Стало известно отношение россиян к цифровому рублю ЦБ Доллар и евро выросли к рублю на открытии торгов 9 апреля 2021, 07:13 Текст: Антон Никитин

Курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки, курс евро повысился на 6,5 копеек, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки и составил 76,8875 рубля. Курс евро повысился на 6,5 копеек, до 91,62 рубля, передает ТАСС. Накануне рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.

РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V» 8 апреля 2021, 17:31

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах, сообщил РФПИ в соцсетях. «РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в Twitter «Спутник V». Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС. «Заявление SIDC о том, что партия «Спутника V», доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», – добавили там. В среду РФПИ заявил, что сообщения СМИ о якобы имевших место исследованиях Европейского агентства лекарственных средств (EMA) клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам не соответствует действительности. Напомним, правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения экс-премьера страны Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера. Немецкий эксперт объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана 8 апреля 2021, 12:22

Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула. «При проведении встреч на высшем уровне не бывает случайностей. Там все организовано до самой последней детали. Турки хотели продемонстрировать, что они уважают главу Европейского совета Шарля Мишеля, а вот лидера Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая олицетворяет власть Брюсселя и постоянно критикует Турцию за нарушение прав человека, они жутко унизили», – убежден немецкий политолог Александр Рар. «Президент Турции Тайип Эрдоган понимал, что ставит вопрос ребром: «Вы хотите принять нас в Евросоюз или нет?». При этом он знает, что ЕС не хочет принимать Турцию. Она с 1960-х годов находится в предбаннике ЕС, – поясняет собеседник. – Отдельные страны хотят сотрудничать с Анкарой, но Брюссель по идеологическим мотивам постоянно говорит о соблюдении прав человека». Таким образом Эрдоган показал, что он думает о ЕС, полагает эксперт. «Если бы Урсула фон дер Ляйен обиженно ушла, она бы нанесла удар по Эрдогану. Но дело в том, что Евросоюз зависит от Турции больше, чем наоборот», – констатирует Рар. «На данный момент лидеры ЕС приехали в Анкару ради договоренности с турками о том, чтобы те не пропускали беженцев в Европу. Свои надежды по этому вопросу они возлагают именно на Эрдогана. Поэтому глава Европейской комиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – резюмировал эксперт. Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Шарль Мишель выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной. «Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета. Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк. Ранее в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров отреагировал на данные о возможной высылке российских дипломатов из США 8 апреля 2021, 11:03

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отреагировав на возможные решения США против России. Лавров отметил на пресс-конференции в Казахстане, комментируя информацию Bloomberg, что «отвечать мы будем на любые недружественные шаги – это само собой разумеется», передает РИА «Новости». «Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось», – добавил он. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Россию. В Совфеде предложили ограничить доступ США к дипсобственности в России. До этого Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». Кроме того, в начале марта США объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Главу Еврокомиссии унизили в Анкаре 8 апреля 2021, 08:08

Фото: Pignatelli/EUC/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Европейского совета Шарль Мишель сожалеет, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Во вторник Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом этой страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. «Несмотря на стремление сделать все правильно, строгая интерпретация турецкими службами правил протокола привела к вызывающей сожаление ситуации», – передает РИА «Новости» сообщение Мишеля. Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной. «Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета. Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк. Напомним, в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза. Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке 8 апреля 2021, 13:24

Фото: Alexey Arestovych/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия, заявил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Арестович заявил, что «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса, передает «Коммерсант» со ссылкой на украинское «Общественное радио». «По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, найденного во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, от которых погибают граждане Украины, в том числе пятилетний ребенок», – добавил он. Представитель Киева также заявил, что этот инцидент планируется обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 13-14 апреля. Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по статье «Теракт». Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками. Белоруссия отключила трансграничные ЛЭП с Литвой 8 апреля 2021, 09:15

