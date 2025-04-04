За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.0 комментариев
Объявлено о запуске регулярных рейсов из Тбилиси в Екатеринбург
Georgian Airways заявила о планах запустить рейсы из Тбилиси в Екатеринбург
Грузинская авиакомпания Georgian Airways летом откроет регулярные рейсы между Тбилиси и Екатеринбургом, в рамках расширения своих маршрутов по России, заявил глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
По словам Гаиашвили, Georgian Airways начнет выполнять регулярные рейсы из Тбилиси в Екатеринбург, передает РБК.
«Посмотрим на пассажирский поток», – заявил глава компании.
На уточняющий вопрос журналистов о сроках начала полетов, Гаиашвили подтвердил, что рейсы запустят с лета. В настоящее время авиакомпания уже осуществляет регулярные полеты из Тбилиси в Москву и Петербург, а с апреля будут возобновлены рейсы в Новосибирск, которые были временно приостановлены зимой.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Одновременно был снят запрет 2019 года на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию.
Ранее грузинский национальный перевозчик Georgian Airways планировал начать выполнять прямые рейсы между Батуми и Москвой.
Также сообщалось, что Georgian Airways решила запустить для россиян транзитные рейсы в Европу.