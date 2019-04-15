Пользователи Сети пожаловались на новый вид мошенничества

Пользователи жалуются на мошенничество в Сети в виде беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.

В апреле в Роскомнадзор и МВД поступили жалобы интернет-пользователей, пострадавших от мошеннической схемы, оборот которой может составлять сотни миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».

Как рассказал источник издания, пользователям предлагали поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, а после просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты.

«Сервер, к которому подключен мошеннический сайт, эмулирует плательщика на сайте Tele2, и сумма переводится в пользу заранее купленной сим-карты оператора», – уточнил собеседник. После этого мошенник через личный кабинет на сайте оператора выводит средства.

Чтобы ограничить подозрительные трансакции сотовые операторы устанавливают лимиты по снятию наличных. У Tele2 лимит трансакции составляет 15 тыс. рублей, но трансакций можно совершить до 50 в сутки. На сайте оператора указано, что перевод средств с мобильного счета ограничен 600 тыс. рублей в месяц, а лимит на получателя в день – 100 тыс. рублей.

В Tele2 заверили, что жалоб на мошенничество с использованием сим-карт не поступало, и компания принимает все необходимые меры по борьбе с мошенниками. Там также уточнили, что недавно Tele2 перестал принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и сейчас работает с Газпромбанком.

Однако в ChronoPay утверждают, что заметили аномальный рост денежных переводов у оператора. «Он у Теle2 превышал привычные показатели в несколько раз, мы просили объяснить эту тенденцию, но в итоге были вынуждены включить фильтры, после чего оборот вернулся на старые показатели», – рассказал владелец ChronoPay Павел Врублевский. Однако через несколько недель оператор перестал работать с ChronoPay.

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что «подобные истории» уже были у других операторов. Однако он не уверен, что это связано с выгодой самих операторов, поскольку «это капля в море, если сравнивать с доходом от обслуживания абонентов».

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