Мошенники начали использовать сервис Google для обмана россиян

Мошенники стали массово рассылать россиянам письма через службу поддержки Google Docs, обещая выплаты или выгодное инвестирование, сообщил ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

Деденок рассказал, что «мы зафиксировали всплеск скам-атак (мошеннических атак – прим. ВЗГЛЯД) на пользователей через сервис Google Docs», передает РИА «Новости».

«Только по нашим данным, за вторую половину апреля 2021 года по сравнению с первой таких писем стало почти в три раза больше», – добавил эксперт.

Мошенники для рассылки своих сообщений эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Обычно онлайн-мошенники сообщают, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или другая выплата, а также могут предложить «выгодные» инвестиции.

Затем, чтобы получить деньги или посмотреть информацию по платежу, пользователю необходимо перейти по ссылке в письме. В результате человек оказывается на мошенническом ресурсе.

Там могут попросить ввести имя и фамилию, чтобы подтвердить данные, ознакомиться с условиями перевода, указать данные карты. На такой странице бывают фейковые комментарии довольных клиентов, которые уже получили деньги.

На финальном этапе пользователю сообщают, что чтобы получить деньги необходимо оплатить комиссию в 200-300 рублей. Обещанная сумма в русскоязычных письмах обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей.

«В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью», – отметил эксперт.

Так как сообщения приходят с официального адреса Google Docs, вероятно, некоторые спам-фильтры могут не обнаруживать и не блокировать эти письма. К тому же пользователи привыкли доверять подобным сообщениям. Так вероятность, что мошенническое письмо будет открыто, может быть немного выше, заключил Деденок.

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