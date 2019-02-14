Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюма

В День всех влюбленных специалисты Роспотребнадзора рассказали о правилах выбора парфюмерной продукции.

Парфюм подразделяется на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды, а также одеколоны в зависимости от доли душистых веществ, объемной доли этилового спирта, стойкости запаха и прозрачности жидкости, уточнили в Роспотребнадзоре.

Продавец должен дать покупателю возможность ознакомиться с запахом парфюма. Если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, продавец должен предложить покупателю проверить содержимое, сняв упаковку.

На упаковке или этикетке изделия должна быть размещена такая информация о товаре: наименование, название парфюмерной продукции и ее назначение, наименование изготовителя и его местонахождение, страна происхождения продукции, объем, срок годности, номер партии или специальный код, список ингредиентов, описание особых условий хранения и мер предосторожности при использовании и другое.

По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар.

В Роспотребнадзоре напомнили, что на парфюмерно-косметические изделия не распространяется право на обмен товара надлежащего качества, поэтому нужно внимательно подходить к покупке.

По данным исследования платежной системы «Мир», в День всех влюбленных поздравить партнеров собираются 55% российских мужчин и 51% женщин.