеве», – рассказал РИА «Новости» координатор акции Грег Баттерфилд.
Активисты пришли с плакатами «Прекратите скрывать», «США, НАТО – вон с Украины», «Прекратите войну в Донбассе», «Мы помним бойню в Одессе», «Справедливость для жертв бойни в Одессе».
Один из транспарантов гласит: «Байден и Зеленский: руки прочь от Донецка и Луганска».
«Конфликт, который привел к нападению неонацистов в Одессе семь лет назад, продолжается до сих пор. Украинское государство и неонацистские группировки продолжают подавлять оппозицию на Украине. Они продолжают жестокую войну против жителей Донецка и Луганска. <...> Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают вооружать и финансировать эту войну. Всего неделю или две назад эскалация США и Украины в регионе могла ввергнуть мир в войну», – указал Баттерфилд.
Координатора акции удивило то, «как американские корпоративные СМИ полностью стерли одесскую бойню из истории». «Так что преодолеть информационную блокаду – нелегкая битва. Мы продолжим укреплять солидарность с антифашистскими народами Донбасса и Украины и противостоять военным действиям США и НАТО против России», – заявил Баттерфилд.
В воскресенье вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал. В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.
Ранее антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
Еврокомиссия предложила смягчить ограничения на въезд в ЕС
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Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.
«Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях», – говорится в предложении Еврокомиссии.
Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
Чехия отказалась от не зарегистрированных в ЕС вакцин от коронавируса
Чехия не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«В республику поступает достаточное количество вакцин. Мы не нуждаемся в других препаратах [не зарегистрированных в Евросоюзе]», – передает ТАСС слова Бабиша со ссылкой на Чешское радио.
Напомним, 29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
Между тем 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил о намерении поддержать применение «Спутника V», если в республике будет недостаток других препаратов.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России. Днем позже Чехия решила выслать 18 российских дипломатов под предлогом якобы причастности спецслужб России к взрыву на складе боеприпасов о Врбетице в 2014 году. Однако Москва указала на связь «фокусов» Праги и попытки госпереворота в Минске.
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Глава ДНР обвинил ОБСЕ в отходе от мандата и поддержке Украины
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины, заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Раньше, два-три года назад, беспристрастности и объективности было больше. Мы никогда не испытывали иллюзий, мы понимали, что они в первую очередь поддерживают Украину, нежели нас. Видели, понимали, но это не было таким явным, то есть они, по крайней мере, пытались найти какие-то точки соприкосновения и быть беспристрастными. Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае – Украины», – сказал Пушилин в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что отчеты ОБСЕ стали менее информативными. Ранее, по словам Пушилина, «можно было понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня».
«Сейчас, если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться. Даже абсолютно очевидные нарушения можно трактовать по-разному», – сказал Пушилин, добавив, что на таких отчетах «нельзя выстраивать ситуацию, ведущую к урегулированию».
Накануне военнослужащие ДНР перехватили ударный беспилотник украинских силовиков на западной окраине города Ясиноватая. В Народной милиции предположили, что ударный беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где местные жители после пасхальной службы освящали традиционную пасхальную еду. Ранее президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева.
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Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 3 млн человек
Аргентинские медики за сутки выявили 11394 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся достигло 3005259 человек, сообщило министерство здравоохранения республики.
За минувшие 24 часа больше всего случаев инфицирования зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 5102. В столице страны выявлены 1700 заразившихся. За последние сутки подтверждена смерть 156 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее количество летальных исходов составило 64252, передает ТАСС.
Как отмечает ведомство, места в отделениях интенсивной терапии в целом по стране заняты на 68,1%, в столице и ее пригородах этот показатель достигает 76,2%.
Напомним, 20 апреля в Аргентине стартовало производство российской вакцины «Спутник V». 23 декабря 2020 года Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В том же месяце Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку «Спутника V». Всего Аргентина приобрела 30 млн доз российской вакцины от коронавируса.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января 2021 года в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».
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Пятая партия вакцины«Спутник V» доставлена в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
«Министр здравоохранения принял в Майкетии (международный аэропорт в штате Ла-Гуайра) новую партию российской вакцины «Спутник V». Вакцины продолжают поступать со всего мира, и мы надеемся, что в этом мае ситуация (в республике) еще улучшится», – передает РИА «Новости» заявление Мадуро в эфире государственного телеканала VTV.
По последней информации, в Венесуэле с начала пандемии выявлено 198865 случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), от осложнений умерли 2155 человек.
В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.
Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.
