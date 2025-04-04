За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.0 комментариев
Чернышенко прибыл в Гавану для участия в российско-кубинской комиссии
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу, где примет участие в заседании российско-кубинской комиссии и посетит выставку технологических достижений.
Вице-премьер России прилетел в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу, передает РИА «Новости».
Цель визита – участие в 22-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Чернышенко также планирует посетить выставку «Эволюция технологий на Кубе: вызовы и возможности для новых поколений» Группы компаний «Геокуба».
Кроме того, вице-премьер побывает на образовательных и производственных площадках.
Во время визита Чернышенко уже посетил исторический комплекс Казармы Монкада, названный в честь генерала Гильермо Монкады, где его встретили дети с флагами России и Кубы.
Этот визит проходит в год 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Куба, став страной – партнером БРИКС, усиливает сотрудничество с Россией.