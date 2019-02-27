Роспотребнадзор дал советы, как избежать обмана в интернет-магазинах

Роспотребнадзор напомнил, как распознать опасные ресурсы онлайн-шопинга и не прогадать с товаром.

Главная причина неудачных интернет-покупок – невнимательность самих покупателей. Чаще всего это связано с плохим знанием особенностей товара или спешкой при оформлении заказа, сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует заранее изучать отзывы о магазине, сравнивать товары на разных сайтах и быть внимательными при выборе размера и оформлении заказа.

В ведомстве также отметили, что не всеми товарами можно торговать дистанционно. «Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ».

Так как покупатель не может лично перед заказом осмотреть товар, то продавец должен предоставить всю необходимую информацию о свойствах товара, месте изготовления, цене, сроке службы, условиях доставки, порядке оплаты и возврата.

Также Роспотребнадзор обозначил признаки потенциально опасных интернет-магазинов. Среди них низкая цена, отсутствие сведений о продавце, неточности в описании товара, излишняя настойчивость продавца, требование предоплаты особенно переводом на карту частного лица. Еще одна уловка мошенников – отправка отсканированного паспорта для подтверждения личности продавца. «Помните, что при современном развитии техники изготовить изображение паспорта на компьютере не представляет никакого труда. Данное изображение никаким образом не может подтверждать личность лица, направившего его вам», – пишет ведомство.

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