Президент Египта объявил о завершении кризиса в Суэцком канале

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, который был перекрыт в результате инцидента с контейнеровозом Ever Given, севшим на мель.

«Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции», – цитирует РИА «Новости» президента.

По его словам, теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии.

Дирекция Суэцкого канала ранее сообщала, что контейнеровоз частично перемещен и развернут в правильном направлении. В заявлении главы Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Рабиа указано, что корма корабля переместилась на 102 метра от берега, хотя раньше находилась в четырех метрах от суши, сообщает Aljazeera.

В ночь на понедельник спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Сроки восстановления движения судов в Суэцком канале не уточняются.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер.

К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.

Эксперт по судоходству Михаил Войтенко назвал газете ВЗГЛЯД сроки разблокирования Суэцкого канала. По его словам, судно сдвинули с места и сильно развернули вдоль оси, благодаря этому огромная буксирная мощь получила возможность работать почти в полную силу.