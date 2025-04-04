Boeing-737 аварийно сел в Шереметьево из-за неисправности электросистемы

Boeing-737 авиакомпании Победа сел в Шереметьево с неисправностью в электросистеме

Tекст: Мария Иванова

Самолет Boeing-737 800 авиакомпании «Победа» совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости». Полет проходил по маршруту Москва – Волгоград. Несмотря на выявленную неисправность в электросистеме, посадка прошла без осложнений и в штатном режиме.

В сообщении экстренных служб подчеркивается, что проблема с электросистемой не повлияла на безопасность полета. Экипаж действовал согласно установленным процедурам и обеспечил безопасное завершение рейса.

Пассажиры и экипаж не пострадали. В данный момент специалисты проводят диагностику и ремонт воздушного судна для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

В конце марта началось расследование посадки легкомоторного самолета Л-147М на трассе в Вологодской области из-за технической неисправности. В тот же день самолет с пассажирами, следовавший в аэропорт Гагарин Саратова, аварийно приземлился из-за неисправности.

Ранее летевший из Сабетты в Новый Уренгой самолет Ан-12 опрокинулся на бок при посадке из-за неисправности шасси.