Фото: Siegfried Kuttig/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой в рамках проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии. «В Белоруссии начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой», – сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС. Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. До недавнего времени электросети Литвы, как и других стран Балтии, кроме не слишком мощной ветки из Эстонии в Финляндию и проложенного из Литвы по дну Балтийского моря соединения со Швецией, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках БРЭЛЛ. В течение ближайших лет Литва синхронизирует свои электросети с Западной Европой и одновременно отключится от БРЭЛЛ, в результате чего в переходный период возникает необходимость обеспечения резерва иными инструментами. Реализация проекта синхронизации с Европой и десинхронизации с БРЭЛЛ потребует около 1 млрд евро. Планируется, что 75% затрат покроет Евросоюз. Согласно плану, проект предполагается завершить к 2025 году. Литва хотела бы ускорить его реализацию. Ученый оценил планы добывать пресную воду из-под Азовского моря 8 апреля 2021, 13:52

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

На дне Азовского моря поставят станцию и будут гнать воду на берег, откуда она будет доставлена в Крым, но эта процедура очень дорогая и не обеспечит граждан достаточным количеством пресной воды, заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар. Власти Крыма предположили, что полуостров можно было бы обеспечить пресной водой с подземных месторождений в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Сообщается, что к разведке дна с целью определения подводного бассейна пресной воды уже приступила крупная компания. «Эта разведка – простое освоение денег. Вода-то там, конечно, есть, как и под каждым морем. Там есть и соляционные воды, реки непосредственно разгружаются – вода там бесспорно есть. Но это явно не те запасы, про которые говорят (900 млрд кубов). Потом, верхняя зона – засоленные воды, потому что идет прямой водообмен между подводными и морскими. Поэтому, на мой взгляд, это просто трата денег», – считает Медовар. Он убежден, что эта идея равносильна всем предыдущим: ставить опреснители, вымораживать, выпаривать, применять способ двойного осмоса (фильтрацию) – на все это уйдет неоправданно большое количество денежных средств, а дефицит пресной воды все равно останется. Единственный вариант решить проблему водоснабжения полуострова – пустить воду по Северо-Крымскому каналу, то есть вернуть все, как было до 2014 года, когда в Крым поступала вода из реки Днепр. Он объясняет, что в то время работающий канал давал полтора кубокилометра воды в год (300 кубометров в секунду – пять железнодорожных цистерн) и обеспечивал эти территории 80% воды. «Сначала, после того как все пробурили, нужно будет посчитать, какие примерно запасы подземных вод. Запасы – это то, что можно извлечь, ресурсы – это то, что течет. Соответственно, далее бурится скважина, образуется водозабор, вставляется насос (погружной либо поверхностный) – и он начинает качать воду из водоносного горизонта. То есть на дне Азовского моря поставят станцию, а потом будут гнать ее на берег», – рассказывает специалист. Он также обращает внимание на то, что необходимо будет проверить уровень минерализации воды, потому что по СанПиНу и ГОСТу в питьевой минерализация должна быть менее грамма в литре. Если окажется, что минерализация больше, то ее в отдельных случаях пить можно, но это наносит вред здоровью – приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. «Соответственно, придется ставить еще дополнительные станции очистки – закачивать туда воду, очищать, а потом уже отдавать гражданам. А дальше либо бутилировать и развозить, либо, если есть система насосных станций, то гнать эту воду по территории Крыма. Но это дорогое удовольствие, что нужно понимать», – заключил собеседник. Ранее крымские ученые предложили использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей. Медовар объяснил, что такой способ не подходит для обеспечения республики достаточным количеством пресной воды, поскольку это может привести к иссушению водоемов. МИД сыронизировал в ответ на заявление Пентагона по Украине 8 апреля 2021, 11:10 Текст: Алина Назарова

Российский МИД иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США «полностью непонятна» ситуация на границе с Украиной. «Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», – написал МИД в Telegram-канале. Ранее Кирби заявил, что США «полностью непонятно, что там (на границе с Украиной) делают россияне». На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности». Эксперт объяснил срочность визита главы МИД Польши в Киев 8 апреля 2021, 15:10

