Контейнеровоз Ever Given вновь перекрыл Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который ранее удалось снять с мели, вновь развернулся из-за сильного ветра и снова встал почти поперек Суэцкого канала, сообщил Reuters со ссылкой на очевидца и источник в администрации водной артерии.

При этом судно даже при изменении позиции не село на мель снова, передает ТАСС.

Источник в компании – операторе канала Gulf Agency Company (GAC) в свою очередь уточнил, что никаких значимых изменений в ситуации в канале нет.

«Каких-то изменений нет, корабль удалось снять с мели вчера, сегодня продолжается операция по постановке корабля на фарватер», – сказал он РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, после завершения операции судно будет направлено в Большое Горькое озеро для технического осмотра.

«Специалисты через час предпримут новую попытку отбуксировать судно», – уточнил источник в администрации Суэцкого канала.

Другой представитель администрации водной артерии добавил, что вечером в понедельник будет предпринята новая попытка буксировки контейнеровоза, когда будет прилив.

В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, который был перекрыт в результате инцидента с контейнеровозом Ever Given. Дирекция Суэцкого канала ранее сообщала, что контейнеровоз частично перемещен и развернут в правильном направлении.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер.

К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.