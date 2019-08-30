Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы

Интернет-мошенники разработали новую схему, с помощью которой можно вывести деньги с банковской карты через голосового помощника.

Работает схема довольно просто – пользователю нужно позвонить в какую-либо компанию, номер которой он не знает. Он просит голосового ассистента набрать номер нужной ему компании, сообщает Life.ru.

Вместо того, чтобы позвонить в банк или в авиакомпанию, ассистент звонит мошеннику, который выдает себя за сотрудника легальной компании и пытается выманить у пользователя данные его банковской карты, чтобы похитить денежные средства.

Мошенники специально дают рекламу внутри поисковой системы, в которой содержатся фейковые номера крупной компании. В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.

По словам адвоката юридической компании BMS Law Firm Александра Иноядова, никому нельзя сообщать данные своей карты. А если это уже произошло, необходимо обратиться в банк для получения подтверждения факта платежа, а также временно заблокировать карту.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как определить опасные интернет-магазины и не попасть в руки к мошенникам.