Фото: Adam Berry/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию пятерки стран, которые накануне обсудили проблему Донбасса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал срочный визит главы МИД Польши в Киев, которому предшествовали переговоры представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады по украинской проблематике. «Мне кажется, речь идет о своего рода аналоге Coalition of the willing (коалиции стран, участвовавших в иракской войне 2003 года – прим. газеты ВЗГЛЯД), то есть группе антироссийски настроенных стран, которая проявляет наибольшую заинтересованность в развитии событий на востоке Украины. Кроме того, они имеют схожие политические взгляды на причины конфликта, его динамику и на то, кто несет ответственность за его эскалацию», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, такая встреча не должна вызывать ни у кого удивления. При этом неполный состав участников свидетельствует о том, что даже в такой структуре, как НАТО, очень сложно добиться единства мнений и весьма непросто навязать американскую точку зрения тем странам, которые с ней не согласны. Это касается прежде всего Франции и Германии, которые не принимали участия в обсуждении украинской проблемы. При этом Париж и Берлин обсуждают вопросы Украины и Донбасса напрямую с Москвой. Эксперт также напомнил о срочном визите главы МИД Польши в Киев, который «очень неожиданно» совпал со встречей, прошедшей накануне с участием представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады. По мнению Кортунова этот визит может свидетельствовать о двух обстоятельствах. Во-первых, вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию по итогам обсуждения. Во-вторых, целью могла быть и двусторонняя повестка Варшавы и Киева. «Визит главы МИД Польши в Киев можно расценить, помимо всего прочего, как демонстрацию солидарности с украинским руководством по Донбассу и готовность Варшавы оказать поддержку Украине в случае обострения ситуации на востоке страны», – предположил политолог. Накануне по сообщению пресс-службы Пентагона, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори в ходе виртуальной встречи обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины. В ходе совещания участники «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе». Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ. В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кравчук пообещал убивать парашютистов с российскими флагами 8 апреля 2021, 07:57

Фото: Владимир Синдеев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-президент Украины Леонид Кравчук положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – передает РИА «Новости» слова Кравчука. После такой эмоциональной реплики Гордон спросил бывшего украинского лидера, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Использую обязательно», – заявил Кравчук. После чего экс-президент Украины призвал врагов обходить его дом стороной, так как он «сам себя охраняет». Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» Украины. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Польши отправился со срочным визитом в Киев из-за «угрозы миру» 8 апреля 2021, 09:57

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно отправился с визитом на Украину, чтобы обсудить обстановку на границах этой страны, сообщает польское внешнеполитическое ведомство. «Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», – указано в сообщении ведомства в Twitter. Тем временем председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. В то же время Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ. На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается. Козак объяснил отказ Киева открыть переговоры по Донбассу для публики 8 апреля 2021, 17:14

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия выступает за полную открытость минских переговоров и опубликование соответствующих документов, однако Украина боится этого, заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Козак заявил, что «Украина боится раскрыть свою непоследовательность», передает ТАСС. «Они боятся говорить публично. Мы предложили открытость и трансляцию, чтобы всем было понятно, что происходит. Давайте документы письменные будут открыты», – добавил он. Замглавы администрации президента России также отметил, что летом 2020 года предложил организовать трансляцию в интернете переговоров, «чтобы всем было понятно, кто и какие предложения вносит и какую позицию занимает, документы письменные тоже пусть будут открыты», однако «у всех истерика началась вплоть до звонков глав государств и правительств, что это невозможно, что переговоры должны быть закрытыми». По его словам, за конфиденциальность, закрытость переговоров выступает прежде всего Украина, а Германия и Франция следуют этой линии, при этом «конфиденциальность эта мнимая, условная». «Мы пытались ее соблюдать тоже, но она носит односторонний характер, она нужна только для того, чтобы Украина доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию. Только этим они и занимаются – дезинформируют своих граждан», – указал Козак. Он напомнил, что в украинских СМИ от политиков, с которыми ведутся переговоры по Донбассу, транслируется тезис, что Минские соглашения – это якобы «удавка на шее Украины», которая препятствует урегулированию конфликта. «Зеленский говорит: «Минские соглашения, я бы из них вышел, но они нужны, для того чтобы сохранить санкции против России». На переговорах же: «Мы привержены Минским соглашениям от «а» до «я», – сказал Козак. Он также назвал действия Киева в Донбассе «пиар-ходом», который сопровождается военными действиями, так как «новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира) Зеленского», это их «стандартный рецепт». Кроме того, Козак выразил мнение, что данный конфликт может быть решен всего за год, «если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей», передает РИА «Новости». Вместе с тем, по его словам, Россия в определенных условиях будет вынуждена защищать своих граждан: «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Владимир Путин), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту». По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак. Заместитель руководителя администрации президента указал также, что Россия не планирует «резать суверенитет» Украины; интерес Москвы состоит лишь в том, чтобы «у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство». «Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», – добавил он. Говоря о западных участниках «минской четверки», Козак отметил, что «Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию». «Прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак. Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверял главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ. До этого Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона. Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину. Мошенница – «сотрудница Сбербанка» рассказала о схемах обмана по телефону 8 апреля 2021, 07:49

