На Суэцком канале возобновилась навигация

На разблокированном Суэцком канале началась навигация, суда буксируют, сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», – передает его слова РИА «Новости».

По словам советника главы Египта, к ситуации с контейнеровозом Ever Given, которое перекрыло водную артерию, привели неблагоприятные погодные условия.

Мамиш добавил, что власти не намерены вносить конструктивные изменения в русло канала, он полностью безопасен для движения судов.

Ранее контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале отбуксировали обратно в фарватер после того, как он вновь перекрыл канал. Напомним, из-за ветра снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь встал почти поперек Суэцкого канала. При этом судно даже при изменении позиции не село на мель снова.

В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, который был перекрыт в результате инцидента с контейнеровозом Ever Given. Дирекция Суэцкого канала ранее сообщала, что контейнеровоз частично перемещен и развернут в правильном направлении.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер.