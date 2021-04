Последние застрявшие в пробке суда готовятся пройти Суэцкий канал Управление Суэцкого канала назвало вероятную причину инцидента с контейнеровозом 7 апреля 2021, 04:48 Текст: Елизавета Булкина

Инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки, заявил глава управления канала Усама Рабиа в интервью японскому агентству Киодо. «Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», – передает его слова ТАСС. Рабиа уточнил, что по результатам анализа имеющихся данных, к блокировке водной артерии действительно привела человеческая ошибка. Глава управления добавил, что на судне присутствовал лоцман от управления канала, однако власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент. «Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности», – сказал Рабиа. Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта, контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась.

На Украине рассказали о «непоправимом провале» Зеленского 6 апреля 2021, 05:56

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом», считает журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников. В минувшую пятницу президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Главы государств также обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной. Портников отмечает, что Зеленский спокойно покинул страну на фоне заявлений официального Киева о якобы «российской угрозе». Такое поведение президента, по мнению журналиста, вызывает сомнения в том, что такая угроза вообще существует. «Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду», – цитирует Портникова «Еспресо». «Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель», – пояснил журналист. По мнению Плотникова, на самом деле президент Украины поехал в Катар, «просто потому, что ему так захотелось». «Потому, что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники не чувствуют никакой ответственности за нашу страну. Катар так Катар, почему бы и нет?» – заключил он. Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО. В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск 6 апреля 2021, 16:44

Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс. «Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему. «Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов. Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он. Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Задержаны приехавшие к Навальному журналисты американского телеканала 6 апреля 2021, 18:17

Журналисты CNN отказались исполнять требования сотрудников правоохранительных органов возле исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, после чего полиция была вынуждена их задержать, сообщил МИД России. «По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились, среди прочих, на проезжей части, ведущей к Исправительной колонии №2 во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом», – говорится в сообщении Telegram-канала «МИД России». Отмечается, что журналисты не показали свои аккредитационные карты. После этого полиция задержала несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов. «В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела», – добавили в министерстве. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Ранее сообщалось, что Навального перевели в медико-санитарную часть, у него в ходе плановой диспансеризации выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что заключенный в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь. Украинская делегация опозорилась во время визита в Катар 6 апреля 2021, 15:12

Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета во время визита в Катар. Фотографии встречи были опубликованы на сайте офиса президента Украины, но после бурной реакции в соцсетях снимки удалили. На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель, пишет «Страна.ua». «Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», – рассказал эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк. Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, оголив колени. Эксперт уточнил, что женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку. В самом Катаре также обратили внимание на позы Ермака и Кулебы, как рассказал журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани. «Источники в окружении эмира Катара поделились, что у Тамим бин Хамад Аль Тани тоже посчитали это непристойным. Но в то же время нельзя говорить, что это катастрофическая ситуация и сложно сказать, насколько этот инцидент отразится на отношениях и бизнесе между странами. … Но свои выводы, конечно, у эмира сделали, и, возможно, будут, скажем так, более сдержанными в общении с Киевом», – сказал журналист. Тем временем журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом». США заподозрили в подготовке к третьей мировой войне 6 апреля 2021, 15:39

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в ходе которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав, американские ВВС «сталкиваются» с опытными и хорошо подготовленными противниками, что можно расценивать как подготовку к третьей мировой войне, пишет обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest. Осборн пишет, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, так США готовятся к третьей мировой войне. Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне. «Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», – отмечается в докладе. Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США. Ранее политолог Андрей Кортунов назвал в комментарии газете ВЗГЛЯД вероятный сценарий начала новой мировой войны. Евродепутат потребовал от Германии «кусать русского медведя» 6 апреля 2021, 13:04

Нидерландский политик и депутат Европарламента Питер ван Дален призвал власти Германии не бояться «кусать русского медведя», отказаться от «Северного потока – 2» и вводить более жесткие санкции в отношении Москвы. «Путина не волнуют права человека… Несмотря на это, Германия не может решиться на жесткие санкции против России, прежде всего по экономическим причинам», – написал евродепутат в статье для немецкого издания Die Welt, перевод которой приводит ИноПресса. Политик отметил, что немецкая геополитика всегда во многом определялась географическим положением Германии. По его словам, расположенной в центре Европы стране всегда приходилось поддерживать гармоничные отношения с крупными державами Запада и Востока. «На Западе сегодня без перемен. Отношения с Западом и Францией стали гармоничными надолго, что отчасти связано с политикой НАТО и Европейского союза. Но Германия поддерживает хорошие отношения и с Востоком. С одной стороны, это означает поддержание мирных отношений внутри европейского континента, а также, в частности, с Россией (и с Китаем). Германия хочет сохранить эти отношения, потому что они благоприятны для торговли. Продажа знаменитых немецких станков и автомобилей должна продолжаться без помех. С другой стороны, Германии следовало бы открыто говорить о ситуации с правами человека в этих странах. К сожалению, это происходит настолько осторожно, что в отношениях едва ли появляется напряженность», – говорится в статье. Ван Дален пишет, что «политический шпагат Германии по отношению к России» наблюдается уже многие годы. Он отметил, что Берлин неоднократно делал многочисленные заявления в адрес России. «Но эта критика всегда была одного рода: слова, иногда сопровождавшиеся гуманитарными действиями, например, оказанием медицинской помощи. Дальше Германия пока не заходила. Она предпочитает не вводить санкции или в лучшем случае вводить весьма ограниченные санкции», – указывает автор статьи. Он уверен, что правительству в Берлине пора отказаться от этого курса. «На Западе гармония стала устойчивой. И есть возможности для того, чтобы на Востоке более жестко относиться к России. … Германии следует отказаться от «Северного потока – 2» и ввести санкции против компаний, работающих над этим проектом, по примеру правительств Трампа и Байдена в США», – считает евродепутат. «Германия не должна бояться жестких санкций. … Германии следует не только лаять на русского медведя, но время от времени и кусать его. Это не убьет медведя, но может заставить его сменить курс. И именно это необходимо. Я надеюсь, за словами моих немецких товарищей последуют и действия», – заключает ван Дален. Между тем в марте Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу «Северный поток – 2». Кроме того, СМИ сообщили, что надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений с Вашингтоном при новой американской администрации не оправдались. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. Эксперт оценил решение США утроить дальность «убийцы» С-400 6 апреля 2021, 14:50

«Это будет совсем другая ракета, и на ее изготовление уйдет до десяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя сообщение о планах армии США увеличить дальность ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. «Судя по всему, американцы хотят получить оружие, способное наносить удары по наземным целям с относительно безопасной дистанции. То есть речь идет о том, чтобы увеличить дальность стоящих на вооружении ракет», – пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Но увеличение дальности не ведет за собой сохранение точности, – отмечает эксперт. – Тогда американцам нужно вкладываться в систему целеуказания и наведения ракет. Но наши системы разведки давно используют пассивные каналы радиолокации. А в ближайшие пять-десять лет мы, возможно, сможем работать лазером и другими перспективными средствами обнаружения целей. Поэтому то, что США затеяли, несвоевременно. Российские средства обнаружения и ЗРК имеют полный набор ракет, которые могут действовать в разных условиях обстановки», – заверил он. «Кроме того, чтобы увеличить дальность ракеты с 500 до 1600 километров, нужны новые технологии, двигатели, системы. Это практически новая ракета, – подчеркнул эксперт. – Технологически срок ее разработки – от одного до двух лет. Но на то, чтобы изготовить эту ракету, провести ее испытания и запустить в серию, понадобится до десяти лет. Поэтому такое заявление американцев близко к фейковому». Напомним, издание Breaking Defense сообщило о том, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году. Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Диетолог сказал, в каком возрасте нужно резко снизить потребление говядины 6 апреля 2021, 12:04

Говядина обладает рядом витаминов, необходимых организму человека, но ее вполне можно заменить морской рыбой и курицей, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург. Исследование Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка показало, что в 2020 году россияне стали меньше потреблять говядины на 3,4 %, – до 1,94 млн тонн, что является минимальной цифрой за последнее десятилетие. Эксперты полагают, что в этом виновата пандемия коронавируса, поскольку в это время у населения упали доходы, а работа ресторанов была приостановлена. «Говядина относится к представителям красного мяса, и в последнее время находят, что его избыток в питании человека – это не есть хорошо. Здорово повышаются риски ранней смерти, заболеваний, связанных с метаболическим синдромом, атеросклероза, в частности, некоторых злокачественных опухолей. То есть по большому счету, избыток говядины нежелателен, особенно для людей 40+», – говорит Гинзбург. До 40 лет и в подростковом возрасте определенные преимущества у говядины есть: высоко усваиваемый белок и железо, которое очень хорошо усваивается организмом, продолжает врач. Кроме того, говядина является источником витаминов В6 и В12. «На мой взгляд, говядина уместна в возрасте до 40 лет в виде порции 3–4 раза в неделю, а после 40 лет ее количество нужно сокращать до 1–2 порций в неделю. А в замене говядины свининой или бараниной есть как плюсы, так и минусы. Например, в баранине больше холестерина, а в свинине – жира, из-за чего она более калорийная. Если уж ограничивать, то ограничение должно касаться не столько говядины, сколько в принципе красного мяса», – считает диетолог. Он объясняет, что полностью без вреда для здоровья действительно можно отказаться от говядины, заменив красное мясо (причем и свинину, и баранину) в своем рационе морской рыбой, которая вполне способна восполнить витаминный баланс. Кроме того, врач настоятельно рекомендует полностью отказаться от продуктов глубокой переработки (колбасы, сосисок и так далее). «Не думаю, что снижение спроса на говядину как-то критически может отразиться на человеке. Вот если бы мы стали меньше есть овощей, фруктов, кисломолочных напитков – это было бы плохо, а говядина – не самый необходимый продукт. Главное, рационально его заменять, если уж человек решается от него отказаться. То есть увеличение в рационе морской рыбы и курицы станет равноценной заменой красному мясу», – советует Гинзбург. В феврале основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс призвал все богатые страны отказаться от говядины, чтобы помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев 6 апреля 2021, 13:28

Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе. «К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС. Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр. По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости». В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Лукашенко разъяснил Польше, где родина у белорусских поляков 6 апреля 2021, 12:53

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал польским властям, что проживающие в республике этнические поляки являются гражданами своей страны – Белоруссии. Лукашенко заявил на совещании по внешнеполитической тематике, что «многие поднимают польский вопрос», говорят о «притеснении». Он напомнил Варшаве – в Белоруссии проживает много поляков, но «это наши поляки», эта республика – их родина, передает БелТА. «Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это – наши поляки», – подчеркнул он. Лукашенко отметил, что аналогичный подход и в отношении граждан других национальностей: «Это наши русские, наши украинцы, евреи». Он констатировал, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Белоруссии, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства. «Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они – поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы», – отметил глава государства. Президент подчеркнул, что в Белоруссии всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром в стране: «Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Белоруссии будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или русскими». «Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать», – сказал глава государства. Лукашенко отметил, что политические контакты между Польшей и Белоруссией «никогда не были идеальными», и в Минске «в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание», исходя из того, что «соседей не выбирают», и «они действительно все важны для нас». «Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций», – обратил внимание Лукашенко. «Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников», – заявил белорусский лидер. Ранее Польша решила предложить Литве и Латвии ввести санкции против Белоруссии. «Академик Черский» начал подготовку к укладке «Северного потока – 2» 6 апреля 2021, 11:52 Текст: Алина Назарова

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» ведет подготовительные работы перед началом укладки газопровода «Северный поток – 2» в датских водах Балтийского моря, сообщили в компании-операторе строительства трубопровода Nord Stream 2 AG. «Трубоукладочное судно «Академик Черский» выполняет подготовительные работы перед началом укладки трубопровода. О начале укладки трубопровода «Академиком Черским» мы сообщим дополнительно», – сказали ТАСС в компании, отвечая на вопрос о сроках начала укладки «Северного потока – 2». В конце марта судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока – 2», сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Тем временем в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. США решили уничтожить самолеты для наблюдательных полетов над Россией 6 апреля 2021, 08:35

Американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Как отмечает издание, в связи с этим «возникают вопросы относительно планов президента [США Джо] Байдена по возвращению» в ДОН. Решение выйти из соглашения приняла предыдущая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The Wall Street Journal. Представитель ВВС США сообщила, что в наличии двух самолетов OC-135B («Оу-си-135-би») больше нет необходимости. Их в ближайшие месяцы отправят на авиабазу в штате Аризона, где находится свалка авиационной техники. Член палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон (республиканец от штата Небраска) сообщил изданию, что обслуживание самолетов обходится слишком дорого. «После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом», – добавил законодатель. В материале приводятся слова представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома относительно возможности возвращения США в ДОН. «Мы примем решение в нужное время, оно не связано с запланированными действиями, касающимися устаревающей техники», – сказал он. Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что США могли бы вернуться в ДОН, несмотря на утилизацию самолетов. По словам эксперта, американские специалисты могут находиться на борту самолетов союзников. «Мы можем взаимодействовать с союзниками в рамках совместных миссий, как мы делали в прошлом при облете территории России», – отметил Кимболл. Как говорится в публикации, бывшие сотрудники администрации Трампа выразили уверенность в том, что США не нуждаются в облете российской территории в свете совершенствования спутников. Источники уточнили, что администрация Трампа в прошлом году предлагала отдать указанные самолеты союзникам, однако они не проявили интереса. Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Сообщалось, что Москва может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету этого года. При этом Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе. Ранее сообщалось также, что вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов Открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе. При этом 5 апреля Ту-214ОН заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону. Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты в США провалились 6 апреля 2021, 18:36

Американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие, сообщили военно-воздушные силы Соединенных Штатов. «ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», – цитирует заявление американских ВВС РИА «Новости». В сообщении отмечается, что тестовая ракета ARRW не смогла «завершить последовательность операций для ее запуска», поскольку она не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого должен был пройти запуск. Испытания проводились рядом со штатом Калифорния. Прошлые испытания ARRW проходили летом 2020 года, они прошли успешно. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. Эксперт объяснил оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре 6 апреля 2021, 19:35

Коричневые туфли у одного из членов украинской делегации в Катаре, позы «нога на ногу», демонстрация подошв обуви, а также оголенные колени – все это нарушения делового протокола, допущенные из-за недостаточной осведомленности, заявила газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Во время визита в Катар трех членов делегации президента Украины Владимира Зеленского уличили в грубых нарушениях правил этикета. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели в позе «нога на ногу», демонстрируя подошву своей обуви, а у девушки были оголены колени. «Поведение украинской делегации действительно было неправильным. Во-первых, коричневые туфли в деловом этикете у мужчин запрещены. Единственные, кому вообще разрешены такие туфли – итальянцы. Все остальные, в том числе граждане Украины, России, Америки, Франции и других стран носят на официальные визиты только черную обувь», – говорит Холгова. Коричневые туфли подразумевают не просто какое-то неофициальное или неважное мероприятие, а приравнивают его к прогулке с собачкой по парку, продолжает специалист. Она приводит в пример бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, нынешних французского и российского Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые абсолютно на всех официальных мероприятиях появлялись исключительно в черных туфлях. «Что касается позы «нога на ногу», то она не то чтобы выражает неуважение, но является достаточно фривольной. Она точно не для такого рода встреч. Похожая ситуация произошла на встрече бывших президента России Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Тогда американец запрокинул ногу на ногу, причем таким образом, что щиколотка практически оказалась на колене. Кроме того, он периодически трогал свой ботинок. Ельцин, увидев это, поинтересовался: «Билл, что, ботинок жмет? Давай поменяемся, у меня на размер больше». После этого случая американский президент больше себе такого не позволял», – рассказывает эксперт. Причем поза «нога на ногу» запрещена как мужчинам, так и женщинам, делится собеседник. Она воспринимается как фривольное поведение человека, для которого, по всей видимости, данная встреча недостаточно важна. «Потом, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви, это считается чем-то грязным и неуважительным. Тем более ни в коем случае нельзя мыском куда-либо указывать или дергать, это тоже считается запрещенным жестом», – поясняет Холгова. Также она пояснила, что длина юбки девушки из украинской делегации для российской и западной системы координат была абсолютно приемлемая, но в арабских странах демонстрировать колени, конечно, запрещено. Эксперт полагает, что когда дама стояла, то колени ее были прикрыты, но когда она села – юбка чуть приподнялась и колени оголились, чего, конечно же, допускать нельзя было. «Но, на мой взгляд, все это было скорее из-за незнания, нежели намеренный какой-то жест. Скорее всего, украинская делегация просто не осведомлена, как нужно себя вести, потому что все-таки этикету не уделяется должного внимания, а в результате в очередной раз весь мир посмеялся», – резюмировала специалист по протоколу. В сентябре в Сети начали активно обсуждать фотографию с переговоров бывшего президента США Дональда Трампа и главы Сербии Александра Вучича, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На ней американец, сидя в большом кожаном кресле за столом, беседует со своим сербским коллегой, который разместился на обычном стуле по другую сторону стола, что вызвало у публики массу эмоций – в том числе подозрений, что таким образом американская сторона показывает свое превосходство перед партнером по переговорам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу объявил о выводе российских войск на полигоны 6 апреля 2021, 15:22

Плановые контрольные проверки на боевую готовность начались в Вооруженных силах России, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. «В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», – передает слова министра РИА «Новости». Как рассказали в Минобороны, учения проходят на территории всех военных округов, Северного флота, в районах крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке, при этом в Восточном военном округе проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский. Глава ведомства потребовал от военных «обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», отметили в ведомстве. В течение апреля планируется провести свыше 4 тыс. учений различного масштаба на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. В начале апреля в Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту. В марте снайперы танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) применили новые способы поражения цели на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия в рамках двухстороннего тактического учения. В Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины.