Объявлено о запуске регулярных рейсов из Тбилиси в Екатеринбург

Georgian Airways заявила о планах запустить рейсы из Тбилиси в Екатеринбург

Tекст: Вера Басилая

По словам Гаиашвили, Georgian Airways начнет выполнять регулярные рейсы из Тбилиси в Екатеринбург, передает РБК.

«Посмотрим на пассажирский поток», – заявил глава компании.

На уточняющий вопрос журналистов о сроках начала полетов, Гаиашвили подтвердил, что рейсы запустят с лета. В настоящее время авиакомпания уже осуществляет регулярные полеты из Тбилиси в Москву и Петербург, а с апреля будут возобновлены рейсы в Новосибирск, которые были временно приостановлены зимой.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Одновременно был снят запрет 2019 года на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию.

Ранее грузинский национальный перевозчик Georgian Airways планировал начать выполнять прямые рейсы между Батуми и Москвой.

Также сообщалось, что Georgian Airways решила запустить для россиян транзитные рейсы в Европу.