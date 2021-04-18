На Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer

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18 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 16:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД пообещал властям Чехии наказание за «враждебный шаг»
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18 апреля 1941 года совершил первый полет Ме-262 – первый в мире серийный реактивный истребитель. Это дало Третьему рейху смутный шанс – Германия поставила в строй реактивную авиацию сильно раньше, чем все остальные, еще весной 1944 года. Но выиграть войну это не помогло.
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Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «Не в силе Бог, а в правде».
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
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Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина-24».
«Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянка Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан – пациенты и персонал интерната», – передает его слова ТАСС.
За три дня вакцину получат все сотрудники и пациенты – 428 человек. Также за ними будет зарезервирована и вторая доза препарата. По словам Ляшко, вакцину получили все региональные склады, в каждой области с сегодняшнего дня можно сделать прививку американским препаратом.
До этого на Украине для вакцинации от коронавируса использовался произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca («Астразенека») совместно с Оксфордским университетом. С 13 апреля в стране используют вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
По данным украинского минздрава, первую прививку от коронавируса сделали 449 192 человека, в том числе за минувшие сутки 3 333. Две дозы вакцины получили всего пять человек.
За весь период пандемии на Украине коронавирус подтвержден у 1 946 510 человек, 39 786 пациентов умерли.
Ранее на Украине на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Стали известны интересовавшие украинского консула в Петербурге базы данных
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел, следует из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула.
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания украинского консула, а также следственных действий с его участием.
«Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», – сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта, передает ТАСС.
Согласно видеокадрам, консул был задержан в одном из кафе Петербурга, когда получил электронное устройство. «Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», – объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. «Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», – заявил на видео сотрудник ФСБ.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
Британия собралась направить военные корабли в Черное море
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В мае Великобритания направит два военных корабля в Черное море, сообщают СМИ.
Эсминец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Лондон собирается таким образом выразить поддержку Украине и НАТО в регионе. Решение принято после того, как Пентагон передумал отправлять корабли в Черное море. Сообщается, что в случае угрозы со стороны России Великобритания готова направить в регион и другую военную технику, передает ТАСС со ссылкой на Times.
В частности, истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце «Королева Елизавета» в Средиземном море будут находиться в состоянии готовности вылететь на помощь кораблям в Черном море в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации, пишет издание. Как отмечает газета, «Королева Елизавета» останется в Средиземном море из-за договора, запрещающего авианосцам входить в Черное море, передает РИА «Новости».
Напомним, американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. СМИ заявили, что Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.
МИД Украины в ответ на задержание своего консула высылает российского дипломата из Киева
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МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страны в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
«Комментарий представителя МИД Украины в связи с провокацией против украинского консула в Санкт-Петербурге. В ответ (...) старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – добавили в украинском МИД.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.
Киев потребовал от Берлина членства в НАТО за нацистские преступления Германии
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Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев, заявил украинский посол Андрей Мельник.
По его словам, Германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа». В связи с этим она «должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО». «И как можно скорее, без «но» и «а если», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Мельник сказал, что лишь вступление Украины в НАТО предотвратит новую войну в Европе. По его словам, «это может для немецких ушей прозвучать как провокация для Путина», но «это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле». Посол считает, что Берлин должен публично предупредить Москву о «болезненных последствиях» вторжения на Украину. В этом случае, как заявил посол, Россию должны ждать «международный бойкот», «преследование в Международном уголовном суде за военные преступления», «полное экономическое эмбарго, прежде всего, на импорт сырья, а также полное замораживание инвестиций».
Напомним, в марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы.
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Львовский журналист признал нежелание жителей Украины воевать
На Украине молодые люди не хотят воевать, они предпочтут уехать из страны в случае войны, сообщил украинский журналист Станислав Безушко.
Журналист львовского издания Zaxid.net напомнил, что депутат партии «Слуга народа» Анна Колесник, слушая доклад главкома ВСУ Руслана Хомчака, написала в мессенджере, что «нужно валить из страны». По словам Безушко, эта фраза отражает «реальное состояние готовности большинства украинцев к сопротивлению». Он считает, что тех, кто готов воевать «будет значительно меньше» в случае конфликта, чем готовых уехать. Причем чаще всего подобные фразы можно услышать от молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.
Безушко обвинил украинцев, лидеров мнений, политиков и даже бывших участников боевых действий в демотивации и дискредитации военных. «Довольно легко защищать Украину от России во Львове, избивая уличных музыкантов или рассказывая, как должны действовать украинские военные в окопах. Но от пустословия до реальных действий очень далеко», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.
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В посольстве России прокомментировали выдворение дипломата из Киева
Посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата из Украины, заявил представитель ведомства.
