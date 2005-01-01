Названы самые популярные в России подарки в День всех влюбленных

В День всех влюбленных поздравить своих избранниц собираются 55% российских мужчин, среди женщин поздравлять возлюбленных собирается 51%, свидетельствует исследование платежной системы «Мир».

Большинство мужчин (36%) собираются подарить женщинам «конфеты и деликатесы», а также «романтический ужин в ресторане». 24% подарят ювелирные украшения и бижутерию, 16% – духи и косметику, 7% – билеты на концерт или в театр, сертификаты на массаж и косметологические процедуры.

Женщины в России предпочитают дарить мужскую косметику или парфюмерию (23%), а также готовить ужин (22%), передает РИА «Новости».

День всех влюбленных празднуют более 60% россиян до 35 лет, 57% – в возрасте от 35 до 44 лет, 34% – от 45 до 59 лет, 9% – от 60 лет.

Обычно на подарок тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. 28% собираются потратить больше, 11% планируют обойтись без денежных трат. Мужчины в среднем тратят на подарки к 14 февраля больше, чем женщины.

При этом производитель онлайн-касс «Эвотор» сообщает, что средний чек влюбленной пары, отмечающей День святого Валентина, в среднем по России составит 3,3 тыс. рублей, в столице – 7 тыс. рублей.