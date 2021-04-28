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28 апреля, среда | Последнее обновление — 11:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса
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Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит.
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Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками.
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Главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы Центрального телевидения СССР – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса
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Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса, в то время как в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию. По словам главы МИД, аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие.
«В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ «Медведев – Саркози» (тогдашние президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози), который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией» – напомнил Лавров в интервью РИА «Новости».
По его словам, «Саркози, после того как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили». «Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», – сказал Лавров.
«В случае с Донбассом, там ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» – президент (Франции Франсуа) Олланд, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, президент (Украины Петр) Порошенко, президент (РФ Владимир) Путин – они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – подчеркнул он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Священники и паства подрались в Грузии в Вербное воскресенье
Драка между священнослужителями и паствой произошла в Вербное воскресенье в мужском монастыре Салхино в Мартвильском районе на западе Грузии, МВД начало расследование инцидента, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Инцидент начался после того, как на воскресную службу в монастырь пришел местный бизнесмен, которого священнослужители обвиняют в присвоении земель и попытке внести раскол в ГПЦ.
Священники говорят, что этот бизнесмен, в частности, хочет присвоить себе винный погреб, где хранится монастырское вино.
На место прибыли усиленные наряды полиции, в том числе начальник краевого управления МВД. Виновникам грозит до одного года тюрьмы.
Верующие собираются в монастырь, чтобы выразить поддержку патриарху Грузии Илие Второму и не допустить «целенаправленной дискредитации Церкви».
ГПЦ по всем опросам – самый авторитетный институт в стране. Это не нравится радикальной оппозиции, особенно сторонникам экс-президента Михаила Саакашвили (ныне – главы украинского исполкома реформ). В грузинских СМИ и в экспертном сообществе отмечают, что за попыткой раскола Церкви стоят именно политические радикалы.
В Донбассе подорвалась машина с бойцами ВСУ
Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе, погиб один человек, сообщила пресс-служба так называемой Операции объединенных сил (ООС) ВСУ.
«Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один из военнослужащих из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в Facebook ООС.
Трое других военнослужащих также получили ранения, их доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии.
На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Войсковой службы правопорядка ВСУ, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в апреле сообщалось, что в ЛНР мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В народной милиции республики отмечали, что, по предварительным данным, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими третьей батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.
Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС.
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
В ЛНР уличили Кравчука во лжи об «историческом событии»
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«Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он отреагировал на заявление главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука об «историческом событии» на переговорах.
«Могу с уверенностью сказать: Кравчук лжет, когда говорит о том, что украинский вариант дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины был принят за основу на переговорах», – сказал представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.
По его словам, в октябре прошлого года после ряда шагов Украины, которые завели переговоры в тупик, представители ДНР и ЛНР предложили подготовить «дорожную карту» по урегулированию конфликта и предложили ее согласовать всем сторонам, после чего она могла быть утверждена парламентом Украины.
«Если бы парламент Украины принял этот вариант – мы бы получили доказательство их приверженности выполнению Минских соглашений. Но после представления документа украинская сторона блокировала любое конструктивное обсуждение этого вопроса, а спустя месяц предложила свой проект урегулирования, после чего требовала рассмотрения лишь украинского варианта. Поэтому в данном случае слова Кравчука – это абсолютная фантазия и попытка выдать желаемое за действительное. По сути, это недобросовестное ведение переговоров», – указал собеседник.
По мнению Мирошника, подобные заявления – это «информационный колпак, который сегодня использует Украина для подачи ложной информации украинскому обществу». «Такой подход призван показать, что власти Украины якобы активно отстаивают интересы страны. Но на практике подобные заявления Кравчука направлены больше на хайп, нежели на прогресс в диалоге», – считает советник главы ЛНР.
Говоря о том, что мешает Украине соблюдать режим тишины, Мирошник отмечает несколько факторов. «Во-первых, Украина действует в рамках политики двойных стандартов. С одной стороны, Киев всячески заявляет о необходимости мирного урегулирования конфликта, но при этом отказывается от конструктивного диалога с ЛНР и ДНР. С другой стороны, Киев публикует документ о прекращении огня, но через несколько часов нарушает положения этого документа и проводит обстрелы населенных пунктов на территориях республик ДНР и ЛНР», – пояснил собеседник.
«Военные действия – это товар, который власти Украины пытаются экспортировать своим западным партнерам.
В противном случае им нечем привлекать внимание тех же США. Поэтому они создают и сохраняют точки напряжения. Только за минувшие сутки по ЛНР было выпущено более 60 боеприпасов, часть из них – это мины», – добавил представитель республики.