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Россиян призвали срочно покинуть Непал
Власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендуется оперативно покинуть страну, сообщило российское посольство в стране.
Как сообщило дипведомство в Facebook, внутренние рейсы прекращаются с понедельника, 3 мая, а международные авиаперелеты будут полностью приостановлены с 6 мая.
По словам посла России в Непале Алексея Новикова, в стране резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Кроме того, в непальских больницах нет свободных мест. В связи с этим дипломаты призвали россиян оперативно уехать из страны. Запрет авиасообщения предварительно вводится сроком до 14 мая, дальнейшие решения будут определяться эпидемиологической ситуацией в стране, передает ТАСС.
По данным международного статистического бюро Worldometer, по состоянию на 3 мая в Непале выявлено 336 030 случаев заболевания коронавируса, из них 3 325 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 283 994 человек.
В январе Россия договорилась с Непалом о поставках до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара
Слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По мнению Пушилина, это слова Зеленского – пиар. «С учетом того, что минские соглашения он не хочет и не может выполнить, и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы», – отметил он, передает РИА «Новости».
«Это те инсинуации ради пиара – и которые уменьшают ценность заявления как президента господина Зеленского, – масса вот этих заявлений, вы же видели. То Израиль в качестве посредника, то в Ватикане переговоры, то в Турции, то в Израиле, он с кем-то хоть проговорил? Прежде чем делать такие заявления, ведется огромнейшая подготовительная работа. Послушайте, больше делать нужно со стороны Зеленского, нежели говорить. Не делается ничего, но есть масса заявлений, которые никак не соотносятся с реальностью», – сказал Пушилин.
По словам Пушилина, «ничего нового в этом нет, это еще придумки Петра Порошенко и его команды». «Он (Зеленский), как и Петр Порошенко, бредет идеей поменять пункты в нужном ключе непосредственно для Украины. …. Мы, давайте, забираем границу, а дальше потом ... или выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены», – сказал он.
При этом, по мнению Пушилина, Зеленский в отличие от Порошенко заявляет о необходимости изменения минских соглашений «достаточно наивно». «Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить минские соглашения, что такое видоизменить, отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать? И мы это так и воспринимаем уже, что Зеленский отказывается. Постоянно он заявляет, что он привержен, а по факту, когда он заявляет просто, что их нужно видоизменить, то что это такое - это, конечно же, отказ», – сказал Пушилин.
Также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики не верит, что из-за Украины начнется третья мировая война. «Тупиком нельзя называть вечно нынешнюю ситуацию, она когда-то должна закончиться. Как – посмотрим. У меня очень серьезные сомнения, что из-за Украины начнется третья мировая война. У меня очень большие сомнения», – сказал Пушилин.
По его словам, «Украина – это разменная монета, ее будут использовать, пока она используется, пока есть ресурс». «После государственного переворота это ровно так выглядит. Поэтому сейчас украинская армия стала ли другой? Конечно, стала другой. Огромные средства выделялись и Соединенными Штатами Америки, и из Чехии оружие, как показывает практика, поставлялось тоже, из Европы, хотя было наложено эмбарго. Это было все. Инструктора открыто работают, обучают, инструктора НАТО, инструктора других стран, все понимаю. И они непосредственно модернизацию прошли и по техническому оснащению, вопросов нет», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Пашинян и его супруга сделали прививку от коронавируса
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сделали прививку от коронавируса.
Видео о вакцинации Пашинян опубликовал в Facebook, однако не уточнил, каким именно препаратом он привился.
«Призываем наших граждан обратиться в поликлиники и пройти вакцинацию», – написал Пашинян.
В республике уже идет вакцинация российским препаратом «Спутник V». В первую очередь ее проходят медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники социальных учреждений и проживающие в них, передает ТАСС.
Ситуация с распространением коронавируса в Армении остается напряженной. Ежедневно врачи фиксируют несколько сотен новых случаев заражения. По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Армении за время пандемии достигло 216 863 (примерно 8% населения), от вызванных заболеванием осложнений умерли 4139 человек.
С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта Пашинян призвал сограждан строже соблюдать санитарные меры.
Зеленский прибыл в Польшу на переговоры с Дудой
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с визитом, приуроченным к празднованию 230-летия принятия конституции этой страны, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
«Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Польшу. Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств», – говорится в сообщении.
По данным РИА «Новости», основной темой переговоров двух президентов станут отношения Киева и Варшавы, также они обсудят взаимоотношения своих стран с Россией и ситуацию в Донбассе.
Последний раз украинский президент посещал Польшу в январе 2020 года.
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