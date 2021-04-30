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Белоруссия зафиксировала второе за месяц нарушение воздушной границы со стороны Польши
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Минобороны Белоруссии зафиксировано повторное в течение месяца нарушение воздушной границы страны со стороны Польши, в этой связи в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве.
«29 апреля 2021 года в 2.02 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы Республики Беларусь зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша», – говорится в сообщении в Telegram Минобороны.
Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул белорусскую территорию в 2.03 в районе населенного пункта Теребунь, при этом «воздушное судно сопровождалось средствами ПВО».
«В связи с данным инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Республике Беларусь, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», – говорится в сообщении.
США пригрозили России из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»
Соединенные Штаты ответят в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом), заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
«Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы «РСЕ/РС», мы ответим», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кому выгодно обострение межнациональных отношений в России и кто пытается посеять раздор между многочисленными народами страны?
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Опубликовано видео неудачного пуска «Калибра» с фрегата «Маршал Шапошников»
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Пользователи опубликовали видеозапись с учений фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», где, по информации подписчиков соцсетей, прошел неудачный пуск крылатой ракеты «Калибр-НК».
Как видно на видеофрагменте, показанном блогером Дмитрием Милиным в Facebook, во время запуска ракеты ее траектория нарушилась, и она упала в море, не достигнув условной цели.
В начале апреля «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. Позже модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» провел артиллерийские стрельбы по береговым целям в Японском море, в том числе по невидимой.
Фрегат «Маршал Шапошников» был впервые спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе «Янтарь» как большой противолодочный корабль проекта 1155. Вошел в состав Военно-морского флота СССР в 1986 году. Предназначался для борьбы с атомными субмаринами противника, а также для обеспечения действий своих подлодок и охраны других надводных кораблей. Корабль неоднократно выполнял дальние походы и, в частности, регулярно нес антипиратскую вахту в Аденском заливе. В 2010 году благодаря экипажу «Маршала Шапошникова» был освобожден от сомалийских пиратов танкер «Московский университет».
Бразилия поставила России условие для разрешения поставок «Спутника V»
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) готово пересмотреть решение о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республику после получения новых данных от разработчика, заявил глава регулятора Антониу Барра Торрес.
«Мы приняли решение [о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V»] на основании полученных данных. <…> Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения. В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить [импорт вакцины в Бразилию]», – приводит слова главы Anvisa ТАСС.
«Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери», – добавил бразильский чиновник, призвав сплотиться и работать сообща для победы над «общим невидимым врагом».
Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
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ЕП призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией
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Европейский парламент в итоговой резолюции призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, предусматривающую усиленную поддержку гражданского общества и ограничивающую сотрудничество с Москвой.
«Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Жозепа Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами», – передает РИА «Новости» текст резолюции.
Как заявили депутаты Европарламента, «любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека». Также они осудили прошедшие недавно учения российской армии вблизи границ Украины, отметив, что Киев ответил на них «сдержанно». «ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения России, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины», – говорится в документе.
Кроме того, депутаты ЕП заявили о поддержке «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» и непризнании «незаконной аннексии Крыма». В сообщении отмечается, что резолюции ЕП по международным вопросам носят необязательный характер, при этом институты ЕС должны брать их во внимание.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.
Европарламент призывал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Пранкер Лексус в образе Леонида Волкова заставил украинских депутатов петь гимн
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Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) представился начальником штаба Алексея Навального Леонидом Волковым во время видеоконференции с украинскими парламентариями и заставил их петь гимн Украины.
В ходе беседы пранкер от лица якобы Волкова заявил, что тоже отчасти является украинцем. «Я вообще очень люблю песни украинские. Я выучил ваш гимн, если вы не против, мы могли бы его спеть», – обратился Лексус к украинским депутатам, на что те ответили согласием.
При этом участвующий в zoom-конференции Мустафа Джемилев сфальшивил при пении. «Ошибаетесь, давайте еще раз», – указал ему Столяров по ходу исполнения.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Лексус поговорили с руководством Amnesty International от имени Волкова. В беседе представители организации объяснили, как Навального сначала признали «узником совести» и почему этот статус ему невозможно вернуть.