Также, по мнению Мирошника, есть еще один немаловажный фактор, оказывающий влияние на политику властей Украины. «Я думаю, что в структуру управления вооруженными силами Украины слишком глубоко входят представители США или кадры, согласованные с ними. Поэтому отчасти военные действия на линии соприкосновения не всегда контролируются Украиной», – заключил советник главы ЛНР.
Ранее Кравчук заявил об «историческом событии» на переговорах по Донбассу. «На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа еще раз с учетом предложений 27 апреля. «Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира в Донбассе», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».
Напомним, в пятницу замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.
Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
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Во Львове заметили нежелание уроженцев Донбасса быть украинцами
Переселенцы с Донбасса не хотят поддаваться «украинизации» и привозят с собой на Украину русские привычки, заявил львовский журналист Остап Дроздов.
«Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.
В качестве примера он привел свою соседку, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам, «все делают русским».
Ранее Дроздов в резких и оскорбительных тонах высказался о народе Украины, назвав его «паскудным и обрусевшим», пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма, заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид», в том числе должны исчезнуть русскоязычные дети и предложил усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.
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Зеленский призвал США, Британию и Канаду вмешаться в Нормандский формат
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в Нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
«Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода на пост президента. Минский процесс должен быть более гибким. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», – заявил Зеленский в интервью Financial Times.
По его словам, есть два варианта развития событий. «Мы можем изменить Минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», – заявил украинский президент.
Он добавил, что «переговоры о выводе войск с короткого участка 400-километровой линии соприкосновения между силами Украины и Донбасса заняли два года, а для выполнения Минских соглашений потребуется целая жизнь».
В том же интервью Зеленский назвал российскую армию мощной силой. «Есть постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, а российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Поэтому она постоянно у наших границ», – заявил он, передает РИА «Новости».
Он также назвал «психологическим давлением» передвижение российских сил у границ Украины, и заявил, что Киев готов к «неприятным сюрпризам» и попытается избежать их. Кроме того, президент Украины отметил, что вооруженные силы его страны «очень сильны» и государство готово сдержать любую угрозу агрессии. Одновременно Зеленский заявил, что приветствует отвод российских сил от границ Украины, и назвал деэскалацию «маленькой победой».
Украина не первый раз пытается расширить Нормандский формат. В прошлом году уже сообщалось, что Украина заинтересована во включении в Минский и Нормандский форматы переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе США и Великобритании.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на прошлой неделе, что Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, и говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится.
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об изменении Минских соглашений
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений и расширении нормандского формата – тревожный сигнал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Кстати, пользуясь случаем, наверное, есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения Минского формата, добавления других стран и так далее, и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал», – заявил Песков, передает ТАСС.
Он заявил, что это очень непростая ситуация. «Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно», – добавил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
Госдеп прокомментировал призыв Зеленского изменить Минские соглашения
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США поддерживают Минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, заявил представитель Госдепартамента США, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о внесении изменений в существующие договоренности.
«Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине. Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции», – заявил ТАСС представитель Госдепартамента.
При этом в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, собираются ли Соединенные Штаты предпринять попытку присоединиться к процессу урегулирования конфликта на востоке Украине в нормандском формате. Ей был задан вопрос о том, готова ли нынешняя американская администрация играть более активную роль в процессе урегулирования в Донбассе, и если да, то в каком качестве. Псаки также попросили прокомментировать призыв Зеленского к включению США в нормандский формат.
«Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах», – ответила официальный представитель американского лидера.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. В Кремле назвали такие заявления Зеленского тревожным сигналом.
Кравчук заявил об «историческом событии» на переговорах по Донбассу
Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет важным шагом для установления мира, заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа еще раз с учетом предложений 27 апреля. «Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».
Напомним, в пятницу замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.
Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
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В Германии призвали «закрыть тему Украины» и сблизиться с Россией
Евросоюз должен поспособствовать скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины ради сближения с Россией, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
«Я воспринимаю Россию как страну, которая в значительной своей части живет в рамках европейских ценностей и европейской культуры. Я считаю, что мы не должны позволить разделить нас. Европейский союз и Россия – это два партнера, которые живут на одном общем континенте, которые всегда будут связаны друг с другом, будут зависеть друг от друга. Мы должны заниматься тем, что нас объединяет. Те конфликты, которые есть на востоке Украины и в других местах, мы должны выявлять и разрешать... Давайте уже покончим с темой Украины, поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», – передает слова Кречмера RT.
