В ФСБ указали на отсутствие доказательств причастности россиян к кибератакам в США

США не предоставили информации, которая позволила бы судить о том, что к взлому программного обеспечения компании SolarWinds причастны россияне, заявил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Он подчеркнул, что в данной сфере важно международное сотрудничество. Мурашов указал, что США игнорируют призывы России к сотрудничеству в области борьбы с компьютерными инцидентами, передает ТАСС.

«Все наши призывы к американской стороне о международном сотрудничестве по расследованию подобных инцидентов до сих пор остаются без ответа», – сказал он.

Как отметил замдиректора НКЦКИ, взлом программного обеспечения компании SolarWinds, поставивший под угрозу 16 тыс. компьютеров, в том числе в ведущих правительственных учреждениях США, произошел из-за просчетов разработчика, который не учел необходимые условия кибербезопасности. «Когда один из жителей в своем доме открывает настежь окна, оставляет квартиру, а дверь запирает на прутик, то, конечно, можно обвинить соседа в том, что он обокрал, совершил еще какие-то противоправные действия. Хотя на самом деле, кроме конфликта, что этот сосед упрекнул его в том, что он выбрасывал помои на общую дорогу, [найти] достаточно сложно. Но как показывает практика, американским коллегам это удается», – отметил Мурашов.

США игнорируют призывы России к сотрудничеству в области борьбы с компьютерными инцидентами. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Напомним, президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые меры запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний.

В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.