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Мошенница с Украины, представляющаяся по телефону «сотрудницей Сбербанка», рассказала СМИ о популярных схемах обмана россиян и уровне своего дохода, а также ответила на вопрос о том, не жалко ли ей людей, потерявших деньги. «По доходам стабильности нет. Может быть 7 тыс. долларов, а может быть 200 долларов – это в неделю. Работаем мы с 8.00 до 17.00, пять на два. Работаем на офисе, много нас таких очень. Тепленько, красивенько, удобненько. Кофеек пьем, печеньки кушаем», – рассказала аферистка, представившаяся Полиной, изданию 74.RU. Она позвонила журналисту, но тот, сразу догадавшись, что это «развод», предложил девушке рассказать о своей работе. Полина неожиданно согласилась. По ее словам, на известную мошенническую схему ведутся «процентов 5». «95% я обзваниваю каждый день, и меня шлют. И только с пятью повезет, они меня хотя бы послушают. Из этих пяти еще не все смогут взять кредит. Знаете, как было обидно, когда мужчина уже взял кредит на 900 тыс., подошел в банкомат это заливать и понял, что реквизиты-то не настоящие, а киви-кошелька? Он-то рад был, что понял, что мы мошенники. А нам знаете как обидно было? Я же уже распланировала, куда зарплату потрачу. Вот сейчас два дня у меня база такая говняная! Московская. Это просто капец. С москвичами невозможно, они очень прошаренные. И Санкт-Петербург тоже», – рассказала Полина, посетовав, что «москвичи вообще не верят» и «с ними тяжело». «Я просто говорю, что это Сбербанк, и иду на ***, извините за выражение», – добавила она. При этом она развенчала стереотип о том, что жертвами обмана чаще становятся старики. «С бабушками так тяжело! Они то не ходят, то еще что-нибудь. А если денег нет на карте, значит, надо ехать, оформлять кредит. В основном денег нет ни у кого на карте», – посетовала Полина. «Тогда мы шлем человека в региональное отделение, кто ему карту оформлял, и рассказываем, что там сидят мошенники, что эти сотрудники банка всем его данные раздали и пытаются оформить кредит. Его нужно срочно закрыть, составив такую же заявку, чтобы опередить мошенников. Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет. Все!» – добавила она. Полина рассказала, что обманывает россиян «из вашей любимой страны соседней – Украины». «Это безопаснее, чем обманывать украинцев. Вам тяжелее будет вычислить нас: существует VPN, интернет, соответственно, никто меня не найдет, и все будет в порядке. А если я буду сидеть в Украине и обманывать украинцев, меня найдут через пару дней», – сказала она. На вопрос о том, откуда у жителей Украины номера телефонов россиян, она ответила, что россияне сами «сливают» свои персональные данные. «Доставку вы заказываете, номер указываете, почту. Есть еще турфирмы, брокерские фирмы, куча всего. Есть люди, которые этим занимаются, которые составляют все эти базы, ищут и находят номер телефона, владельца, адрес. Все зависит от того, как много вы указываете свой номер телефона, в каких местах», – отметила она. «Мошенничество никогда не перестанет быть возможным, потому что люди доверчивые. Они могут быть даже неглупыми. Миллионеры попадаются, которые закладывают свои миллионы, миллиарды, квартиры. Это не говорит о том, что они глупые. Просто доверчивые», – заявила Полина. «У меня высшее образование – отельно-ресторанный бизнес, а работала я официанткой. Мамы не стало, бабушки не стало, я осталась одна и пошла работать на эту ерунду. Мне же надо как-то подниматься, это очень тяжело, особенно когда нет помощи родных. Я не хочу просто умереть с голоду и бомжевать», – рассказала аферистка. Свой нынешний заработок девушка откладывает и планирует со временем купить квартиру. В ходе разговора девушку несколько раз спросили о том, не жалко ли ей обманутых людей. Каждый раз Полина отвечала по-разному. Поначалу она говорила, что «тут не сидят те, кому жаль», и призналась, что старается об этом не думать. «А почему я должна думать о других, когда обо мне никто не думает?» – задалась вопросом она. Позднее девушка призналась, что людей «все-таки жалко». «Я бы не хотела, чтобы с моими стариками такое произошло. Мне, в принципе, конечно, все равно, но иногда задумываешься, что люди могут собирать эти деньги на лечение, еще на что-то. Конечно, немножечко расстраиваюсь… Берегите своих родственников. Расскажите им об этом. И удачи вам, до свидания», – попрощалась Полина, расплакавшись в конце разговора. Ранее Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда. При этом россияне стали чаще жаловаться в кол-центр ЦБ России, самой популярной причиной обращений стали мошеннические звонки якобы от имени самого Банка России. Стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов 8 апреля 2021, 14:00

Фото: ТСН/Youtube

Текст: Алина Назарова

Украинские журналисты после слов экс-президента Украины Леонида Кравчука о готовности убивать парашютистов с российскими флагами вспомнили, что в его коллекции есть пистолет марки «Кольт» и охотничья винтовка фирмы братьев Меркель, принадлежавшая, по словам политика, Герману Герингу. На днях Кравчук положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – заявил Кравчук. При этом он не уточнил, каким оружием пользуется, однако издание «Страна.ua» вспомнило, что еще два года назад первый президент Украины показывал журналистам свою винтовку, говоря, что «это ружье из коллекции (Германа) Геринга, правой руки Гитлера», который был главой рейхстага и начальником люфтваффе. Геринг был взят в плен союзниками и отравился, получив смертный приговор Нюрнбергского трибунала. После него остались многочисленные предметы роскоши, в том числе оружие. Кравчук, по его словам, использовал двустволку по назначению – охотился: «Я стрелял. Стреляю только кабанов». Политик не уточняет деталей, но по внешнему виду понятно, что это охотничья винтовка фирмы братьев Меркель. Судя по всему, легендарной 303-й модели. Дробовик «Меркель 303» производился по одной и той же технологии с 1924 года и среди охотников считается элитным до сих пор. Таких винтовок у Геринга в его имениях было несколько. Издание отмечает, что стоимость оружия в настоящее время начинается от 20 тыс. долларов. «Правда, если винтовка Кравчука действительно из коллекции Геринга, то эту цену можно смело умножать в пять раз. Для примера: ружье «Меркель 201» Генриха Гиммлера было продано с молотка за 115 тыс. долларов», сообщает издание. Также Кравчук показал, что у него есть пистолет марки «Кольт». «Все эти годы я не могу заснуть, если у меня на тумбочке не лежит кольт. Помнишь, был такой фильм «Великолепная семерка»? Главный герой пользовался вот таким вот стволом», – рассказал он тогда журналистам. Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» Украины. Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией 8 апреля 2021, 23:33

Фото: Алеся Бацман/YouTube

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации как в Донбассе, так и вдоль всей границы с Россией, заявил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. «Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор», – передает ТАСС текст заявления Хомчака в эфире телеканала «1+1». Отвечая на вопрос, возвращены ли соответствующие подразделения ВС на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, Хомчак сказал, что «все подразделения, которые должны выполнять задания там, где им предписано, они там их выполняют». «Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов [в Донбассе], адекватное реагирование подразделений военных частей ВС есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением», – сказал Хомчак. Он заявил, что ситуация является контролируемой и что ВС Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы. Ранее в четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД