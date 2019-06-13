Роспотребнадзор назвал признаки мошенничества в интернет-магазинах

В Роспотребнадзоре рассказали, как определить опасные интернет-магазины и не попасть в руки к мошенникам.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на очень низкую цену, которой нечестные магазины обычно привлекают своих жертв, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв», – говорится в сообщении ведомства.

Часто в описании товаров встречаются слова «акция», «спешите купить» и «количество ограничено».

Также нужно быть осторожным, если на сайте требуется предоплата и сканы документов. Стоит насторожиться, если отсутствуют контактные данные и другая информация о самом интернет-магазине.

Кроме того, Роспотребнадзор называет признаками потенциально опасных интернет-магазинов отсутствие «истории», неверные данные в описании товаров, чрезмерная настойчивость сотрудников магазина.

В ведомстве отмечают, что чаще всего при обмане со стороны мошенников в Сети виноваты сами покупатели, так как мало знают об особенностях заказываемого товара или проявляют невнимательность и поспешность.

Ранее пользователи пожаловались на новый вид мошенничества в Сети – беспроигрышные лотереи и опросы за вознаграждение.