Премьер Японии сравнил пошлины США с национальным кризисом

Премьер Японии Исиба призвал оппозицию отреагировать на пошлины США

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что введение США «ответных» пошлин сравнимо с «национальным кризисом», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что для решения этой проблемы необходим двухпартийный подход, включающий усилия как правящей партии, так и оппозиционных сил. На заседании нижней палаты парламента Исиба отметил, что «эту ситуацию следует назвать национальным кризисом, и для ее рассмотрения и реагирования необходимы усилия не только правительства, но и оппозиции».

Исиба добавил, что правительству необходимо тщательно изучить ситуацию. Как сообщил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси, во второй половине дня планируется встреча глав политических партий для обсуждения мер реагирования на введенные Вашингтоном торговые ограничения.

Япония рассматривает меры США как серьезный вызов своей экономике и стремится выработать общий политический фронт для ответа на этот вызов. Это потребует консолидации усилий всех политических сил страны, считают в Токио.

Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на один процент из-за американских пошлин.

Введение новых пошлин США вызвало волну реакций среди иностранных лидеров.