Зеленский анонсировал разработку «уникальной» вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной».

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования... Она, скажу правду – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Он отметил, что в настоящее время рано говорить о сроках выхода вакцины. Зеленский уточнил, что несмотря на разработку украинской вакцины, «если у кого будет подтвержденная вакцина ранее, мы будем закупать в любом случае».

Также президент добавил, что на Украине не планируют вводить строгий карантин несмотря на выявляемые ежедневно в стране 6-7 тыс. зараженных коронавирусом. По его словам, такие ограничения могут полностью остановить украинскую экономику.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Европой о поставках вакцины от коронавируса и рассчитывает получить препарат, как только он будет готов.

В начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.

После этого министр здравоохранения Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний. Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной.