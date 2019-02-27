Роспотребнадзор дал советы, как избежать обмана в интернет-магазинах

Взгляд
27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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США призвали для атаки на Мадуро тени убитых Каддафи и Чаушеску

Сенатор Марко Рубио хочет напугать Мадуро судьбой ЧаушескуФото: Bogdan Cristel/Reuters
Давление США на Венесуэлу приобретает все более грубые формы. Американский сенатор Марко Рубио опубликовал в своем «Твиттере» ряд фотографий, прямо направленных на запугивание президента Николаса Мадуро, – Каддафи, Норьеги и Чаушеску. Подборка, сделанная Рубио, дискредитирует американских политиков сильнее тысячи слов. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Повторит ли «перестройка» на Кубе крах перестройки в СССР

Куба останется «социалистической страной равных граждан», благосостояние которых – кубинский путь к коммунизмуФото: David Mercado/Reuters
Кубинцы проголосовали за новый вариант конституции, и теперь в стране появятся пост президента, частный бизнес и иностранные деньги. Недавно казалось, что список нововведений пополнят даже такие веяния, как гей-браки, а идея строительства коммунизма окончательно уйдет в небытие. Вышло немного иначе, но от Кубы Фиделя Кастро остается все меньше. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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С победой контреволюции, господа и товарищи

Андрей Бабицкий, журналист
Недовольство советской властью жило и выражало себя на кухнях, поскольку репрессивная система СССР могла поддерживать формальное и внешнее единомыслие. Но в 90-х оказалось, что советский человек мечтает только об одном. Подробности...

Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
Обсуждение: 155 комментариев

Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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          Роспотребнадзор дал советы, как избежать обмана в интернет-магазинах

          27 февраля 2019, 09:59

          Текст: Анастасия Воробьева

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          Роспотребнадзор напомнил, как распознать опасные ресурсы онлайн-шопинга и не прогадать с товаром.

          Главная причина неудачных интернет-покупок – невнимательность самих покупателей. Чаще всего это связано с плохим знанием особенностей товара или спешкой при оформлении заказа, сообщается на сайте ведомства.

          В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует заранее изучать отзывы о магазине, сравнивать товары на разных сайтах и быть внимательными при выборе размера и оформлении заказа.

          В ведомстве также отметили, что не всеми товарами можно торговать дистанционно. «Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ».

          Так как покупатель не может лично перед заказом осмотреть товар, то продавец должен предоставить всю необходимую информацию о свойствах товара, месте изготовления, цене, сроке службы, условиях доставки, порядке оплаты и возврата.

          Также Роспотребнадзор обозначил признаки потенциально опасных интернет-магазинов. Среди них низкая цена, отсутствие сведений о продавце, неточности в описании товара, излишняя настойчивость продавца, требование предоплаты особенно переводом на карту частного лица. Еще одна уловка мошенников – отправка отсканированного паспорта для подтверждения личности продавца. «Помните, что при современном развитии техники изготовить изображение паспорта на компьютере не представляет никакого труда. Данное изображение никаким образом не может подтверждать личность лица, направившего его вам», – пишет ведомство.

          Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать парфюм.


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