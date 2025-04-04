Бразилия не стала вводить ответные тарифы на пошлины США

Вице-президент Бразилии заявил об отсутствии планов вводить ответные пошлины на товары США

Tекст: Мария Иванова

Власти Бразилии отказались от немедленного введения зеркальных тарифов на пошлины США, сообщает ТАСС.

Вице-президент Жералду Алкмин подчеркнул, что, несмотря на принятие закона, разрешающего правительству вводить ответные меры, Бразилия предпочитает решать вопрос через переговоры.

«Это правильно, что данный закон принят, но мы не намерены его использовать. Мы хотим достигнуть цели путем диалога и переговоров», – заявил Алкмин в интервью газете Folha de Pernambuco.

3 апреля Палата депутатов Бразилии одобрила закон, который позволяет президенту Луису Инасиу Луле да Силве ввести зеркальные пошлины против США. Закон принят на фоне членства Бразилии во Всемирной торговой организации (ВТО). Однако пока правительство не спешит использовать эту возможность, надеясь на дипломатическое решение проблемы.

В пятницу премьер-министр Японии Сигэру Исиба сравнил введенные Соединенными Штатами пошлины с национальным кризисом и призвал правительство и оппозицию к совместным действиям для выработки стратегии реагирования.

Европейцы выразили сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.