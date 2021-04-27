Хакеров обвинили в аномальной активности в пандемию

Хакеры активно используют пандемию коронавирусной инфекции для мошенничества – они совершают кибератаки, манипулируя людьми на тему коронавируса и выдавая себя даже за представителей ВОЗ, рассказал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Мурашов заявил на онлайн-брифинге в МИА «Россия сегодня», что «созданный вокруг COVID-19 информационный фон привел к росту числа компьютерных атак методом социальной инженерии, в которых в качестве «приманки» использовалась тема коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

Люди в состоянии стресса «становились крайне восприимчивыми к мошенническим уловкам хакеров, использовавших в своих интересах сформировавшиеся под воздействием пандемии новые реалии».

Только за последние две недели марта 2020 года количество компьютерных атак методом социальной инженерии возросло в 10 раз.

Примером таких атак с использованием темы пандемии Мурашов назвал рассылку писем по электронной почте с вредоносным вложением или ссылкой на вредоносную программу или сайт, как правило, с целью фишинга или вымогательства.

«Источники таких писем маскируются под официальные организации, например, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), страховую или благотворительную некоммерческую компанию и тому подобное. Основными целями таких атак являлось получение доступа к конфиденциальной информации, персональным данным и номерам банковских карт», – пояснил он.

Кроме того, имеют место попытки установки вредоносных приложений, например через карты распространения коронавируса с указанием вымышленных вирусоносителей, отметил он.

Среди уловок мошенников Мурашов назвал также создание фейковых веб-порталов, замаскированных под организации здравоохранения, страховые компании и т.д., а также создание фейковых новостей, ссылающиеся на вредоносные ресурсы.

«Например, о районе местонахождения, срочных сообщениях органов государственной власти, о генерации карантинного QR-кода», – пояснил он.

По его словам, относительно новым объектом компьютерных атак методом компрометации персональных данных стали системы телемедицины, популярные при лечении на дому.

Ранее стали известны несколько примеров диалогов с интернет-мошенниками.

Также появились сведения о том, что интернет-мошенники разработали новую схему, с помощью которой можно вывести деньги с банковской карты через голосового помощника Siri и Алисы.