Захарова: Украина отказалась от Минских соглашений на уровне президента
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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости изменения Нормандского формата говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, в этом случае речь идет «уже об официальной позиции Украины», что «вызывает большую тревогу».
Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», – указала дипломат.
Напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Бразилия ответила на обвинения разработчиков «Спутника V»
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Руководство бразильского национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa отвергло обвинения разработчиков вакцины «Спутник V», которые намерены подать в суд на регулятора за распространение ложной информации. При этом бразильский регулятор готов пересмотреть решение о запрете ввоза «Спутника V».
«Anvisa обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных новостей об обнаружении реплицирующегося аденовируса в документах, касающихся вакцины «Спутник V»... Это серьезные обвинения, которые подрывают доверие к организации», – передает РИА «Новости» слова генерального директора Anvisa Антониу Барры.
По данным бразильского агентства, основным препятствием для утверждения импорта российской вакцины против COVID-19 является наличие реплицирующихся аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей после вакцинации. Разработчики препарата опровергли эти заявления, однако Барра утверждает, что информация об этом содержится в документах, которые они получили от российской стороны.
Во время презентации руководство регулятора показало предполагаемые страницы документов, предоставленных разработчиками «Спутника V», где в таблицах оценивается наличие реплицирующихся аденовирусов, а также обнародовало аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта.
На аудиозаписи бразильские технические специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы. Представитель российской лаборатории, согласно сказанному переводчиком, ответил, что «это отняло бы много времени».
Генеральный директор Anvisa отверг обвинения в политизации и заверил, что в учреждении нет людей, «заинтересованных или радующихся» отказу в импорте какой-либо вакцины или медицинского продукта. По его словам, отчет Anvisa об оценке вакцины «Спутник V» был отправлен во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие зарубежные регулирующие органы.
Ранее в пятницу Барра заявил, что Anvisa готово пересмотреть решение о запрете ввоза «Спутника V» в республику после получения новых данных от разработчика российской вакцины.
Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
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В Германии предсказали реакцию Берлина в случае войны России и НАТО
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Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в статье для германского издания Handelsblatt высказался о действиях ФРГ в случае вооруженного столкновения России и НАТО.
По мнению автора статьи, точкой напряжения может стать борьба за так называемый «Сувалкский коридор» – участок длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. Сейчас там проходит граница Польши с Литвой. Мюнхау назвал этот участок гипотетическим местом начала боевых действий, передает РИА «Новости».
При этом публицист считает наивным полагать, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие. «Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику», – высказался Мюнхау.
Журналист привел в качестве аргумента слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера который заявил, что Германия «должна» России газопровод «Северный поток – 2», чтобы «искупить свои грехи времен Второй мировой войны». Кроме того, Штайнмайер назвал маневры НАТО в Сувалкском коридоре бряцанием оружием, заметил Мюнхау.
«Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме», – выразил уверенность автор материала.
Ранее британцы осудили просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России.
Напомним, во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Госдеп пригрозил ответом на контрмеры России против дипмиссии США
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В Госдепартаменте США не располагают всеми деталями принятых Россией дополнительных мер в отношении американской дипломатической миссии в Москве и оставляют за собой право на ответ, сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Москва официально уведомила Госдепартамент о частях дополнительных мер, которые она решила принять в отношении нашей [дипломатической] миссии в России. Однако мы еще не располагаем всеми деталями этого», – приводит ТАСС слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Мы находимся в процессе изучения тех мер, о которых нас официально поставили в известность. Знаем, что они негативно отразятся на способности нашей миссии функционировать, и, как следствие, на нашей способности дипломатически взаимодействовать с нашими российскими коллегами. Конечно, мы действительно оставляем за собой право ответить», – отметил Прайс.