«Мы пока по официальным каналам ничего не получали», – цитирует РИА «Новости» представителя посольства.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страны в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.
Захарова назвала киевский режим «импортной антиукраинской голограммой»
Киевский режим является «сплошной импортной антиукраинской голограммой» и не учитывает национальные интересы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила высказыание президента Украины Владимира Зеленского о том, что безопасность Киева в долгосрочной перспективе может гарантировать только вступление в НАТО, и новость о том, что Канада (страна-основательница НАТО) приостановила тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса.
«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан – одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», - написала Захарова в Facebook.
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.
В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы
Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих из-за рубежа заполнять анкету. Он также утвердил порядок приезда иностранных студентов, сообщает пресс-служба главы республики.
«Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы Российской Федерации на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.
При этом граждане России, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, как отметили в пресс-службе, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.
Глава Крыма также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Им необходимо обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. До получения результатов тестов они обязаны соблюдать режим изоляции.
Напомним, 15 апреля все граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Словении рекомендовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС
Властям Словении следует приобрести российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса до ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств, заявил Национальный институт общественного здоровья (NJIZ) страны.
Консультативная группа NJIZ по вакцинации призвала власти страны приобрести вакцины, которые пока не были одобрены европейским регулятором, «включая российский «Спутник V». Руководитель группы Бояна Беович пояснила, что вакцины останутся «на так называемых карантинных складах». Их можно будет применить «сразу после одобрения регулятором», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.
Напомним, шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем сообщил, что несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Тем временем «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии.
Мясников рассказал об опасности популярных курортов
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что на курорте туристы из России стали реже обращать внимание на опасные болезни, например, ротавирус или гепатиты A и B.
«И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки – имя им легион! Нынче в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку», – написал эксперт в своем Telegram-канале.
По словам Мясникова, после закрытия авиасообщения с Турцией, внутренние направления для отдыха окажутся переполненными. Поэтому он порекомендовал планирующим отдых в первую очередь привиться от коронавируса, гепатита А и B, а также от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет. Также эксперт посоветовал соблюдать правила личной гигиены, пить только очищенную воду и запастись лекарствами на случай вирусных респираторных инфекций и прочих заболеваний.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
В Гонконге выявили случай заражения мутировавшим коронавирусом
Первый случай заражения мутацией штамма коронавируса N501Y был выявлен у одного из жителей Гонконга, 80 жильцов дома, где проживает заболевший, помещены на трехнедельный карантин, сообщает газета South China Morning Post.
Новая мутация была обнаружена у 29-летнего пациента, который вернулся после командировки из Дубая и провел 21 день карантина в отеле. Эксперты считают, что мужчина мог привезти новый штамм из Дубая, а также мог заразиться им в аэропорту, в отеле или же после окончания карантина. Вирусная нагрузка в его организме оказалась довольно высокой. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что власти намерены протестировать на вирус людей, посещавших два отделения банка и ресторан, в которых находился заболевший после завершения карантина.
Как сообщает РИА «Новости», новая мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа выявлена как в «британском», так и в «южноафриканском» штаммах. По заявлению представителя минздрава Гонконга, введение карантина для жильцов всего дома необходимо «из-за того, что мутация штамма более заразна». Министр здравоохранения Гонконга Софи Чэнь заявила, что власти уже приостановили выполнение некоторых рейсов, чтобы избежать распространения штаммов коронавируса.
Ранее управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19.
В ДНР заявили об обстреле села на юге украинскими ВС из миномета
Украинские военные из минометов обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Саханка», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров. «Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы режима тишины путем задействования координационного механизма», – добавил он.
14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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В России выявили 8,6 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8 632 случая COVID-19 в 83 регионах», из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2252 Санкт-Петербурге – 695, Московской области – 591.
Всего в стране выявлено 4 702 101 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 326 780 человек, из них 7 391 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 105 582 человека.
Накануне, 17 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 321. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 689.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ВОЗ заявила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире
Рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели в мире весьма тревожен, ВОЗ, как и прежде, «рекомендует уделять первоочередное внимание поездкам, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«На 12 апреля 2021 года, по данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», – цитирует ее слова ТАСС.
Вуйнович добавила, что ВОЗ, как и прежде, «рекомендует уделять первоочередное внимание поездкам, а также продолжать применять меры для снижения риска распространения COVID-19 при международных поездках».
Также, она подчеркнула, что ситуация с выявлением новых штаммов коронавируса быстро развивается. «ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», – сказала Вуйнович.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания. Накануне, 17 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 321. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 689.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина
Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. 14 апреля Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
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