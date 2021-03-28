ЧП в Суэцком канале вынудило французов направить суда в обход Африки

Крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, сообщил представитель перевозчика.

По данным источника, уже «десять кораблей компании ожидают прохода через канал». «Компания решила направить два своих судна, следующих в Азию, вокруг мыса Доброй Надежды и рассматривает другие альтернативы для своих клиентов, включая воздушные и железнодорожные перевозки», – приводит слова представителя перевозчика ТАСС.

В компании также сообщили, что продолжат мониторинг ситуации с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом.

Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов. Между тем в Кремле сообщили, что к России обращений по поводу помощи в разблокировке Суэцкого канала не поступало.