Ранее президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины
Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
По его словам, в Вашингтоне «видят, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной», но оценивать ситуацию «еще очень рано». Пентагон заявил, что «будет пристально следить за этим», передает ТАСС.
В свою очередь, в Госдепе заявили, что США «продолжают поддерживать минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования» в Донбассе. США намерены «использовать все возможности для участия в дипломатических усилиях». При этом Госдеп заявил, что Москва должна отказаться от своей якобы «бескомпромиссной» позиции. США отметили, что подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, на базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
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Жителям Грузии запретили пировать на могилах в пандемию
Традиция устраивать застолья в поминальные дни после Пасхи на могилах предков окажется под запретом в этом году в больших городах Грузии, а в сельской местности рекомендовано от нее воздержаться, заявил глава национального центра по контролю за заболеваниями минздрава страны Амиран Гамкрелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«МВД будет проводить особый мониторинг по недопущению этой плохой традиции», – сказал он журналистам.
При этом изменяется время действия комендантского часа в Пасхальную ночь, чтобы люди могли посетить церковные службы.
Комендантский час действует сейчас с 21.00 (20.00 мск.) до 5 утра (4 мск). В Пасхальную ночь он начнется на два часа позже, а завершится на час раньше.
После Пасхи до 12 мая в целях борьбы с распространением коронавируса не будет работать муниципальный транспорт, в госучреждениях, вузах и школах объявляются каникулы.
В Грузии свыше 305 тыс. человек заболело коронавирусом, скончалось 4060.
Лидер ЛНР: Зеленский не хочет настоящего мужского разговора
Своим отказом от переговоров с лидерами ДНР и ЛНР президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нежелание разрешить конфликт в Донбассе мирным путем, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Отказ Зеленского от переговоров со мной и с главой ДНР демонстрирует только одно: он не хочет мира, не хочет договоренностей, не идет на прямой диалог с народом Донбасса. Он не хочет даже просто настоящего мужского разговора. Что здесь еще можно сказать?» – передает слова Пасечника РИА «Новости».
По словам главы ЛНР, у Киева «за семь лет конфликта появилось только желание переписать Минские соглашения, которые он упорно не желает выполнять». «Ничего удивительного для меня нет – так сказали им заокеанские хозяева», – отметил Пасечник.
Он подчеркнул, что готов как к личной встрече с Зеленским на линии соприкосновения, так и к переговорам в видеоформате. «Нужна лишь воля, но ее, похоже, нет. Тогда ждем решения не Зеленского, а его кураторов», – заключил глава ЛНР.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
На прошлой неделе Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.
В понедельник президент Украины дал поручение организовать встречу с Путиным.
Президент Грузии приняла скандальное решение помиловать терроризировавшего Тбилиси «оппозиционера»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала осужденного в 2020 году на четыре года за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия Георгия Руруа, известного тем, что тот в 90-е годы терроризировал Тбилиси как лидер одной из ОПГ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Сама президент признала свое решение «скандальным», но отметила, что принимает его во благо страны для стабилизации обстановки.
Освободить Руруа требовала оппозиция, называя его «политзаключенным», так как он в последние годы финансировал антиправительственный телеканал «Мтавари» – «Главный», который возглавляет Ника Гварамия, обещавший мочиться в поставляемое в Россию грузинское вино.
Во время переговоров властей и оппозиции по инициативе президента Евросовета Шарля Мишеля было решено отпустить на свободу двух человек.
Кроме Руруа, речь идет о подготовке амнистии для лидера партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанора Мелия, который организовывал антироссийские акции протеста в 2019 году и штурмовал парламент Грузии. За это оппозиционеры обещали прекратить бойкот работы парламента.
В парламенте Грузии 150 мандатов. На выборах в октябре правящая с 2012 года «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий – 60.
Украинские силовики во время обстрела ранили военнослужащего ЛНР
Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получил в понедельник ранение во время обстрела территории республики украинскими силовиками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Вооруженные формирования Украины в 12.10 мск открыли огонь из стрелкового оружия на Дебальцевском направлении с (направления) населенного пункта Луганское по (направлению) населенного пункта Калиновка, о ранении своего военнослужащего представительство ЛНР сообщило Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает «Луганскинформцентр».
«Ожидаем должной реакции на военные преступления киевских властей и грубые нарушения режима прекращения огня», – добавили в представительстве.
Накануне в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
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