При этом он в очередной раз выступил с утверждениями о том, что антироссийские шаги Вашингтона «не были эскалационными» и якобы являлись лишь ответом на предполагаемую атаку на американскую демократию со стороны России и взлом компьютерных систем в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. «Так мы на это смотрим. Дело не в том, что мы осуществили эскалацию [напряженности в отношениях России и США]», – подчеркнул дипломат. Между тем Россия отвергает упомянутые обвинения со стороны США.
«И мы (американские должностные лица) продолжаем рассматривать то, что россияне довели до нашего сведения, зная, что оставляем за собой право ответить. Это будет зависеть от того, что мы услышим и оценим в будущем. Однако мы знаем, что нам необходимо держать эти линии связи [между Россией и США] открытыми, если мы хотим привнести какую-то долю стабильности и предсказуемости в [двусторонние] отношения», – добавил Прайс.
Накануне Байден пригрозил России «последствиями». Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
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Чешский генерал заявил об отсутствии убедительных доказательств версии событий во Врбетице
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Убедительных доказательств якобы участия агентов ГРУ в подрыве складов во Врбетице чешские власти не предоставили, а правительство явно не было готово к своим заявлениям, они сделаны в спешке и хаотично, заявил бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор.
«Меня удивило официальное объяснение событий во Врбетице, с которым пришло правительство. Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это (взрывы на складах) сделали агенты ГРУ. То, что (Анатолий) Чепига с (Александром) Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, это задокументировано (в гостинице), но то, что они действительно были (на складах) во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат», – сказал Шандор, передает РИА «Новости».
По словам генерала, его весьма удивило, что спустя почти семь лет после событий во Врбетице руководители чешского правительства, озвучив столь громкую версию, не привели в ее подтверждение никаких доказательств. «Если это (взрывы) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в «Комсомольской правде», не так ли!?» – говорит Шандор.
При этом генерал полагает, что Imex Group не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. «Я работал в этой сфере и знаю, что госорганы с большой строгостью следят за выдачей лицензий на вывоз вооружений. В частности, категорически запрещен вывоз оружия частными фирмами в районы конфликтов, это тщательно контролируют МИД, спецслужбы и полиция. Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину. Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Емельяну Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО, и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства», – сказал Шандор.
По его словам, власти Чехии ни в коем случае не позволили бы экспорт вооружения на Украину или в Сирию, он в этом абсолютно уверен.
Возвращаясь к теме информирования 17 апреля общественности руководителями чешского кабмина об инциденте во Врбетице, Шандор отметил, что они явно не были готовы к этому и свои заявления сделали в спешке и хаотично. «Во-первых, я не верю тому, что они (премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек) якобы узнали об этом (инциденте) в последний момент. Во-вторых, они вынуждены были выйти с этой информацией на пресс-конференцию вечером в субботу, потому что опасались утечки в СМИ. Они не были готовы, сделали все хаотично. Что касается утечки важной информации, то в Чехии это, к сожалению, обычное дело», – сказал Шандор.
При этом он полагает, что политики РФ и Чехии еще не исчерпали возможные взаимные претензии. «Конечно, нельзя исключить дальнейшей эскалации отношений обеих стран. Пока что остановились на том, что до конца мая сотрудники посольства РФ покинут Прагу. Потом будет период неких попыток договориться. Думаю, что обе стороны не могут быть полностью уверены в том, что ничего больше (в отношениях обеих стран) уже не будет происходить», – сказал в заключение генерал.
Ранее глава Минюста республики Мария Бенешова заявила, что существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Михалков привился от COVID из-за потери бдительности
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Режиссер Никита Михалков сообщил, что вакцинировался, потому что понял, что «теряет бдительность»: стал «ловить себя на том, что забыл маску».
«Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», – цитирует РИА «Новости» Михалкова. В октябре 2020 года режиссеру исполнилось 75 лет.
В Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России на сегодня соответствуют востребованности, но в будущем они будут расти.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн россиян.
Пушков ответил предрекшим России проигрыш НАТО болгарам
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил болгарским читателям издания «Дневник», спрогнозировавшим России поражение в случае войны с НАТО.
«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», – написал Пушков в Twitter.
Ранее издание опубликовало материал, посвященный российским военным учениям на юге страны, конфликту на востоке Украины, а также военно-техническому сотрудничеству Турции и Киева. Некоторые болгарские читатели стали оставлять русофобские комментарии, передает РИА «Новости».
«Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединен в НАТО <...>. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты», – написал coy341048611.
«Да, Украина не может соперничать с Россией в военном плане, но Турция может. В конце концов, это вторая по численности армия в НАТО. Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию – ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но...» – высказался anonimnii.
Однако были и те, кто проявил иную позицию.
«Исторически сложилось так, что в военных конфликтах Российская и Османская империи с момента своего основания, в семнадцатом и пятнадцатом веках, были как противниками, так и союзниками. Однако по болгарским учебникам истории остается ощущение, что они противники по определению. Превозношение той или другой страны заканчивалось в ущерб Болгарии», – отметил fkm26555709.
«Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки», – пошутил Dimitar Kunev.
В четверг Болгария объявила о высылке российского дипломата.
Ранее представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, комментируя ситуацию, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.
В марте прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.
После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. В ответ Москва объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии.
В Праге прошел многотысячный митинг против «русака» президента Чехии Земана
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Вечером 29 апреля около 10 тыс. человек собрались на Вацлавской площади в Праге, выступая против политики в отношении России президента Чехии Милоша Земана, которого они называют «марионеткой» Москвы.
Организовало акцию общественное движение «Миллион мгновений для демократии». На одном из плакатов были изображены рыжие тараканы-прусаки с надписью «Выгнать русаков из Града».
Как заявляют представители движения, Земан движет Чехию «прямо в руки России», распространяя «те же самые сказки, что и российские дезинформационные сайты, и российская пропаганда», передает Deutsche Welle.
Председатель движения Беньямин Ролл выразил мнение, что если Земан останется на посту президента, это будет нести «риск для безопасности». Протестующие также подписывали петицию за то, чтобы предать Земана суду по обвинению в государственной измене.
Напомним, сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах во Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».
Санду захотела посетить Россию
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы посетить Россию, отношения с которой считает важными для республики.
«Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис, пока не создали условия для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан. Важны они и с точки зрения торговых отношений», – приводит ТАСС слова президента Молдавии в ходе выступления на телеканале «ПРО ТВ».
Санду заметила, что хочет провести переговоры для продления льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта.
«Я направляла письмо с просьбой продлить беспошлинный режим для экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию и мне хотелось бы системного решения этой проблемы», – пояснила глава Молдавии. Она также сообщила, что в настоящее время проблемы двусторонних отношений обсуждаются по дипломатическим каналам.
«Обсуждаю с послом России многие проблемы, направила несколько писем, в том числе по поводу поставки нам вакцины. Мы благодарны за гуманитарную помощь, которую предоставила нам Россия», – отметила Санду.
В минувшую субботу Санду поблагодарила Россию за поставленную Молдавии в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». Днем ранее Санду заявила, что у Молдавии «есть много проблем, которые нужно решить с Россией». В январе Санду пообещала приложить усилия для выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Россией.
Пушков объяснил решение посольства США остановить выдачу виз россиянам
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«Это попытка вызвать недовольство граждан России властями страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение посольства США о приостановлении рассмотрения виз для недипломатических поездок.
«Решение американского посольства – это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Действия США, по словам сенатора, направлены не против российского государства. «Их цель – вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции», – пояснил собеседник.
«Россияне должны понимать, что вину за это обострение между нашими странами несет исключительно американская сторона. Не мы против них принимали санкции первыми. Последний пакет санкций Соединенные Штаты также приняли по собственной инициативе. Это было практически первое действие администрации Джо Байдена, направленное против нас. Оно вызвало наши ответные меры. Поэтому претензии, которые могут возникнуть у граждан России по этому поводу, они должны предъявлять американской стороне», – заключил Пушков.
В пятницу американское посольство в Москве сообщило, что приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.
«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
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